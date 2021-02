Μια από τις σπουδαιότερες χορογραφίες του 21ου αιώνα έρχεται στο CHRISTMAS THEATER ON LINE

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΖΙΖΕΛ του Άκραμ ΚανΕΞΤΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ -1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021Το αριστούργημα χορού του 21ο αιώνα, η παράσταση Ζιζέλ του Άκραμ Καν, έρχεται στο σπίτι σας τον Φεβρουάριο από το Christmas Theater On Line. Αποκτήστε κωδικό, συνδεθείτε και ζήστε την μαγεία του χορού!Η νέα αυτή εκδοχή για το σπουδαιότερο ίσως ρομαντικό μπαλέτο, αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία να ξαναζήσουμε την συγκινητική ιστορία αγάπης, προδοσίας και λύτρωσης, στην σύγχρονη εποχή.Καθώς η κουρτίνα υψώνεται, οι χορευτές στη σκιά μας οδηγούν να περάσουμε τον μεγάλο τοίχο. Από εκείνη τη στιγμή, η Ζιζέλ του Άκραμ Καν μας μαγεύει με τις ονειρικές εικόνες και την σαγηνευτική χορογραφία.Το μεγαλειώδες Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας δίνει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας. Η παρτιτούρα (Ο Παρατηρητής) του Βιντζένζο Λαμάνια αποτελεί μια σύγχρονη διασκευή της πρωτότυπης μουσικής του Αντόλφ Αντάμ και ακούγεται μεγαλειώδης από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Εθνικού Μπαλέτου της Αγγλίας.Τα σκηνικά και τα κοστούμια από τον βραβευμένο με Όσκαρ σχεδιαστή Τιμ Γιπ και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός από τον Μαρκ Χέντερσον δημιουργούν έναν κόσμο φαντασίας στον οποίο ζουν τα πιο όμορφα πλάσματα στον κόσμο.Τα αερικά του Άκραμ Καν γεμίζουν την σκηνή και δημιουργούν την αίσθηση στο κοινό ότι παρατηρούν τον ερωτικό χορό ενός σμήνους αστεριών γύρω από έναν γαλαξία. Όμως δεν θα καταφέρουν ποτέ να φτάσουν στο κέντρο του γαλαξία. Γι’ αυτό λένε ότι εκεί βρίσκεται ο μεγάλος ανεκπλήρωτος έρωτας. Σαν αυτόν της Ζιζέλ και του Άλμπρεχτ..Η Υπόθεση της Ζιζέλ του Άκραμ ΚανΗ Ζιζέλ ανήκει σε μια τυπική οικογένεια μεταναστών που δουλεύουν σε ένα εργοστάσιο υποδημάτων και αποκαλούνται Απόκληροι. Το εργοστάσιο κλείνει και πλέον χωρίς δουλειά, αναγκάζεται να αποδεχθεί και η ίδια την πρόταση που κάνουν οι ιδιοκτήτες σε όλους τους εργαζόμενους, να αποτελέσουν μια ομάδα που θα τους ψυχαγωγεί με μουσική και χορό.Ο πλούσιος Άλμπρεχτ ντύνεται απόκληρος και φτάνει στην ερωμένη του Ζιζέλ με την οποία είναι ερωτευμένος. Τον παρακολουθεί ο Ιλαρίωνας που θέλει και αυτός να κερδίσει την αγάπη της Ζιζέλ. Ο Ιλαρίωνας για να τον εκδικηθεί, προσκαλεί τους ιδιοκτήτες να έρθουν εκεί που είναι οι ερωτευμένοι.Οι ιδιοκτήτες έρχονται και ο Άλμπρεχτ, βλέποντας την αρραβωνιαστικιά του ανάμεσά τους, προσπαθεί να κρυφτεί.Οι ιδιοκτήτες θα αναγκάσουν τον Άλμπρεχτ να διακόψει την σχέση του με την Ζιζέλ και να γυρίσει στην αρραβωνιαστικιά του. Η Ζιζέλ θα τρελαθεί και οι ιδιοκτήτες θα την σκοτώσουν χωρίς να αναλάβουν ποτέ την ευθύνη αυτής της δολοφονίας.Πολλά χρόνια αργότερα, κυνηγημένος από τις τύψεις, ο Άλμπρεχτ θα γυρίσει στο εργοστάσιο – φάντασμα και θα αναζητήσει ξανά την Ζιζέλ προσπαθώντας να πάρει εκδίκηση για την δολοφονία της.Εκεί θα συναντήσει την Μίρθα, την βασίλισσα των αερικών, τα φαντάσματα όλων των εργαζομένων στο εργοστάσιο, που αναζητούν δικαίωση για τις αδικίες που έζησαν.Η Μίρθα θα τον βοηθήσει να συναντήσει ξανά την Ζιζέλ, το πιο όμορφο αερικό του εργοστασίου, που τριγυρίζει αναζητώντας τη αγάπη..Οι εραστές επανενώνονται για λίγο στο κατώφλι ζωής και θανάτου και η Ζιζέλ συγχωρεί τον Άλμπρεχτ.Τα αερικά μαζί με την Ζιζέλ αναχωρούν και ο Άλμπρεχτ μένει μόνος, γεμάτος θλίψη..ΑΚΡΑΜ ΚΑΝ:Ο Άκραμ Καν γεννήθηκε στο Ουίμπλετον του Λονδίνου, όμως η οικογένειά του προερχόταν από την Ντάκα του Μπαγκλαντές. Σε ηλικία επτά ετών άρχισε να σπουδάζει την κλασική φόρμα του νοτιοασιατικού χορού κατάκ με τον Sri Pratap Pawar, που αργότερα έγινε ο μέντοράς του. Με βαθιές ρίζες σε έναν αρχαίο πολιτισμό που διδάχτηκε από μικρός και όντας χαρακτηριστικός εκπρόσωπος μιας γενιάς μεταναστών που κλήθηκαν να ενστερνιστούν το δυτικό πρόσωπο της χώρας όπου μεγάλωσαν, χωρίς να ξεχνούν από πού προέρχονται, ο Άκραμ Καν συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός νέου βρετανικού πολιτιστικού γίγνεσθαι στις δεκαετίες του 1990 και του 2000.Αυθεντικός και ευρηματικός, με ένα μεγάλο πλέον σώμα έργου να σηματοδοτεί την πορεία του στις σκηνές του κόσμου, ο διάσημος χορευτής και χορογράφος Άκραμ Καν έχει το ταλέντο να μαγνητίζει το βλέμμα των θεατών όπου κι αν βρεθεί, χάρη στο δεξιοτεχνικό, σαγηνευτικό, πολυπολιτισμικό χορό του.Στα 13 του έλαβε μέρος στην παραγωγή της «Μαχαμπάρατα» από τη Shakespeare Company του Peter Brook, με την οποία περιόδευσε σε όλο τον κόσμο από το 1987 μέχρι το 1989. Εμφανίστηκε επίσης στην τηλεοπτική εκδοχή που προβλήθηκε το 1988.Άλλοτε εμφανίζεται μόνος και άλλοτε μοιράζεται τη σκηνή με καλλιτέχνες από διαφορετικά ιδιώματα του χορού, όπως με τον δεξιοτέχνη του φλαμένκο Israel ή με τη διάσημη κλασική χορεύτρια Sylvie Guillem. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε επί σκηνής περιλαμβάνονται επίσης η ηθοποιός Juliette Binoche, ο χορευτής και χορογράφος Sidi Larbi Cherkaoui, η τραγουδίστρια Kylie Minogue και οι συνθέτες Steve Reich, Nitin Sawhney, Jocelyn Pook και Ben Frost.Μια σημαντική στιγμή της καριέρας του ήταν η δημιουργία μέρους της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, για την οποία κέρδισε τον ομόφωνο έπαινο κοινού και κριτικών.Έχει τιμηθεί με το βραβείο Laurence Olivier, με Bessie Award, με το εξαιρετικά σημαντικό ISPA (International Society for the Performing Arts) Distinguished Artist Award, καθώς και με πολυάριθμα άλλα βραβεία. Είναι Associate Artist του θεάτρου Sadler’s Wells στο Λονδίνο και του Curve στο Λέστερ.ΖΙΖΕΛ του Άκραμ ΚανΜε το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Εθνικού Μπαλέτου της ΑγγλίαςΜουσική: Βιντσέντζο Λαμάνια (διασκευή της αρχικής σύνθεσης του Αντόλφ Αντάμ)Σκηνοθεσία και χορογραφία: Άκραμ ΚανΔραματουργική επεξεργασία: Ρουθ ΛίτλΣκηνικά – κοστούμια: Τιμ ΓιπΕνορχηστρωτής: Γκάβιν ΣάδερλαντΦωτισμοί: Μαρκ ΧέντερσονΔιανομή:Ζιζέλ: Ταμάρα ΡόχοΆλμπρεχτ: Τζέημς ΣτρίτερΒραβεία: Oliver Awards 2017, National Dance Award 2017Πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα: 27 Σεπτεμβρίου 2016, Μάνστεστερ, ΑγγλίαΔιάρκεια: 100 λεπτάΕΞΤΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ON LINE:Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 στις 20.00Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 στις 20.00Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 στις 20.00Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 στις 20.00ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: 15 ευρώΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 211 77 01 700ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: 211 77 01 700, www.viva.gr & www.christmastheater.grΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ;Διαδικασία παρακολούθησης της παράστασης1. Αγοράζοντας ένα εισιτήριο / κωδικό για την προβολή της παράστασης, θα λάβετε στο email σας link με τη σελίδα της παραγγελίας σας από όπου θα μπορείτε να κατεβάσετε το παραστατικό σας (εισιτήριο)2. Ανοίγοντας το εισιτήριό σας, παίρνετε τον μοναδικό κωδικό του barcode σας(10ψήφιος αριθμός, πάνω αριστερή γωνία του εισιτηρίου, κάτω από το γραμμωτό κωδικό barcode)3. Εισάγετε τον κωδικό αυτό στη σελίδα που αντιστοιχεί στην προβολή της ημέρας που έχετε επιλέξει:(Η είσοδος του κοινού στην σελίδα προβολής της παράστασης δύναται να πραγματοποιηθεί από την ώρα έναρξης έως και 4 ώρες μετά. Έπειτα, το login στην παράσταση, θα σταματήσει να είναι διαθέσιμο).4. Παρακολουθείτε την παράσταση. Καλή σας διασκέδαση!