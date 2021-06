Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές για μικρούς και μεγάλους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι, το, ητου Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υποδέχεται το κοινό στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Φέτος, το ΚΠΙΣΝ συνεργάζεται για πρώτη φορά με το, για τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, ενώ τις παιδικές ταινίες της ενότητας Park your cinema kids επιλέγει το(AΤΗICFF).Για αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, που χρειαζόμαστε να γελάσουμε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, το ΦΚΘ παρουσιάζει μια σειρά από ταινίες που αποδεικνύουν ότι ηείναι, τελικά, μια πολύ σοβαρή υπόθεση, εγκαινιάζοντας το φετινό πρόγραμμα προβολών με τον θρυλικόπου προσγειώνεται από τα catwalks των ‘00s στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.Επιπλέον, το AΤΗICFF επιλέγει για τους μικρούς θεατές και τις οικογένειές τους ταινίες με πρωταγωνιστές απίθανους ήρωες που ξεφεύγουν από την ασφάλεια του κόσμου τους και ζουν αξέχαστες περιπέτειες ξεδιπλώνοντας, παράλληλα, ξεχωριστές ιστορίες για τη φιλία, την οικογένεια, την ενηλικίωση και το πώς γνωρίζουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το πιο διασκεδαστικό κινηματογραφικό καλοκαίρι κάτω από τον έναστρο ουρανό του ΚΠΙΣΝ.Όλες οι ταινίες προβάλλονται στις 21:00 στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προτείνεται οι θεατές να έχουν μαζί τους εντομοαπωθητικό και ψάθα ή κάποιο ύφασμα για το έδαφος.Τα προγράμματα Park your cinema και Park your cinema kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Όλες οι ταινίες προβάλλονται μεταγλωττισμένες.Σκηνοθεσία: Paul KingΠρωταγωνιστούν: Hugh Grant, Ben Whishaw (φωνή),Hugh Bonneville, Sally HawkinsΟ πιο διάσημος αρκούδος του κόσμου επιστρέφει σε μία μαγική ταινία για όλη την οικογένεια! Μετά το παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο του Πάντινγκτον (το πιο επιτυχημένο μη αμερικανικό οικογενειακό φιλμ όλων των εποχών), η πολυαναμενόμενη συνέχεια βρίσκει τον Πάντινγκτον ευτυχισμένο στο σπίτι της οικογένειας Μπράουν στο Λονδίνο. Ενώ ψάχνει το τέλειο δώρο για τα 100ά γενέθλια της πολυαγαπημένης θείας του, Λούσι, ο Πάντινγκτον βλέπει ένα μοναδικό pop-up βιβλίο και ξεκινά μία σειρά από μικροδουλειές ώστε να μπορέσει να το αγοράσει. Όταν το βιβλίο κλαπεί, μόνο οι Μπράουν και ο Πάντινγκτον μπορούν να ανακαλύψουν τον κλέφτη, που φαίνεται να είναι άσος στις μεταμφιέσεις.Σκηνοθεσία: Dean DeBlois, Chris SandersΣτην υποψήφια για Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων της Ντίσνεϊ, η Λίλο είναι μια γλυκιά μικρή Χαβανέζα που ψάχνει για ένα φίλο που δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ. Ο Στιτς είναι ένα εξωγήινο πλάσμα, αποτέλεσμα ενός γενετικού πειράματος, που κατέληξε στη Γη για να κρυφτεί καθώς στον πλανήτη του καταζητείται. Η Λίλο τον περνάει για σκύλο και αποφασίζει να τον υιοθετήσει. Ο Στιτς αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί και να παίξει το ρόλο του όσο το δυνατόν καλύτερα. Μια ιδιαίτερη σχέση, όμως, αναπτύσσεται μεταξύ τους, που η Λίλο το ονομάζει «οχάνα». Πρόκειται για μια χαβανέζικη λέξη που σημαίνει οικογένεια και που καταφέρνει να αγγίξει την καρδιά του Στιτς και να τον κάνει να αποκτήσει ανθρώπινα συναισθήματα.Σκηνοθεσία: Antoine BlossierΠρωταγωνιστούν: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jacques PerrinΟ Ρεμί, ένα ορφανό αγόρι, μεγαλώνει με τη θετή του μητέρα, μέχρι που την αποχωρίζεται στα δέκα του χρόνια και βρίσκεται υπό την επιμέλεια ενός μυστηριώδους περιπλανώμενου θιασάρχη. Κοντά του, ο Ρεμί σκληραγωγείται στη δύσκολη ζωή του περιπλανώμενου θιάσου, όπου τραγουδάει για να κερδίσει το ψωμί του. Με παρέα τον πιστό του σκύλο και τη μικρή του μαϊμού, ο Ρεμί θα περιηγηθεί στη Γαλλία και μέσα από γνωριμίες, φιλίες, αλλά και μοναξιά, θα καταλήξει να μάθει το μυστικό της καταγωγής του. Βασισμένη στο ομώνυμο κλασικό αριστούργημα της γαλλικής λογοτεχνίας του Έκτορα Μαλό, το Χωρίς Οικογένεια είναι μια σύγχρονη, επική ταινία με υπέροχα σκηνικά, νοσταλγική ατμόσφαιρα και μια συγκινητική αλλά, πάνω απ’ όλα, αισιόδοξη ιστορία ενηλικίωσης για μικρούς και μεγάλους.Σκηνοθεσία: Ben StillerΠρωταγωνιστούν: Ben Stiller, Owen Wilson, Christine Taylor, Will FerrellΟ Ντέρεκ Ζουλάντερ είναι το πιο διάσημο και ματαιόδοξο -αν και όχι και τόσο ευφυές- υπερ-μοντέλο. Η φήμη του έχει εκτοξευτεί από τη διάσημη πόζα του «Blue Steel» και ο ίδιος θεωρεί ότι κανείς δεν απειλεί τον θρόνο του. Όταν ο ανταγωνιστής του, Χάνσελ, κερδίζει τον τίτλο του Μοντέλου της Χρονιάς, ο Ντέρεκ πέφτει θύμα ενός μανιακού σχεδιαστή μόδας, ο οποίος του κάνει πλύση εγκεφάλου, πείθοντάς τον να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας! Ο Ben Stiller σκηνοθετεί, συν-υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί σε αυτή την απολαυστική παρωδία για τον κόσμο της μόδας. Γελάστε άφοβα!Σκηνοθεσία: Richard LinklaterΠρωταγωνιστούν: Jack Black, Joan Cusack, Mike White, Sarah SilvermanΟ αγαπημένος μας Richard Linklater σκηνοθετεί και ο Jack Black πρωταγωνιστεί σε μια κωμωδία πολύ ροκ! Όταν το συγκρότημά του τον διώχνει, ο Ντιούι Φιν μένει ξαφνικά απένταρος και χωρίς δουλειά. Για να πληρώσει τα χρέη του, αναλαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή μουσικής σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Στην αρχή μοιάζει σαν ψάρι έξω απ’ το νερό, αλλά σύντομα θα αρχίσει να δένεται με τα παιδιά, αναδεικνύοντας το ταλέντο τους στη μουσική και φτιάχνοντας ένα καινούριο συγκρότημα. Μια feelgood ταινία με υπέροχο σάουντρακ που ενέπνευσε ένα μιούζικαλ και με τον Jack Black ίσως στον καλύτερο ρόλο της καριέρας του.