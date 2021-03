Νέα COSMOTE TV: 1 χρόνος λειτουργίας για τη Νο1 ελληνική streaming υπηρεσία

διαθέτει φιλικό μενού και εύκολο περιβάλλον πλοήγησης με κοινό user experience σε όλες τις συσκευές.

επιτρέπει την ταυτόχρονη θέαση σε 2 οθόνες για όλο το περιεχόμενο πλην του αθλητικού, που είναι διαθέσιμο σε μία οθόνη.

υποστηρίζει έως 5 ξεχωριστά προφίλ για κάθε χρήστη, ενώ υπάρχει και ειδικό kids menu με υπηρεσία γονικού ελέγχου.

δίνει τη δυνατότητα download σε φορητές συσκευές για αναπαραγωγή χωρίς σύνδεση στο Internet, ώστε ο χρήστης να μπορεί να παρακολουθήσει το αγαπημένο του περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεται.

υποστηρίζει casting από Android tablet & smartphone σε Android TV συσκευές, όπως τηλεοράσεις.

προσφέρει 4K περιεχόμενο με το κανάλι COSMOTE SPORT 4K, που φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα (δημοφιλείς αγώνες από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, UEFA Champions League & UEFA Europa League, Formula 1 κ.λπ.)

τηλεοράσεις, με εύκολη εγκατάσταση χωρίς κεραία & καλώδια μέσω ενός Wi-Fi Android TV Box

φορητές συσκευές (tablets, smartphones)

PCs, Laptops, Mac

Smart TVs, σε μοντέλα Samsung, LG και Android TV 8 ή νεότερο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έναν χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε η Νέα COSMOTE TV , η οποία με πάνω από 240 χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε αυτή, αποτελεί σήμερα την κορυφαία ελληνική streaming υπηρεσία. Μέσα στο 2021, η υπηρεσία -που είναι διαθέσιμη σε Android TV αποκωδικοποιητές, Smart TVs, υπολογιστές και φορητές συσκευές- θα εμπλουτιστεί με νέα χαρακτηριστικά, ενώ είναι πλέον διαθέσιμος ο νέος Android TV αποκωδικοποιητής, με αναβαθμισμένες δυνατότητες.«Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, το ταλέντο τους και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, οι άνθρωποί μας δημιούργησαν μια καινοτόμο υπηρεσία, που σε συνδυασμό με το πλούσιο περιεχόμενο της COSMOTE TV, άλλαξε την εμπειρία θέασης. Είμαστε περήφανοι που μέσα σε έναν χρόνο, η Νέα COSMOTE TV κέρδισε την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού, προσελκύοντας πάνω από 240 χιλιάδες νοικοκυριά. Αναβαθμίζουμε συνεχώς τη νέα streaming υπηρεσία μας με νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, έχοντας πάντα ως γνώμονα την καλύτερη εμπειρία των τηλεθεατών μας», δήλωσε σχετικά ο Executive Director COSMOTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης.Μέσα στο 2021, το 4Κ περιεχόμενο της Νέας COSMOTE TV θα ενισχυθεί με ταινίες στην on demand υπηρεσία Movies Club. Η φωνητική αναζήτηση περιεχομένου και η αναβάθμιση της μηχανής αναζήτησης, θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τους χρήστες στην εύρεση περιεχομένου. Επιπλέον, η δυνατότητα προβολής σε τηλεόραση από φορητή συσκευή (casting), που ήδη διατίθεται σε Android tablets & smartphones, θα επεκταθεί και σε iPhone & iPad.Πρώτη στην Ευρώπη, η COSMOTE TV διαθέτει την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android TV 10, μέσα από τον νέο Android TV αποκωδικοποιητή της. Με μοντέρνο σχεδιασμό, πανίσχυρο επεξεργαστή και υποστήριξη HDR 4K@60fps, η εμπειρία θέασης θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Η εύκολη σύνδεση μέσω WiFi, κάνει απλή την εγκατάσταση του αποκωδικοποιητή, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος 16GB δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης μεγάλου αριθμού εφαρμογών.Η Νέα COSMOTE TV βασίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα της Comcast Technology Solutions. Ωστόσο, έχει σχεδιαστεί και συνεχίζει να βελτιώνεται, από τους ανθρώπους της COSMOTE TV. Η νέα streaming υπηρεσία:Η Νέα COSMOTE TV άλλαξε τα δεδομένα στη συνδρομητική τηλεόραση. Είναι η πρώτη streaming υπηρεσία στην Ελλάδα, που συνδυάζει το ζωντανό πρόγραμμα των καναλιών με το on demand περιεχόμενο σε μια προσωποποιημένη εμπειρία θέασης, καθώς το μενού προσαρμόζεται δυναμικά στα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη με τη βοήθεια ΑΙ (Artificial Intelligence). Με τον τρόπο αυτό, οι συνδρομητές μπορούν να βρουν εύκολα και γρήγορα το περιεχόμενο που ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις τους.Οι προσωποποιημένες προτάσεις θέασης προκύπτουν μέσα από το premium περιεχόμενο της COSMOTE TV σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος (ταινίες, σειρές, αθλητικά, ντοκιμαντέρ, παιδικά), το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 70 κανάλια, 16 από τα οποία παραγωγής COSMOTE TV (SPORT, CINEMA & HISTORY) και on demand καταλόγους, όπως το COSMOTE TV PLUS, που περιλαμβάνει πάνω από 750 ταινίες, 175 σειρές, 280 ολοκληρωμένους κύκλους σειρών και πάνω από 1300 ντοκιμαντέρ αυτοτελή ή επεισόδια σειρών ντοκιμαντέρ. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν πρωτότυπες παραγωγές και εκπομπές της COSMOTE TV (Έτερος Εγώ - Χαμένες Ψυχές, Έτερος Εγώ – Κάθαρσις, Στο Πλεχτό κ.α.), πρωτότυπες σειρές ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY HD, ταινίες και σειρές μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο του Hollywood και εταιρειών διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Η Νέα COSMOTE TV προσφέρει κοινή εμπειρία θέασης σε όλες τις οθόνες, αφού το interface προσαρμόζεται σε κάθε συσκευή από την οποία είναι προσβάσιμη. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε:Περισσότερες πληροφορίες για τη Νέα COSMOTE TV & τα πακέτα συνδρομής εδώ: http://www.cosmotetv.gr