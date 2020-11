ΗΠΑ-Εκλογές 2020: Η απάντηση του Μπάιντεν στους ισχυρισμούς του Τραμπ για «κλοπή»

I spent the afternoon attending briefings on the ongoing COVID-19 crisis and the state of the economy. Tune in as I provide an update on these briefings and efforts to count every vote. pic.twitter.com/duoDWfzf5C — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

I ask people to stay calm.

The process is working.

The count is being completed. — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.



America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen. — Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020

Donald Trump is going to court to stop votes from being counted. We have assembled the largest election protection effort in history to fight back and need your help.



Chip in to make sure every vote is counted: https://t.co/ksrwxu9nDE — Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με την καταμέτρηση τωννα βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τηκαι κυρίως στις πολιτείες «κλειδιά», ο Πρόεδροςπροσπάθησε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στις εκλογές, προχωρώντας σε διάγγελμά από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων στον αγώνα του εναντίον του ΔημοκρατικούΛίγες ώρες νωρίτερα, ο Μπάιντεν διαβεβαίωνε ότι, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.. Η διαδικασία λειτουργεί», δήλωσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών.Η αντιπαράθεση των υποψηφίων έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα για την ακεραιότητα της διαδικασίας, καθώς ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα μαζέψει τιςπου απαιτούνται για να αναλάβει την προεδρία.Από την πλευρά του ο Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού παρακολούθησαν μια ενημέρωση για την COVID-19 δήλωσε ότι «κάθε ψήφος πρέπει να μετρηθεί», ενώ με ανάρτηση του στο Twitter τονίζει ότι «. Η Αμερική έχει φτάσει τόσο μακριά, έχει δώσει πολλές μάχες και έχει υπομείνει πολλά για να το επιστρέψει»Παράλληλα σε άλλη του ανάρτηση καλεί τον κόσμοτης καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων.