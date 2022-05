Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές για μικρούς και μεγάλους με ελεύθερη είσοδο

.

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το(ΚΠΙΣΝ) υποδέχεται για έβδομη χρονιά το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια, στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της δημοφιλούς σειράς».Τοεπιλέγει, για δεύτερη χρονιά, υπέροχεςενηλικίωσης, υπό τον γενικό τίτλο «When we were young» ενώ η επιλογή τωνγίνεται από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF).Να θυμίσουμε πως τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνταιχάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Κοιτάζοντας προς τα πίσω, στα χρόνια που μας διαμόρφωσαν, στις εμπειρίες που όλοι μοιραζόμαστε, το ζεστό, φιλόξενο σκοτάδι του σινεμά είναι πάντα εκεί σαν μια μεγάλη, κοινή αγκαλιά που μας χωράει όλους. Ο κινηματογράφος είναι κομμάτι της ιστορίας ενηλικίωσης του καθενός μας, οι εικόνες του μπλέκονται με αυτές της ίδιας μας της ζωής, οι μυθολογίες των ταινιών που μας μεγάλωσαν συνδέουν τις προσωπικές μας μυθολογίες με αυτές των άλλων, των ανθρώπων που θεωρούμε δικούς μας, των φίλων μας, των μελών της «φυλής» στην οποία επιλέγουμε να ανήκουμε.Και μέσα στα χρόνια, καθώς το «να πηγαίνεις σινεμά» μεταμορφώθηκε για ολόκληρες γενιές θεατών από απλή διασκέδαση σε κάτι που μοιάζει με «κοινωνική ιεροτελεστία», ο κινηματογράφος μάς έμαθε σχεδόν πώς να μεγαλώνουμε, κάνοντάς μας μερικές φορές να αναρωτιόμαστε αν η πιο καθοριστική ιστορία ενηλικίωσης ήταν αυτή που ζήσαμε ή κάποια άλλη που είδαμε στη μεγάλη οθόνη.Αυτό το καλοκαίρι, κάτω από τον έναστρο ουρανό του ΚΠΙΣΝ, θα ξαναβιώσουμε μαζί μερικές από τις ιστορίες που μας μεγάλωσαν και που είναι ικανές να μας θυμίσουν τι σημαίνει να είσαι νέος, «τότε», «τώρα», ή «για πάντα», με τον αμίμητο, υπέροχο τρόπο του σπουδαίου σινεμά.Η ταινία που σημάδεψε κάθε γενιά που γεννήθηκε λίγο πριν ή λίγο μετά την ανέμελη δεκαετία του ’80, σε μια σπάνια προβολή της στη μεγάλη οθόνη: οι ήχοι, τα χρώματα, οι μυρωδιές εκείνου του καλοκαιριού που τέσσερα αγόρια ξεκίνησαν για την περιπέτεια της ζωής τους, ψάχνοντας δίπλα στις ράγες του τρένου το πτώμα ενός συνομηλίκου τους είναι οι πρώτες ύλες αυτού του ύμνου στη συντροφικότητα.Σκηνοθεσία: Rob ReinerΣενάριο: Bruce A. Evans, Raynold GideonΠρωταγωνιστούν: River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer SutherlandΔιάρκεια: 89ʹΗ Τζούνο, μια ξεχωριστή δεκαεξάχρονη, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη εγκυμοσύνη από τον συμμαθητή της Μπλίκερ. Αποφασίζει να κρατήσει το μωρό και, με τη βοήθεια της κολλητής της, βρίσκει τους «τέλειους» θετούς γονείς, τον Μαρκ και τη Βανέσα. Για καλή της τύχη, η Τζούνο έχει την πλήρη στήριξη των γονιών της, τη στιγμή που πρέπει να πάρει δύσκολες και σημαντικές αποφάσεις, ενώ παράλληλα φλερτάρει με την ενηλικίωση. Τελικά, καταφέρνει να εξελιχθεί σε μια ανεξάρτητη έφηβη. Βραβείο Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου στην Diablo Cody.Σκηνοθεσία: Jason ReitmanΣενάριο: Diablo CodyΠρωταγωνιστούν: Elliot Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Allison Janney, J.K. SimmonsΔιάρκεια: 92΄Για τη φετινή σεζόν, στο Park your Cinema Κids, η λέξη - κλειδί που επέλεξε το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας είναι μία και θα ακουστεί δυνατά: Μουσική!Από τις 21 Μαΐου, προσκαλούνται οι μικροί θεατές και τις οικογένειές τους νατραγουδήσουν και να χορέψουν στο ρυθμό της χαράς, της περιπέτειας και της φιλίας, μέσα από μια σειρά αγαπημένων ταινιών που απογειώνουν τη μελωδία με κάθε τρόπο.Ξεκινώντας από το «Τραγούδα!» με τους ταλαντούχους τραγουδιστές του ζωικούβασιλείου που ακολουθούν το όνειρό τους, οι επιλογές του φετινού προγράμματος προσφέρουν μια διασκεδαστική απόδραση από την καθημερινότητα, αλλά και πολύτιμα μαθήματα για όλες τις ηλικίες, μέσα από μελωδικές ιστορίες που προωθούν την ελεύθερη έκφραση, την κατανόηση και την επιμονή για την κατάκτηση οποιουδήποτε στόχου.Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.Μέσα από 65 πασίγνωστα τραγούδια της σύγχρονης ποπ, τα ζώα της ταινίαςενθαρρύνονται να ακολουθήσουν το όνειρό τους και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό γι’ αυτό που αγαπάνε. Ανάμεσά τους, ένα υπεραισιόδοξο κοάλα που διοργανώνει τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού στον κόσμο, μία υποτιμημένη γουρουνίτσα, μαμά 25 μικρών, που προσπαθεί να ελευθερώσει την ντίβα που κρύβει μέσα της, μια πανκ ροκ σκαντζοχοιρίνα που κρύβει μια πολύ γλυκιά φωνή πίσω από τη σκληρή της εμφάνιση και ένας νεαρός γορίλας γκάνγκστερ που ψάχνει τρόπο να ξεφύγει από ταπαραπτώματα της οικογένειάς του.Σκηνοθεσία: Garth Jennings, Christophe LourdeletΣενάριο: Garth JenningsΑκούγονται οι φωνές των ηθοποιών: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Tori Kelly, Taron Egerton, Nick Kroll, Nick Offerman, Garth Jennings, Jennifer HudsonΔιάρκεια: 108ʹΗ ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.Οι μαγικές περιπέτειες του γοητευτικού αλητάκου του δρόμου Αλαντίν, της θαρραλέας και αποφασιστικής πριγκίπισσας Γιασμίν και, φυσικά, του Τζίνι που καλείται να ξεκλειδώσει το μέλλον τους, ζωντανεύουν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες στον κόσμο επιστρέφει ως φαντασμαγορική live-action παραγωγή. Ένα πολύχρωμο ταξίδι γεμάτο μαγικές εικόνες, μουσική, λαμπερές ερμηνείες, γέλιο, συναίσθημα και μερικά από τα πιο κλασικά τραγούδια όλων των εποχών.Σκηνοθεσία: Guy RitchieΣενάριο: John August, Guy RitchieΠρωταγωνιστούν: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan KenzariΔιάρκεια: 128ʹ