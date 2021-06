Ρότζερ Γουότερς: Η ψυχή των Pink Floyd που ισοπέδωσε τον Ζούκερμπεργκ

Έχει αποκαλέσει δημοσίως «νεοφασίστες» τον πρώην Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, έχει ταχθεί επισήμως και ενεργά εναντίον διεθνών πολεμικών συγκρούσεων παίρνοντας ξεκάθαρα υπέρ της μίας πλευράς, έχει πρωτοστατήσει στην προσπάθεια επαναπατρισμού ανήλικων προσφύγων από την Συρία, έχει διαλύσει ένα από τα διασημότερα και πιο εμπορικά συγκροτήματα όλων των εποχών…Μετά από αυτά και πολλά ακόμη που έχει κάνει κατά την διάρκεια της ζωής και της καριέρας του ο Ρότζερ Γουότερς, σιγά μην κόλλαγε μπροστά στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ!

Τα…«γαλλικά» που έψαλε ο συνιδρυτής των θρυλικών Pink Floyd στο αφεντικό του Facebook, όταν του προσέφερε ένα ποσό με πολλά μηδενικά προκειμένου να πάρει την άδεια να χρησιμοποιήσει το «Another Brick in the Wall, Part 2» σε διαφήμιση του Instagram, σίγουρα δεν προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη σε όσους τον γνωρίζουν. Ο αντισυμβατικός, χειμαρρώδης, ιδεολόγος και ενεργότατος ακτιβιστής Ρότζερ Γουότερς δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ποδοπατήσει τις ιδέες του για μερικά ψωροεκατομμύρια. Βέβαια η άρνησή του θα μπορούσε να διατυπωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους εκείνος όμως προτίμησε το λακωνικό μεν άκρως υποτιμητικό δε «Άντε γ@#ου αποκλείεται»…! Μια απάντηση που φρόντισε να τεκμηριώσει δημοσίως λέγοντας πως η πρόταση αυτή αποτελούσε «μια ύπουλη κίνηση εκ μέρους τους να κατακτήσουν τα πάντα» και πως «δεν θα γίνει μέρος αυτής της αηδίας Ζούκερμπεργκ». Τού έδωσε μάλιστα και το τελειωτικό χτύπημα θυμίζοντας την εφαρμογή που είχε φτιάξει την εποχή που σπούδαζε στο Χάρβαρντ με στόχο να βαθμολογούν οι φοιτητές τις κοπέλες καταλήγοντας με νόημα: «Και να τον σήμερα, έχει γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς ηλίθιους στον κόσμο».

Ο 77χρονος σήμερα τραγουδοποιός, ερμηνευτής, μουσικός και δημιουργός των πιο επιδραστικών μουσικών σόου παγκοσμίως ήταν πάντα σκληρό καρύδι, ειδικά απέναντι σε αυτούς με τους οποίους τον χώριζαν σκληρές ιδεολογικές διαφορές. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν δίστασε να σύρει στα δικαστήρια το πιο σημαντικό καλλιτεχνικό επίτευγμα της καριέρας του, το συγκρότημα με το οποίο μεγαλούργησε και έγραψε μουσική ιστορία μέσα από θρυλικούς δίσκους όπως οι «The Dark Side of the Moon», «The Wall» και «Animals» οι συνολικές πωλήσεις των οποίων αγγίζουν τα 300 εκατ. αντίτυπα. Οι καλλιτεχνικής φύσεως διαφορές που είχε με τον Ντέιβιντ Γκίλμορ και τα άλλα μέλη της μπάντας τον ώθησαν να αποχωρήσει από τους κόλπους του το 1985 απαιτώντας μάλιστα να απαγορευτεί η χρήση του ονόματος Pink Floyd αλλά και η χρήση όλου του μουσικού υλικού που είχαν παράγει κατά την διάρκεια της συνεργασία τους. Ήταν μια σκληρή διαμάχη η οποία στοίχισε ακριβά στη μπάντα τόσο σε οικονομικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο με τον ίδιο τον Γουότερς να δηλώνει, αρκετά χρόνια αργότερα, πως χειρίστηκε λάθος την υπόθεση.

Στο μεταξύ είχε προλάβει να γράψει ξανά ιστορία με την εμβληματική συναυλία που έδωσε στο Βερολίνο τον Ιούλιο του 1990, λίγους μήνες μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Το μουσικό σόου του με τίτλο «The Wall», στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες διάσημοι καλλιτέχνες, παρακολούθησαν ζωντανά περισσότεροι από 200 εκατ. άνθρωποι και έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη και πιο επιδραστική συναυλία όλων των εποχών.

Μπορεί τα υπόλοιπα μέλη των Pink Floyd να έχασαν το συγκλονιστικό αυτό μουσικό γεγονός – οι φήμες λένε πως είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν αλλά αρνήθηκαν – 15 χρόνια αργότερα, ωστόσο, το καλοκαίρι του 2005 θα βρεθούν και πάλι όλοι μαζί στη σκηνή του Live 8 που είχε στηθεί στο Hyde Park του Λονδίνου αναβιώνοντας, μέσα σε 23 μόλις λεπτά, τις πιο φωτεινές στιγμές της μεγαλειώδους κοινής μουσικής πορείας τους. Αμέσως μετά, ωστόσο, ο Γουότερς θα σπεύσει να ξεκαθαρίσει πως ένιωσε όμορφα που έπαιξαν και πάλι όλοι μαζί αλλά δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο επίσημης επανένωσής τους μιας και οι ιδεολογικές – καλλιτεχνικές διαφορές του με τον Γκίλμουρ συνέχιζαν να υφίστανται.

Ακούραστος, ιδιαίτερα παραγωγικός και αεικίνητος ο Ρότζερ Γουότερς θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να ηχογραφεί νέα τραγούδια και κυρίως να γυρίζει τον κόσμο δίνοντας εντυπωσιακές συναυλίες οι οποίες θα στέφονται με τεράστια εμπορική επιτυχία. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως το πρώτο εξάμηνο του 2012 στην παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «Outside the Wall», οι πωλήσεις των εισιτηρίων άγγιξαν τα 1,4 εκατομμύρια!

Ο Ρότζερ Γουότερς με την σημαία της Παλαιστίνης σε συναυλία του το 2019 στη Ρώμη

Ο ακτιβισμός και οι μεγάλες πολιτικές κόντρες

Ανάμεσα σε όλα αυτά τα καταπληκτικά, βέβαια, είχε προλάβει να κάνει να κάνει τέσσερις γάμους από τους οποίους απέκτησε τρία παιδιά αλλά και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ακτιβιστικό του έργο, να αφοσιωθεί στις μάχες του εναντίον της ανθρώπινης αδικίας. Κομβική στιγμή για εκείνον, σε αυτό το επίπεδο, θα σταθεί η πρώτη φορά που σταθεί, το 2006, απέναντι στο τείχος του Ισραήλ με αφορμή μια προγραμματισμένη συναυλία του στο Τελ Αβίδ. Η εικόνα αυτή τον συγκλόνισε με αποτέλεσμα να μεταφέρει την συναυλία σε άλλη πόλη και να γίνει, από τότε και στο εξής, θερμός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων παροτρύνοντας μάλιστα όλους τους καλλιτέχνες να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ. Οι απόψεις του αυτές, βεβαίως, τού κόστισαν και σε οικονομικό επίπεδο αφού έχασε πολλά εκατομμύρια από μεγάλες εταιρίες που απέσυραν τις χορηγίες τους από τις περιοδείες του.

Παράλληλα, συμμετέχει σε συναυλίες κατά της παγκόσμιας φτώχειας, σε εκστρατείες ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή, δηλώνει κατά του Brexit, παρά το ότι έχει πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στις ΗΠΑ, κατακεραυνώνει τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλει τις επιθέσεις στη Συρία, επιτίθεται στον Βραζιλιάνο Πρόεδρο Μπολσονάρο, στέκεται στο πλευρό του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάνοντας λόγο για «πραξικόπημα ΗΠΑ στην Βενεζουέλα».



