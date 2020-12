Έλβις Πρίσλεϊ, Μπιτλς και Γουίτνεϊ Χιούστον έρχονται το 2021 στη μεγάλη οθόνη

Ο ηθοποιός Οστιν Μπάτλερ που θα υποδυθεί τον Έλβις Πρίσλεϊ

Σύμφωνα με όσα λέγονται η Ναόμι Άκι πετυχαίνει ενσαρκώνει συγκλονιστικά την Γουίτνεϊ Χιούστον

Η Άντρα Ντέι ως άλλη Μπίλι Χόλιντεϊ

Οι βιογραφίες των μεγάλων σταρ της παγκόσμιας μουσικής ανέκαθεν αποτελούσαν ένα σημαντικό και εξαιρετικά επικερδές, ενίοτε, κομμάτι της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Πολλά μεγάλα ονόματα παρέλασαν κατά καιρούς από το κινηματογραφικό πανί, μέσα απόπου επιχειρήσαν να ρίξουν φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας τους. Κάποιες τα κατάφεραν κάποιες άλλες απέτυχαν παταγωγώς. Μέσα στο 2021, θεού θέλοντος και κορωνοϊού επιτρέποντος, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αρκετές ταινίες αφιερωμένες στα έργα και τις ημέρες κορυφαίων προσωπικοτήτων της παγκόσμιας μουσικής.Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η νέα ταινία ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον με τίτλο «» που αποτελεί ένα χρονικό της δημιουργίας του τελευταίου άλμουμ που ηχογράφησαν μαζί τα θρυλικά «Σκαθάρια», το πασίγνωστο «». Το άλμπουμ είχε αριχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει πριν από το«Abbey Road», στα μέσα του 1969, υπό τον τίτλο«Get Back», αλλά έμεινε προσωρινά στο συρτάρι καθώς τα μέλη του γκρουπ δεν ήταν ικανοποιημένα από το αποτέλεσμα. Τελικά κυκλοφόρησε το 1970 σε μια νέα εκδοχή του Φιλ Σπέκτορ με το όνομα «Let It Be».Στην ταινία θα δούμε αληθινά στιγμιότυπα από τις ηχοργραφήσεις, θα ακούσουμε πολύ μουσική και θα μάθουμε πως ήταν οι σχέσεις των μελών του συγκρτοτήματος πριν την οριστική διάλυσή τους. «Είμαι πολύ χαρούμενος γι΄αυτή την ταινία που δείχνει την αλήθεια σχετικά με πως ήταν οι Μπιλς όταν ηχογραφούσαν» έχει δηλώσει χαρακτηριστικά οο οποίος συνεργάστηκε για την δημιουργία της όπως επίσης ο Ρίνγκο Σταρ και οι χήρες του Τζον Λένον και του Τζορτζ Χάρισον, Γιόκο Όνο και Ολίβια Χάρισον αντίστοιχα. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2021.ήταν, είναι και θα παραμείνει ο αιώνιος βασιλιάς του ροκ εν' ρολ. Η σύντομη αλλά πολυτάραχη ζωή του, που έχει μπει πολλές φορές στο μικροσκόπιο, θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα μιας ακόμη νέας ταινίας, του βιογραφικού δράματος «» που φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του Baz Luhrmann. Μετά από διαδοχικές ακροάσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο κέρδισε τελικά οενώ θα δούμε και τον βραβευμένο με Όσκαρο οποίος υποδύεται τον ρόλο του μάνατζερ του τραγουδιστή, Τομ Πάρκερ που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας του. Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν την περασμένη άνοιξη στην Αυστραλία διακόπηκαν όμως απότομα όταν οΤαλέντο, λάμψη, επιτυχία, εξαρτήσεις και τραγωδίες: Αυτά ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής της, στις σκοτεινές πτυχές της οποίας αρκετοί έχουν προσπαθήσει να ρίξουν φως μετά τον πρόωρο θάνατό της στα 49 μόλις χρόνια. Εκείνη, ωστόοσο, υπήρξε πέρα απ' όλα και πάνω απ' όλα ένα τεράστιο παγκόσμια μουσικό φαινόμενο, μια συγκλονιστική ερμηνεύτρια που σημάδεψε ανεξίτηλα την παγκόσμια μουσική σκηνή. Σε αυτό το φωτεινό κομμάτι της επιχειρεί να εστιάσει η νέα βιογραφική ταινία της Καναδής Stella Meghie, με τίτλο ««» για την δημουργία της οποίας συνεργάζεται στενά ο παραγωγός και επί σειρά ετών επιστήθιος φίλος της τραγουδίστριας, ο θρυλικός. Το δύσκολο έργο του πρωταγωνιστικού ρόλου ανατέθηκε στην 28χρονη, την ταλαντούχα Βρετανίδα ηθοποιό που έχει διακριθεί για τις πολύ καλές ερμηνείες της τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με όσα ακούγονται, μάλιστα, όλοι είναι κατενθουσιασμένοι από τις επιδόσεις της. « Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη επιλογή γι' αυτόν τον εμβληματικό ρόλο!» δήλωσε με νόημα ο Κλάιβ Ντέιβις και αυτή είναι μια δήλωση που λέει πολλά.Η ζωή και η μουσική διαδρομή μιας επίσης μεγάλης κυρίας της μουσικής, της Μπίλι Χόλιντεϊ μεταφέρεται στην μεγάλη οθόνη μέσα από το βιογραφικό δράμα του Λι Ντάνιελς «The United States vs. Billie Holiday». Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του Βρετανού συγγραφέα και δημοσιογράφου Γιόχαν Χάρι «Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs» που κυκλοφόρησε το 2015 και την θρυλική ερμηνεύτρια της τζαζ ενσαρκώνει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Άντρα Ντέι. Στο επίκεντρο του σεναρίου βρίσκεται η σχέση της Μπίλι Χόλιντεϊ με τον αφροαμερικανό πράκτορα του FBI Τζίμι Φλέτσερ αποστολή του οποίου ήταν να την συλλάβει αλλά εκείνος την ερωτεύτηκε.