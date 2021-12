Μεγάλα αστέρια της μουσικής και του χορού το 2022 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κορυφαίους μουσικούς, σπουδαίους μαέστρους, διάσημους ερμηνευτές, μεγάλα έργα αλλά και αστέρια του χορού θα φιλοξενήσει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το νέο έτος. Μια ματιά στον, που ανακοινώθηκε σήμερα, αρκεί για να πείσει το κοινό να σπεύσει να κλείσει τα νέα καλλιτεχνικά ραντεβού του.Μια νέα καλλιτεχνική πρωτοβουλία του ΜΜΑ,(Megaron Spring Festival), εγκαινιάζεται στα τέλη Μαρτίου και ολοκληρώνεται στα μέσα Απριλίου. Συμμετέχουν ο ρώσος μαέστρος και βιολίστας Yuri Bashmet [Γιούρι Μπασμέτ], ως επικεφαλής των Moscow Soloists, μιας από τις πλέον διακεκριμένες ορχήστρες μουσικής δωματίου σε όλο τον κόσμο (Μάρτιος 2022), αλλά και το φημισμένο πιανιστικό ντούο Katia και Marielle Labèque [Κάτια και Μαριέλ Λαμπέκ] (Μάρτιος 2022). Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Άνοιξης συνεχίζονται τον Απρίλιο με τον κορυφαίο τσελίστα Gautier Capuçon [Γκωτιέ Καπυσόν] και τον πιανίστα Jérôme Ducros [Ζερόμ Ντυκρός], με την ορχήστρα Percussions de Strasbourg [Σύνολο Κρουστών του Στρασβούργου] σε ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ιάννη Ξενάκη, με τον ρώσο βιρτουόζο του πιάνου Grigory Sokolov [Γκριγκόρι Σοκόλοφ] καθώς και με την ανερχόμενη πιανίστα –επίσης ρωσίδα– Alexandra Dovgan [Αλεξάνδρα Ντόβγκαν]. Τον ίδιο μήνα, έχουν προγραμματιστεί και οι παραστάσεις της Martha Graham Dance Company, της ιστορικής ομάδας που δημιούργησε η ιέρεια του μοντέρνου χορού, οι οποίες σηματοδοτούν το τέλος του Megaron Spring Festival.Στο μεταξύ η σειράσυνεχίζεται με σημαντικούς σολίστ όπως η διάσημη πορτογαλίδα πιανίστα Maria João Pires [Μαρία Ζοάο Πίρες] (Ιανουάριος 2022).Στο πλαίσιο του δημοφιλούς κύκλου, εμφανίζεται στο Μέγαρο η πολυβραβευμένη αμερικανίδα βιολονίστα Midori σε ένα πρόγραμμα αποκλειστικά με έργα Beethoven [Μπετόβεν], το οποίο θα ερμηνεύσει πλαισιωμένη από το σύνολο Festival Strings Lucerne, την Ορχήστρα Εγχόρδων του γνωστού ελβετικού φεστιβάλ (Φεβρουάριος 2022). Ένα άλλο διάσημο σχήμα, και πάλι από τον χώρο της μουσικής δωματίου, το πολυβραβευμένο Emerson String Quartet κάνει την εμφάνισή του στο Μέγαρο (Μάρτιος 2022) με δύο αριστουργηματικά έργα για κουαρτέτο εγχόρδων του Beethoven και του Schubert [Σούμπερτ].Επίσης τον Μάρτιο, δύο μεγάλες φωνές, η σοπράνο Dinara Alieva [Ντινάρα Αλίεβα] και ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, δίνουν ραντεβού με το ελληνικό κοινό σε ένα, στο οποίο θα τραγουδήσουν μερικές από τις ωραιότερες άριες –αλλά και ντουέτα– του Giuseppe Verdi [Τζουζέππε Βέρντι] και του Giacomo Puccini [Τζάκομο Πουτσίνι].Τον Μάρτιο, αναμένεται με μεγάλο ενθουσιασμό από τους φίλους του χορού το αγαπημένο, «ένα από τα θαύματα της χορευτικής τέχνης» (Le Figaro), με δύο ολοκαίνουργιες χορογραφίες της Marina Mascarell [Μαρίνα Μασκαρέλ] και του Marco Goeke [Μάρκο Γκαίκε], αλλά και με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη δημιουργία του Jiří Kylián [Γίρζι Κύλιαν].Τέλος, θα πραγματοποιηθούν και δύο σειρές εκδηλώσεων που έχουν αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό: ο κύκλος συναυλιών, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής–ECHO, ο οποίος, εδώ και πολλά χρόνια, μας συστήνει τα μουσικά αστέρια του αύριο, καθώς και οι(National Theatre Live), με τεχνικά και αισθητικά άρτιες παραγωγές αλλά και λαμπερά καστ, στα οποία συχνά συμμετέχουν βραβευμένοι αστέρες του θεάτρου και του κινηματογράφου.Η ιαπωνικής καταγωγής αμερικανίδα βιολονίστα Midori με τη διεθνώς αναγνωρισμένη ορχήστρα εγχόρδων Festival Strings Lucerne, υπό τον Daniel Dodds [Ντάνιελ Ντοντς] (καλλιτεχνικός διευθυντής, εξάρχων), παρουσιάζουν στις 27/2/2022 έργα του Ludwig van Beethoven [Λούντβιχ βαν Μπετόβεν], με αφορμή την ηχογράφηση που έκαναν για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του λαμπρού γερμανού μουσουργού.Το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, στο πλαίσιο του κύκλου Μεγάλοι Ερμηνευτές, εμφανίζονται στο Μέγαρο τρία μεγάλα ονόματα της κλασικής μουσικής: η πορτογαλίδα πιανίστα Maria João Pires [Μαρία Ζοάο Πίρες] (12/1/2022) που διαπρέπει εδώ και πέντε σχεδόν δεκαετίες στις συμφωνικές αίθουσες όλου του κόσμου, ο βραζιλιάνος πιανίστας Jean Louis Steuerman [Ζαν Λουί Στόυερμαν] (4/2/2022), o oποίος συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Λουκά Καρυτινό, και το Κουαρτέτο Εγχόρδων Emerson (8/3/2022) από τις ΗΠΑ, ένα από τα καλύτερα σχήματα μουσικής δωματίου της εποχής μας.Το Φεστιβάλ της Άνοιξης είναι μια νέα πρωτοβουλία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με στόχο τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών σε μια εαρινή γιορτή των τεχνών. Από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου, η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στο κοινό. Διεθνούς φήμης ορχήστρες, μουσικοί, χορογράφοι και εκπρόσωποι από ολόκληρο το φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας εμφανίζονται στη σκηνή του Μεγάρου. Το Φεστιβάλ της Άνοιξης εγκαινιάζεται στις 29/3 με τον κορυφαίο σολίστ της βιόλας και αρχιμουσικό Yuri Bashmet [Γιούρι Μπασμέτ] και τους διάσημους Moscow Soloists (Σολίστ της Μόσχας), που παρουσιάζουν ένα αμιγώς ρωσικό πρόγραμμα με συνθέσεις Tchaikovsky [Τσαϊκόφσκι], Shostakovich [Σοστακόβιτς] και Sviridov [Σβιρίντοφ]. Ακολουθούν στις 31/3/2022 δύο μεγάλες κυρίες του πιάνου, η Katia [Κάτια] και η Marielle Labèque [Μαριέλ Λαμπέκ], ένα από τα καλύτερα πιανιστικά δίδυμα του κόσμου, που θα παίξουν Debussy [Ντεμπυσσύ], Schubert [Σούμπερτ] και Stravinsky [Στραβίνσκι].Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται τον Απρίλιο με τη συμμετοχή γνωστών συνόλων και σολίστ.Δύο μεγάλες φωνές δίνουν ραντεβού στο Μέγαρο τον Μάρτιο (3/3/2022) σε ένα γκαλά όπερας που θα συζητηθεί. Η διακεκριμένη υψίφωνος Dinara Alieva [Ντινάρα Αλίεβα] από το Αζερμπαϊτζάν και ο διεθνώς αναγνωρισμένος έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς ερμηνεύουν δημοφιλείς άριες και ντουέτα από όπερες των Verdi και Puccini, πλαισιωμένοι από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης.ΧΟΡΟΣMε δύο νέες δημιουργίες της Marina Mascarell [Μαρίνα Μασκαρέλ] και του Marco Goecke [Μάρκο Γκαίκε], αλλά και με μια επιτυχημένη χορογραφία του Jiří Kylián [Γίρζι Κύλιαν] που έχει αγαπηθεί από τους φίλους της ορχηστικής τέχνης, επιστρέφει τον Μάρτιο στο Μέγαρο το Nederlands Dans Theater (10, 11, 12 & 13/3/2022). Τρία έργα σε εντελώς διαφορετικό ύφος που αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τη μοναδική εκφραστικότητα και την τεχνική αρτιότητα του NDT, μιας από τις πλέον εμβληματικές ομάδες σύγχρονου χορού διεθνώς. Χορηγός: Alpha Bank.Ο κύκλος Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος συνεχίζεται τον Ιανουάριο του 2022 με συναυλίες, στις οποίες συμμετέχουν ο Θεόδωρος Κερκέζος (σαξόφωνο) και η Danae Dörken [Δανάη Νταίρκεν] (πιάνο) (19/1/2022), αλλά και η πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου (1/2/2022) που μοιράζεται τη σκηνή με τους Νίκο Μάνδυλα (βιολί), Κρυσταλία Γαϊτάνου (βιόλα) και Κριστοφόρ Μιρόσνικοφ (τσέλο).Τον Φεβρουάριο, ο κλαρινετίστας Κώστας Τζέκος συναντά στο Μέγαρο το Κουαρτέτο Εγχόρδων Τετρακτύς (9/2/2022), ενώ η μετζοσοπράνο Μαίρη-Έλεν Νέζη και ο βαρύτονος Vito Priante [Βίτο Πριάντε] ερμηνεύουν έργα Schumann [Σούμαν], Fauré [Φωρέ], Brahms [Μπραμς], Massenet [Μασνέ] και Duparc [Ντυπάρκ], με τον Δημήτρη Γιάκα στο πιάνο (23/2/2022).Τον Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί τρία ακόμη ρεσιτάλ. Στο πρώτο (14/3/2022) εμφανίζεται η μετζοσοπράνο Λένια Ζαφειροπούλου με γαλλόφωνο ρεπερτόριο, πλαισιωμένη από κουαρτέτο εγχόρδων (Φαίδων Μηλιάδης και Φανή Βοβώνη-βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη-βιόλα, Αλέξης Καραϊσκάκης Νάστος-τσέλο). Στο δεύτερο (16/3/2022) λαμβάνουν μέρος η Μυρσίνη Μαργαρίτη (σοπράνο), ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος (βαρύτονος) και ο Νίκος Αθηναίος (πιάνο), και στο τρίτο (23/3/2022), το Τρίο Παντούμ (Ανδρέας Παπανικολάου-βιολί, Άγγελος Λιακάκης-τσέλο, Τίτος Γουβέλης-πιάνο).Είναι μια σημαντική διοργάνωση του ΕCHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής), η οποία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει αναδείξει σολίστ που είχαν στη συνέχεια εντυπωσιακή καλλιτεχνική πορεία και καθιερώθηκαν στις μουσικές και λυρικές σκηνές του κόσμου. Τον επόμενο Φεβρουάριο, το Μέγαρο φιλοξενεί τρεις νεαρούς, ιδιαίτερα ταλαντούχους μουσικούς: τον σουηδό βιολονίστα Johan Dalene [Γιόχαν Νταλένε] (18/2/2022), τον άγγλο κορνίστα Ben Goldscheider [Μπεν Γκόλντσαϊντερ] (19/2/2022) και τη βρετανίδα πιανίστα Isata Kanneh Mason [Ισάτα Κάννε Μέισον] (19/2/2022).Oι δορυφορικές μεταδόσεις National Theatre Live από το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας επιστρέφουν στο Μέγαρο. Στις 10/2/2022 μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένο το νέο θεατρικό έργο του Tom Stoppard «Λέοπολντστατ», το οποίο έχει τιμηθεί με βραβείο Olivier και χαρακτηρίστηκε από τον βρετανικό Τύπο ως ένα «συναρπαστικό αριστούργημα». Την παράσταση σκηνοθέτησε ο Patrick Marber [Πάτρικ Μάρμπερ]. Παίζουν: Aidan MacArdle, Faye Castelow, Sebastian Armesto, Arty Froushan.Παράλληλα, το πρώτο τρίμηνο του 2022, συνεχίζονται οι προβολές παραστάσεων από το ιστορικό Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας στο πλαίσιο της σειράς The Bolshoi Live from Moscow σε συνεργασία με την Pathé Live. Στις 27/2/2022 προβάλλεται η χορογραφία του Georges Balanchine [Ζωρζ Μπαλανσίν] «Jewels» και στις 6/3/2022 «Η Λίμνη των Κύκνων» που χορογράφησε ο Yuri Grigorovich [Γιούρι Γκριγκορόβιτς].Εμπλουτισμένες και ανανεωμένες, οι ΓΕΦΥΡΕΣ (καλλιτεχνική επιμέλεια-προγραμματισμός: Δημήτρης Μαραγκόπουλος) εξακολουθούν να διασχίζουν τα σύνορα των μουσικών πολιτισμών, των τεχνών και της τεχνολογίας.Οι Ανοιχτές Πλατφόρμες, πλήρως αναβαθμισμένες, συνεχίζουν την πορεία τους με ακροάσεις διαδικτυακές και με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ), ανοίγοντας το φάσμα της δεκτικότητάς τους σε έλληνες μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σε αλλοδαπούς μουσικούς που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14/2/2022.Στις 15/1/2022 εμφανίζονται στο Μέγαρο σχήματα που ξεχώρισαν σε προηγούμενες Aνοιχτές Πλατφόρμες. Το φωνητικό σύνολο Choir on the Stairs ερμηνεύει παραδοσιακά τραγούδια από όλο τον κόσμο. Το κιθαριστικό κουαρτέτο Guitar 4-Τune παρουσιάζει έργα συνθετών του 20ού και 21ου αιώνα. Το σύνολο εγχόρδων Fle[x] String Εnsemble προσεγγίζει με προσωπική ματιά τον Haendel [Χαίντελ] και τον Mozart [Μότσαρτ], και η νεανική ορχήστρα Music Virus παίζει jazz, soul και funk.Στο μεταξύ, είναι σε εξέλιξη ο Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης Animegaron, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Animasyros. Φέτος, οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν μουσική για την ταινία animation μικρού μήκους «Ahead» της Ala Nunu [Άλα Νούνου]. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής soundtracks: 25/2/2022.Αλλά και όσοι αγαπούν τη world music θα απολαύσουν στις 28/2/2022 την Orchestra Baobab, την ιστορική σενεγαλέζικη μπάντα που θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς της Κούβας και στις μουσικές της Δυτικής Αφρικής. Συμπαραγωγή: HUB EVENTS – MMA.Συνεχίζεται, τον Φεβρουάριο, ο κύκλος «Ο επαναπατρισμός της Διασποράς», ένα εγχείρημα του Ergon Ensemble και του Μεγάρου που έχει στόχο τη γνωριμία του κοινού με ελληνικής καταγωγής συνθέτες σύγχρονης μουσικής ή έλληνες συνθέτες που δρουν εκτός επικράτειας. Στη νέα του συναυλία (16/2/2022), το δραστήριο σύνολο εστιάζει το ενδιαφέρον του σε έργα ελλήνων συνθετών (Κουνάδης, Τερζάκης, Μπορμπουδάκης, Γουρζή, Κουμαρά) με έδρα τη Γερμανία, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζονται σε πρώτη πανελλήνια.Στις 9/3/2022 το Εργαστήριο Σύνθεσης Νέων Συνθετών και το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Ιάκωβου Κονιτόπουλου παρουσιάζουν τη συναυλία «Η πολίτικη λύρα στον 21ο αιώνα» με σολίστ τον γνωστό δεξιοτέχνη Σωκράτη Σινόπουλο. Στο πρόγραμμά της βραδιάς, πέντε νέα έργα, με πρωταγωνίστρια τη λύρα, ισάριθμων νεαρών συνθετών.ΧΟΡΟΣ@MEGARONUNDERGROUND3, 4, 5, 10, 11 & 12/2/2022«Loom»Η Κυριακή Νασιούλα και ο Αργύρης Αγγελή, το ντουέτο του GesamtAtelier, παρουσιάζουν τη νέα διαμεσική παράσταση «Loom» που συνδυάζει μεταβαλλόμενες κατασκευές με σύγχρονο χορό, λόγο, σύνθεση ήχου, διαδραστικές βιντεοπροβολές και την εμπλοκή του κοινού. Αντλούν έμπνευση από τη λαογραφία και την παράδοση του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, μελετώντας τον αργαλειό ως εργαλείο παραγωγής έργων και κοινωνικών συνθηκών. Σύλληψη, δημιουργία, καλλιτεχνική διεύθυνση, σκηνογραφία-ειδικές κατασκευές: Κυριακή Νασιούλα, Αργύρης Αγγελή. Χορογραφία: Κ. Νασιούλα. Μουσική σύνθεση: Jeph Venger. Σχεδιασμός βιντεοπροβολών: Ελένη Ξυνογαλά, Αργύρης Αγγελή. Σχεδιασμός φωτισμού: Απόστολος Στράτζαλης. Ενδυματολογία: Βασιλική Σύρμα. Συμμετέχουν η ηθοποιός Θεοδώρα Γεωργακοπούλου και οι χορεύτριες Μίνα Ανανιάδου, Κάντυ Καρρά και Δήμητρα Μερτζάνη. Κείμενα: Αργύρης Αγγελή. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ@MEGARONUNDERGROUND22/2/2022EXOrgueΤο EXOrgue είναι ένα συλλογικό μουσικό project, μια έρευνα για στηνκατασκευή νέων και πειραματικών μουσικών οργάνων, αλλά κυρίως μια πρόταση σχετικά με τη μορφή, τον τρόπο δημιουργίας και την παρουσίαση ενός μουσικού έργου. Στο επίκεντρό του βρίσκεται ένα νέο μουσικό όργανο, το οrganous, που επινόησε και κατασκεύασε ο Léo Maurel [Λεό Μορέλ]. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα παρουσιαστούν έργα των συνθετών Laurent Durupt, Matias Fernandez και Sérgio Rodrigo που συμμετείχαν σε προηγούμενα εργαστήρια (Πουασί, Στρασβούργο), ενώ θα πραγματοποιηθεί και ένα νέο εργαστήριο με προσκεκλημένο συνθέτη τον Αλέξανδρο Μαρκέα.ΜELINA TANAGRI@MEGARONUNDERGROUND11 & 12/3/2022«Η Μελίνα Τανάγρη ανοίγει τα χαρτιά της»Μια εντελώς ιδιοσυγκρασιακή μουσική παράσταση με τραγούδια διαφορετικού ύφους από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο, συνταιριασμένα με κείμενα και ποιήματα και ερμηνευμένα από την Μελίνα Τανάγρη σε εξομολογητική διάθεση.ΘΕΑΤΡΟ@MEGARONUNDERGROUND21/3/2022«Μαντώ: La bella Greca, αντί στεφάνου για όσους ζήσαν τολμηροί»Η παράσταση «Mαντώ: La bella Greca» φιλοδοξεί να αναδείξει –μέσα από τηνπαράθεση μυθιστορηματικών καταθέσεων ιστορικών και μη προσώπων– την πολύπλευρη προσωπικότητα της Μαντώς Μαυρογένους, μιας γυναίκας για την οποία γνωρίζουμε τόσα λίγα και στην οποία χρωστάμε τόσα πολλά, όχι μόνο ως Έλληνες, όχι μόνο ως γυναίκες αλλά ως σημερινοί πολίτες αυτού του κόσμου. Κείμενο: Θεοδώρα Καπράλου. Διασκευή–Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης. Σκηνικά–Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ. Μουσική: Θοδωρής Λεμπέσης. Κίνηση: Ζωή Χατζηαντωνίου. Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος. Παίζουν: Ευγενία Σαμαρά, Γιώργης Τσαμπουράκης, Αντιγόνη Φρυδά.Στις 25/1/2022 κάνει πρεμιέρα στο Μέγαρο το μιούζικαλ «», η μουσικοθεατρική εκδοχή του εμβληματικού έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος Χρήστος Σουγάρης, τη μουσική σύνθεση ο Στέφανος Κορκολής και τους στίχους των τραγουδιών ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Η δραματουργία είναι της Μαρίσσας Τριανταφυλλίδου, οι χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Ελένης Μανωλοπούλου και οι φωτισμοί του Αλέκου Αναστασίου. Παίζουν: Γιώργος Γάλλος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρούλα Πατεράκη, Φιλαρέτη Κομνηνού, Μάνος Βακούσης, Κόρα Καρβούνη, Ειρήνη Καράγιαννη, Κοσμάς Φουντούκης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Μαρίζα Τσάρη, Γιώργος Τσιαντούλας, Αλέξανδρος Βάρθης, Κρις Ραντάνοφ, Ηλέκτρα Σαρρή, Γιώργος Νταβός, Χρήστος Ζαμπάτης, Χρήστος Τσούκας. Συμμετέχει δεκαμελής ορχήστρα, η οποία βρίσκεται επί σκηνής με τον Στέφανο Κορκολή. Συμπαραγωγή: ΛΥΚΟΦΩΣ – ΜΜΑ.Στο μεταξύ, συνεχίζονται τον Ιανουάριο (4 & 5/1/2022) οι παραστάσεις της «Υπέροχης ζωής», της θεατρικής διασκευής από τον Joe Landry [Τζο Λάντρυ] της κλασικής κινηματογραφικής ταινίας «It’s a Wonderful Life» του Frank Capra [Φρανκ Κάπρα]. Το έργο ανεβαίνει σε μετάφραση Νίκου Χατζόπουλου, σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, σκηνικά Γιώργου Γαβαλά, κοστούμια Βάνας Γιαννούλα και φωτισμούς Νίκου Βλασόπουλου. Τους ρόλους ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νάντια Κοντογεώργη, Γιώργος Γλάστρας, Άγγελος Μπούρας και Θεοδοσία Σαββάκη. Μαζί τους, η Athens Collective Orchestra που διευθύνει ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης (μουσική σύνθεση, ενορχήστρωση). Συμπαραγωγή: ΛΥΚΟΦΩΣ – ΜΜΑ.O Θίασος Σκιών Ηλία Καρελλά ετοίμασε μια νέα παραγωγή για παιδιά, με τίτλο «Ο ήχος των σκιών: Δες την παράσταση, άκου τον ήχο, παίξε κι εσύ!» (Ιανουάριος – Απρίλιος 2022). Αυτή τη φορά, πηγή έμπνευσης για τον Ηλία Καρελλά (σκηνοθεσία, ερμηνεία θεάτρου σκιών) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστατικά μιας παράστασης θεάτρου σκιών, ο ήχος. Μουσική συνοδοιπόρος του, η Αρετή Κετιμέ (τραγούδι, σαντούρι). Μαζί τους, ταλαντούχοι μουσικοί και σκιοπαίκτες. Συμπαραγωγή: Θίασος Σκιών Ηλία Καρελλά – ΜΜΑ. Η παράσταση συμπληρώνεται από Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών για παιδιά από 5 ετών.Παράλληλα, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι κοντά στο παιδικό, νεανικό αλλά και ενήλικο κοινό με εκπαιδευτικές δράσεις που μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα τη μουσική, τις τέχνες, τους καλλιτέχνες αλλά και τους ίδιους τους χώρους του Μεγάρου.Παρακολουθήστε στην ομιλία με τίτλο «Το νέο δάσος στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Β. Εύβοιας» του Σταύρου Μπένου, προέδρου του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ και επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας (Μegaron Plus, 17/3/2022). Ακούστε στις 13/1/2022 το Jazz Trio του Στέφανου Χυτήρη, της Ingrlid Laubrock [Ίνγκριντ Λάουμπροκ] και του Elias Stemeseder [Ελίας Στέμεζεντερ], απολαύστε τον πιανίστα Μάνο Κιτσικόπουλο και τον Μάκη Προβατά σε ρόλο αφηγητή στο live soundtrack «Piano in Love» (12/2/2022), ταξιδέψτε στις μουσικές της Μεσογείου μέσα από τη συναυλία «Mare Nostrum, στην αγκαλιά σου, θάλασσα» (19/3/2022) που έχει επιμεληθεί καλλιτεχνικά η Τατιάνα Λύγαρη, στην οποία συμμετέχουν η Αθηνά Ρούτση (τραγούδι, μουσική επιμέλεια) και η Άλκηστις Ραυτοπόλου (πιάνο, μουσική επιμέλεια), ακολουθήστε την Σόνια Θεοδωρίδου και το Plaza Ensemble σε ένα ταξίδι «Από τα τάνγκο στα φάντο» με σταθμούς σε αγαπημένα κομμάτια και τραγούδια αργεντινών και πορτογάλων συνθετών (30/3/2022), παρακολουθήστε το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ «Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης, 1900–1922» της σκηνοθέτιδος Μαρίας Ηλιού, το οποίο προβάλλεται στο Μέγαρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή (19/3/2022).KAI ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣΚαι αυτό το τρίμηνο, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ) και η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ) θα είναι κοντά μας με συναυλίες που αναδεικνύουν γνωστές αλλά και άγνωστες σελίδες της διεθνούς και ελληνικής εργογραφίας.Βραδιά μουσικής δωματίου στις 6/2/2022 από τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Enrico Pace σε έργα για βιολί και πιάνο των Schubert [Σούμπερτ], Bartók [Μπάρτοκ] και Saariaho [Σάριαχο].Έως τις 23/1/2022 παρουσιάζονται στο Μέγαρο οι δύο νέες παραγωγές του annexM (καλλιτεχνική διεύθυνση: Άννας Καφέτση), που φιλοξενούνται στην Υπηρεσιακή Αυλή, τον εναλλακτικό εκθεσιακό χώρο του annexM, και στο Project Space. Πρόκειται για τις ατομικές εκθέσεις Η αυλή των ηρώων του Κώστα Ρουσσάκη και 212 Μήδεια (Aφηγήσεις από ένα χώρο μετέωρο) της Στεφανίας Στρούζα σε επιμέλεια αντίστοιχα του Χρήστου Χρυσόπουλου και της Δάφνης Δραγώνα.Αναλυτικά το ημερολογιακό πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2022