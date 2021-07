O Sting έρχεται στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο για δύο συναυλίες στο Ηρώδειο

Μπορεί τα τελευταία δύο χρόνια η πανδημία να μάς έχει στερήσει τις συναυλίες μεγάλων ξένων ονομάτων της διεθνούς μουσικής σκηνής, πολύ σύντομα ωστόσο το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά έναν από τους διασημότερους και πλέον καταξιωμένους καλλιτέχνες του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος. Ο λόγος για τον Sting ο οποίος θα ταξιδέψει σε μερικές εβδομάδες στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει δύο μοναδικές συναυλίες, στις 30 Σεπτεμβρίου και την1η Οκτωβρίου στο Ηρώδειο.





Ο σπουδαίος Άγγλος καλλιτέχνης θα πραγματοποιήσει τις ζωντανές αυτές εμφανίσεις για να γιορτάσει μια σημαντική προσωπική επέτειο, τα 70ά του γενέθλια, τις επτά δεκαετίες μιας ζωής το μεγαλύτερο μέρος της οποίας υπήρξε αφιερωμένο στη μουσική και απέδωσε εξαιρετικούς μουσικούς καρπούς που έγραψαν ιστορία.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 από τους κόλπους του θρυλικού συγκροτήματος Police, με τους οποίου διένυσε πέντε ιδιαίτερα παραγωγικά αλλά και εξαιρετικά εμπορικά επιτυχημένα χρόνια που αποτυπώθηκαν σε πλήθος βραβείων ο Sting συνέχισε την καριέρα του ως σόλο καλλιτέχνης καταφέρνοντας όχι μόνον να ξεχωρίσει αλλά να δημιουργήσει τη δική του μουσική σχολή.





Συνθέτης, μουσικός τραγουδιστής-στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας αλλά και άνθρωπος με σημαντική ακτιβιστική δράση ο Sting έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα παραγωγική και αξιοθαύμαστη καριέρα που μετρά΄45 ολόκληρα χρόνια. Κατά την διάρκεια της πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ σε ολόκληρο τον κόσμο, κατακτώντας τον τίτλο ενός από τους πλέον εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, έχει αποσπάσει 17 μουσικά βραβεία Γκράμι ενώ το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στο Rock n’ Roll Hall of Fame έχοντας παράλληλα εμπνεύσει αμέτρητους νέους μουσικούς.



Ποιο από τα μεγάλα τραγούδια του να πρωτοθυμηθεί κανείς; «Englishman in NewYork», «Message in a Bοttle», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Roxanne», «Desert Rose», «Every breath you take», «Fragile»...; Αυτά και αρκετά ακόμη κομμάτια της πλούσιας δισκογραφίας του θα μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δύο βραδιές που θα παίξει κάτω από την Ακρόπολη όπου θα φυσήσει και πάλι, μετά από καιρό, αέρας μεγάλων συναυλιών. «Sting the Songs» είναι ο τίτλος των μουσικών αυτών παραστάσεων, ένας τίτλος που προϊδεάζει για τις μεγάλες επιτυχίες που πρόκειται να ακούσουμε από τον σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη ο οποίος έχει σημαδέψει ανεξίτηλα με την παρουσία του το διεθνές μουσικό γίγνεσθαι.