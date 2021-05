«O Γλάρος» του Άντον Τσέχωφ στην αυλή του θεάτρου Χυτήριο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με το κλασικό αριστούργημα της ρωσικής δραματουργίας «» του, σε μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου και σκηνοθεσία Νικόλα Παπαδομιχελάκη, οι C. for Circus επιστρέφουν στην αυλή τουγια λίγες μόνο παραστάσεις στις 5, 6, 8, 10, 11, 14 και 15 Ιουνίου,.Δίπλα στο ειδυλλιακό περιβάλλον μιας μεγάλης λίμνης, οι ήρωες του Τσέχωφ στον «Γλάρο» αναμετρώνται με τα μεγάλα ερωτήματα γύρω απ’ την τέχνη και τη ζωή, πίνοντας τσάι, παίζοντας χαρτιά και μουσική, απολαμβάνοντας τον ήλιο. Οι ζωές τους καταστρέφονται κι εκείνοι παρατηρούν τα ψάρια της λίμνης ή αναζητούν νέες μορφές έκφρασης της τέχνης. Οι έρωτες, η μοναξιά κι ο θάνατος τούς βρίσκουν, καθώς εκείνοι κοιτούν προς την άλλη όχθη.Σε μία εποχή γεμάτη απελπισία κι έμπνευση, με όχημα το τσεχωφικό αριστούργημα και τη μουσική που ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, οι C. for Circus συναντιούνται μετά από καιρό, για να αναμετρηθούν με το χάσμα μεταξύ παλιού και νέου, έμπνευσης, έρωτα και απελπισίας. Καθισμένοι σε έναν κύκλο, στο πλάι της δικής τους λίμνης, υμνούν την τέχνη, τον έρωτα και τη ζωή, θίγοντας με χιούμορ κι ευαισθησία όσα δεν έπαψαν να απασχολούν την ανθρωπότητα, από τη Ρωσία του 1895 μέχρι την Αθήνα του σήμερα.Ο νεαρός συγγραφέας Κωνσταντίν Τρέπλιεφ ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο του έργο με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του Νίνα, στον κήπο του κτήματος του θείου του. Παρόντες είναι και η μητέρα του και καταξιωμένη ηθοποιός, Ιρίνα Αρκάντινα και ο νέος της σύντροφος και συγγραφέας, Μπορίς Αλεξέγιεβιτς Τριγκόριν. Το έργο του δεν βρίσκει την προσδοκώμενη αποδοχή, πυροδοτώντας προσωπικές και καλλιτεχνικές αψιμαχίες, αποκαλύπτοντας τον μικρόκοσμο του κτήματος και της οικογένειας και, τελικά, την κωμικοτραγική αυτή κατάσταση που λέγεται ζωή.Οιαναφέρουν σχετικά με την προετοιμασία αυτής της παράστασης: ««Η συνάντησή μας και ολόκληρη η περίοδος των δοκιμών πραγματοποιήθηκαν μες στην πανδημία. Η προσέγγιση και, φυσικά, η σκηνική αποτύπωση δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες. Ξεκινήσαμε τις πρόβες μας με μοναδικό δεδομένο την επιθυμία μας να συνυπάρξουμε και πάλι στη σκηνή. Καθισμένοι σε δέκα καρέκλες σε απόσταση και φορώντας μάσκες, κάναμε αναγνώσεις του έργου προσπαθώντας να γεφυρώσουμε το χάσμα του κόσμου του Τσέχωφ με τα δεδομένα της δικής μας πραγματικότητας. Η προσπάθεια να αναπτύξουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ρωσικό κείμενο, χωρίς να αλλοιωθούν λόγω της συνθήκης της πανδημίας, ήταν μια τεράστια πρόκληση. Δεν θέλαμε να χαθεί τίποτα από το έργο και τη δύναμή του εξαιτίας της εξωτερικής αυτής αντικειμενικής συνθήκης. Προσπαθώντας να κατανοήσουμε τον ψυχισμό των ηρώων, εστιάσαμε στην κυριολεξία του κειμένου και αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες τους και τον τρόπο που εκφράζονται μέσα από κάθε τους λέξη. Οι ήρωες του έργου προσπαθούν να παραμείνουν μαζί, παίζουν και τραγουδούν. Οι προσωπικές τους συγκρούσεις, όμως, τους απομακρύνουν. Ο κύκλος σπάει»Στην παράσταση παίζουν οιΒαλέρια Δημητριάδου, Βαγγέλης Αμπατζής, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Μαρία Μοσχούρη, Σπύρος Χατζηαγγελάκης, Ειρήνη Μακρή, Χρύσα Κοτταράκου, Άλκης Μπακογιάννης, Παύλος Παυλίδης και Γιώργος ΚισσανδράκηςΜέρες παραστάσεων: 5, 6, 8, 10, 11, 14 και 15 ΙουνίουΏρα έναρξης: 21.15Τιμές εισιτηρίων: 15€ κανονικό, 12€ φοιτητικό, 10€ ανέργων, ατέλεια.