Συναυλία για τους πυρόπληκτους με πλήθος καλλιτεχνών στην Τεχνόπολη

Κάποιοι από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της Ελλάδας ενώνουν τις φωνές τους σε μιαπου διοργανώνει το περιοδικό-site Rolling Stone στιςστην, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στις πυρόπληκτες περιοχές και τους κατοίκους τους., Μελίνα Κανά, Μάρκος Κούμαρης, Ρένα Μόρφη, Γιώτα Νέγκα, Σεμέλη Παπαβασιλείου, Μαρία Παπαγεωργίου, Γιώργος Περρής,, Μαρίζα Ρίζου, Μανώλης Φάμελλος, Χατζηφραγκέτα, Monsieur Minimal είναι οι καλλιτέχνες που θα δώσουν το «παρών» σε αυτή τη μεγάλη συναυλία.Μια μεγάλη γιορτή για έναν μεγάλο σκοπό. Κοινό και καλλιτέχνες γινόμαστε ένα, τραγουδάμε, χορεύουμε, διασκεδάζουμε και στηρίζουμε όσους πέρασαν το πιο δύσκολο, ίσως, καλοκαίρι της ζωής τους.Κλείστε το εισιτήριό σας«Πρέπει να εφεύρουμε ευκαιρίες και λόγους να ποτίσουμε το «μαζί» να μεγαλώσει και να μας χωρέσει όλους στην σκιά του.Ένας μουσαφίρης έρχεται στο τέλος του καλοκαιριού στην χώρα μας να προσπαθήσει να ποτίσει αυτό το «μαζί».Ένας μουσαφίρης που πάνω από 60 χρόνια προσπαθεί με τον τρόπο του να φωτίσει όσα μας ενώνουν ακόμα.Μέσα από τις τέχνες, μέσα από την ζωή, μέσα από τις ιστορίες και τα όνειρα που γεννά ο δρόμος.Από το Hello και το Goodbye του Cohen (Here it is) πρέπει στο ενδιάμεσο να κάνουμε αυτή την πέτρα που λέγεται ζωή να κυλά όμορφα δίχως να χορταριάζει ποτέ.Να αφήσουμε μόνο την Κυριακή συννεφιασμένη γιατί έτσι είναι πιο όμορφη.Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τον ερχομό του Rolling Stone με μια μεγάλη γιορτή.Ίσως πια αυτή η γιορτή έχει γίνει πιο ουσιαστική.Ραντεβού στις 19 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να γιορτάσουμε μαζί τη ζωή και καθετί που μας ενώνει ουσιαστικά.Το Rolling Stone ξεκινά να κυλά στην χώρα μας.Ελάτε μαζί μας!».