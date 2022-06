Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: Μεταμορφώνει την πόλη σε υπαίθριο σινεμά

Σήμερα η ζωή σου είναι διαρκώς on the go γι αυτό θέλεις μια συσκευή που κρατάει ολοζώντανες τις στιγμές σου, σε διευκολύνει στη δουλειά σου, μετατρέπεται σε φορητή παιχνιδοκονσόλα και σε βοηθάει να έχεις πάντα και παντού μαζί σου την αγαπημένη σου μουσική

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε υπαίθριομεταμορφώνεται το φετινό καλοκαίρι η. Η 2023 ΕΛΕVΣΙΣσε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, παρουσιάζει, από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου, τη δράση παρακαταθήκης Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρώτουστην ευρύτερη περιοχή.Επιχειρώντας μια συνομιλία με την Ελευσίνα και τα τοπία της, και ταυτόχρονα μια εκ νέου «ανάγνωση» οκτώ εμβληματικών ντοκιμαντέρ-φόρου τιμής στην πόλη και τους κατοίκους της, το Φεστιβάλ θα μεταμορφώσει τις Γραμμές ΟΣΕ του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και το Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου, δύο τοποθεσίες ιδιαίτερης αισθητικής και σημασίας για το ιστορικό φορτίο και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ελευσίνας, σε υπαίθριους κινηματογράφους, χαρίζοντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μια αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία.Αντλώντας τη θεματική της από όλο το φάσμα της ρεαλιστικής καταγραφής, την αρχαιολογία, την ιστορία, την εθνογραφία έως το περιβάλλον και την οικολογία, η θερινή εκδοχή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ αποτελεί προπομπό της δράσης Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities, που θα φιλοξενηθεί από το φθινόπωρο του 2023 στον ιστορικό κινηματογράφο Ελευσίς, την πρώτη -ενόψει της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης- κλειστή αίθουσα παραστατικών και κινηματογραφικών καλλιτεχνικών γεγονότων.Το Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities εμπνέεται από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Ελευσίνας ως εμβληματικού ιστορικού τόπου αλλά και σύγχρονου βιομηχανικού αστικού τοπίου, και θέτει στο επίκεντρο τους θεματικούς άξονες της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναφορικά με τη σύνδεση του ανθρώπου με την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελευσίνα, στον τόπο αυτόν των αντιθέσεων, όπου οι αναπόφευκτοι αναστοχασμοί του αρχαίου και βιομηχανικού παρελθόντος και το ανθρώπινο μωσαϊκό της σύγχρονης ιστορίας συναντούν σήμερα τους αναγκαίους οραματισμούς για ένα πιο οικολογικό μέλλον, ένας επίμονος διάλογος καλλιεργείται. Και είναι αυτές οι εγγενείς αντιθέσεις -φανερές και κρυμμένες- στο σώμα της, που καλούν και εμπνέουν συνεχώς κάθε κινηματογραφικό βλέμμα που τολμά να τη διατρέξει.Στόχος του Μυστηρίου 23_Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities είναι η μετατροπή της Ελευσίνας σε πολύτιμο και μυστηριώδες έκθεμα, μέσα από την απρόσμενη συνομιλία της κινηματογραφικής θέασης με το φυσικό σκηνικό που θα τη φιλοξενήσει, και τη μεταμόρφωση μιας σειράς προβολών σε site specific καλλιτεχνική δράση. Η επιλογή των ταινιών και των τοποθεσιών προβολής ακολουθεί τη λογική της εικαστικής παρέμβασης, της επανα-νοηματοδότησης ενός χώρου ως φιλόξενου σημείου πολιτισμού.Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινόΗμέρες: Πέμπτη 7, Παρασκευή 8, Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Ιουλίου 2022Ώρα: 21:30Χώροι: Γραμμές ΟΣΕ Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Ελευσίνας & Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου (Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα)