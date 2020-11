«The Audience»: Αυτή την ταινία στέλνει η Στέγη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

δίνει το δυναμικό «παρών» στο φετινό διαδικτυακόπου βρίσκεται σε εξέλιξη με μια δική της παραγωγή, την ταινία του Μαριάνο Πενσόττι. Η πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ.Ο πυρήνας της πόλης, τα Εξάρχεια παρουσιάζονται με τη ματιά του κορυφαίου Αργεντινού σκηνοθέτη. Ο, από τα μεγάλα θεατρικά ταλέντα της Λατινικής Αμερικής και ένας από τους πιο διακεκριμένους πειραματικούς σκηνοθέτες παγκοσμίως, παραδίδει μια ταινία, σε ανάθεση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση , στην οποία παρελαύνουν όλες οι γενιές του ελληνικού θεάτρου. Στις 9 Νοεμβρίου, από τις 10:00 και για ένα 24ωρο, η ταινία της Στέγης, The Audience, θα είναι διαθέσιμη online στην ψηφιακή πλατφόρμα του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ταινία συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες» ταξιδεύοντάς μας εκεί όπου τώρα δεν μπορούμε να πάμε: στους φυσικούς πολιτιστικούς χώρους.Δρόμοι που έχουμε περπατήσει, δισκοπωλεία που έχουμε επισκεφτεί, η χαρακτηριστική λαϊκή της Καλλιδρομίου, μια θεατρική παράσταση, θεατές και παράλληλα πρωταγωνιστές του The Audience. Μια ταινία για το κοινό μιας θεατρικής παράστασης και την πόλη όπου ζουν. Παράλληλα, μια ταινία για ένα θεατρικό έργο, για το οποίο μαθαίνουμε από τις περιγραφές των πρωταγωνιστών/θεατών. Το κοινό που μπαίνει στο θέατρο να παρακολουθήσει μια παράσταση. Το κοινό που αποχωρεί μετά το τέλος της παράστασης.Η κάμερα ακολουθεί 11 θεατές και τις ιστορίες τους, δημιουργώντας 11 σύντομα ταινιάκια. Ποιες είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που πηγαίνουν να δουν μια θεατρική παράσταση; Πόσο πολύ μεταμορφώνεται η ζωή τους από αυτή την εμπειρία; Σε ποιον βαθμό μεταβάλλεται αυτό που είδαν από τις αναμνήσεις τους; Πώς είναι να γίνεσαι χαρακτήρας στην ίδια σου την πόλη; Ποια είναι η διαδικασία που μεταμορφώνει ένα κοινό σε πρωταγωνιστές;Το «The Audience» γυρίστηκε στην Αθήνα, σε ανάθεση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, και είναι μέρος ενός εν εξελίξει πρότζεκτ του Μαριάνο Πενσόττι και της ομάδας του (Grupo Marea), το οποίο αποτελείται από ταινίες για κοινά, καθώς και για τη σχέση τους με το θέατρο. Άλλες φορές είναι απλώς μια ταινία και άλλοτε πάλι περιλαμβάνει ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση.Ερμηνεύουν οι Περικλής Μουστάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μαίρη Μηνά, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Παναγιώτης Εξαρχέας, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Λευτέρης Γιακουμάκης, Στέργιος Ιωάννου, Ηλέκτρα Νικολούζου, Κίμων Κουρής, Αλεξία Καλτσίκη, Zeynab Mehrzad, Zalvazany Zarifah, Έκτορας Λιάτσος, Γιάννης Μπακάλης, Πηνελόπη Ρίγγα, Ηρώ Μπέζου, Αινείας Τσαμάτης, Άρης Μπαλής, Κώστας Μπερικόπουλος, Tomohiro Watanabe.H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ανέθεσε το 2019 στον Αργεντινό συγγραφέα και σκηνοθέτη Μαριάνο Πενσόττι να δημιουργήσει ένα site-specific έργο σκιαγραφώντας ένα δικό του πορτραίτο της Αθήνας. Μετά από επισκέψεις του ίδιου στην Αθήνα, πολύμηνη έρευνα στο κέντρο της πόλης και μια σειρά συνεντεύξεων με κατοίκους της, ο Πενσόττι επέλεξε την περιοχή των Εξαρχείων ως την καταλληλότερη γειτονιά για να αφηγηθεί την ιστορία και την ατμόσφαιρα της πόλης με όρους κινηματογραφικούς.Εξερευνώντας τις πολλαπλές όψεις της γειτονιάς, ο Πενσόττι δημιούργησε 11 ταινίες μικρού μήκους, συνδέοντας μικροϊστορίες ετερόκλητων ανθρώπων που αλληλοεπιδρούν με την πόλη. Κάτοικοι, ιδιοκτήτες εστιατορίων και θερινών σινεμά, μετανάστες, τουρίστες, θαμώνες και περαστικοί γίνονται πρωταγωνιστές μιας κοινής ιστορίας, που είναι άλλοτε καθαρά αφηγηματική και άλλοτε περισσότερο ντοκιμαντερίστικη.Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2020 στο desingel, στην Αμβέρσα του Βελγίου, στο πλαίσιο θεατρικού φεστιβάλ. Είναι η πρώτη φορά που προβάλλεται σε διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ.Μετά την αθηναϊκή εκδοχή, ο Πενσόττι σκηνοθέτησε στη συνέχεια μια αντίστοιχη και για την πόλη του Μπουένος Άιρες με τίτλο El Publico, σε συνεργασία της ομάδας του, Grupo Marea, με το Διεθνές Φεστιβάλ του Μπουένος Άιρες (FIBA).Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αργεντινός σκηνοθέτης Μαριάνο Πενσόττι παρουσιάζει ένα έργο του στην Αθήνα. Πριν από 6 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2014, ανέβασε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης την παράσταση Το παρελθόν είναι ένα ζώο αλλόκοτο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ της σύγχρονης, ανεξάρτητης λατινοαμερικανικής σκηνής Transitions 2: Latin America, σε καλλιτεχνική διεύθυνση της Κάτιας Αρφαρά.Ο Μαριάνο Πενσόττι είναι συγγραφέας και σκηνοθέτης του θεάτρου. Στο έργο του έχει χαράξει δύο διακριτές πορείες: από τη μία δημιουργεί σκηνικές παραστάσεις, στις οποίες γράφει ο ίδιος τα κείμενα και τα έργα βασίζονται έντονα στη δουλειά με τους ηθοποιούς, ενώ παράλληλα παρουσιάζει διάφορες site-specific περφόρμανς, στις οποίες η βασική του πρόθεση είναι να δημιουργεί μια ιδιαίτερη αντίθεση ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, με μυθοπλαστικές παραστάσεις σε δημόσιους χώρους.Τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχει δημιουργήσει περισσότερες από δεκαπέντε παραστάσεις, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε πολλά σημαντικά θέατρα και φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Ανάμεσα στις τελευταίες δημιουργίες του είναι οι: Diamante, Arde brillante en los bosques de la noche, Cuando vuelva a casa voy a ser otro, Cineastas, La Marea και El Pasado es un animal grotesco (Το παρελθόν είναι ένα ζώο αλλόκοτο, εμπνευσμένο από τον τίτλο του τραγουδιού “The Past Is a Grotesque Animal” των Of Montreal), με το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Στέγη, το 2014 (26 & 27 Νοεμβρίου), στο πλαίσιο του φεστιβάλ Transitions 2: Latin America.Ο Πενσόττι έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο διακεκριμένους πειραματικούς σκηνοθέτες παγκοσμίως. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα λαμπρότερα θεατρικά ταλέντα της Λατινικής Αμερικής και, μαζί με την ομάδα του, περιοδεύουν εκτενώς όλο τον χρόνο. Σχημάτισε και διευθύνει την ομάδα Grupo Marea, από κοινού με τη σκηνογράφο Mariana Tirantte, τον μουσικό Diego Vainer, τον σχεδιαστή φωτισμών Alejandro Le Roux και την καλλιτεχνική παραγωγό Florencia Wasser.