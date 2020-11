Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ένας πλήρης οδικός χάρτης για να παρακολουθήσετε την ψηφιακή διοργάνωση

«Σινεμά με κάθε τρόπο, φεστιβάλ με κάθε τρόπο»: Αυτό είναι το σύνθημα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο θα δώσει το δυναμικό «παρών», με ποικιλία και ποιότητα, παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού. Από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου το πλούσιο πρόγραμμα της διοργάνωσης θα αναπτυχθεί, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, προσφέροντας στο κοινό ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό πανόραμα.

Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ θα προβληθούν 177 συνολικά ταινίες από το παγκόσμιο ανεξάρτητο σινεμά, την πρόσφατη ελληνική παραγωγή αλλά και συναρπαστικά αφιερώματα.





«Από τον Φεβρουάριο του 2020 η δυστοπική καθημερινή μας ζωή μοιάζει να βρίσκεται στα χέρια ενός σεναριογράφου επιστημονικής φαντασίας. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου δεν αποτελεί εξαίρεση, όμως πρόκειται για έναν δυναμικό και ανθεκτικό θεσμό. Όπως κάναμε και τον Μάρτιο με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, ό,τι και αν συμβεί, το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα γίνει. Το οφείλουμε στο κοινό, στους δημιουργούς, στη βιομηχανία του κινηματογράφου και στην ομάδα μας. Σινεμά με κάθε τρόπο, σινεμά οπουδήποτε για να φωτίσει τις μέρες και τις νύχτες μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ελίζ Ζαλαντό.

«Παρουσιάζοντας την online εκδοχή του Φεστιβάλ αναζητούμε ταυτόχρονα νέα θεωρητικά εργαλεία ερμηνείας του κινηματογράφου και των τεχνών αλλά και της ίδιας της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Οργανώνουμε εικαστικές δράσεις στον δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης και σχεδιάζουμε εναλλακτικές λύσεις για καθεμιά από τις επόμενες κινήσεις του Φεστιβάλ μας. Το Σινεμά με κάθε τρόπο είναι φέτος ένας τρόπος αγάπης και κατανόησης, ένας τρόπος να θέσουμε και εμείς μερικούς κανόνες πάνω από τους κανόνες που μας επιβάλλει ο νέος κορωνοϊός, ένας τρόπος αντίδρασης στον αντεστραμμένο κόσμο που μπήκαμε» σημειώνει, από την πλευρά του ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν και τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου που έκλεψαν τις εντυπώσεις στη Βενετία

ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΑΙΝΙΕΣ;

- Μπείτε στο www.filmfestival.gr και ακολουθήστε το σύνδεσμο TIFF61 ONLINE.

- Δημιουργείτε έναν λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη, επιλέγοντας “Create account” στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το όνομα, το email και τον κωδικό που επιθυμείτε.

- Βρείτε την ταινία που σας ενδιαφέρει είτε μέσω αναζήτησης είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα βρείτε στο κεντρικό μενού. Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο αριθμό θεάσεων.

- Επιλέγοντας να δείτε μία ταινία, εμφανίζεται η τιμή του εισιτηρίου (3€) και μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Επιβεβαίωση της συναλλαγής λαμβάνετε και μέσω email. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε την ταινία που επιλέξατε!

- Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας για όλες τις προβολές ανεξαρτήτως ημέρας, όμως μπορείτε να δείτε κάθε ταινία μόνο την ημέρα ηλεκτρονικής προβολής της.

- Την ημέρα της προβολής της, η ταινία είναι διαθέσιμη από τις 10:00 το πρωί και για 24 ώρες.

- Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την προβολή μέχρι τις 10:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

- Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά για τη διαθεσιμότητα των ταινιών.

Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένες θεάσεις σε χρήστες αποκλειστικά από την Ελλάδα. Τα εισιτήρια για τις online προβολές δεν επιστρέφονται και δεν ακυρώνονται.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι διαθέσιμα στο www.filmfestival.gr. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ TRAILER

Τα πολύχρωμα poster του 61ου ΦΚΘ υπογράφει ο βάσκος illustrator Λουίς Μαθόν, ενώ τα σποτ του Φεστιβάλ δημιούργησε η βραβευμένη σκηνοθέτις Σοφία Εξάρχου (Park).

ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Η αυλαία του 61ου ΦΚΘ θα ανοίξει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 με το συγκινητικό Ταξίδι της Φάλαινας του Φίλιπ Γιούργιεφ. Πριν την ταινία έναρξης παρακολουθήστε ένα πρωτότυπο σύντομο βίντεο, με χαιρετισμούς και ευχές από τους ανθρώπους του Φεστιβάλ που μπορεί αυτή τη φορά να μην τους βλέπετε, αλλά θα βρίσκονται εκεί κάθε στιγμή του online 61ου Φεστιβάλ.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020, με την προβολή της ταινίας Δεν θα ξαναχιονίσει των Μαουγκοζάτα Σιμόφσκα και Μίχαου Ένγκλερτ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Υποδεχόμαστε στο 61ο ΦΚΘ 18 μεγάλου μήκους και 21 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες:15 ταινίες σε πρώτη προβολή, 3 ταινίες που έχουν ήδη κάνει πρεμιέρα στην ενότητα «Μια δεύτερη ματιά», και 2 κλασικές αγαπημένες ταινίες, καθολικά προσβάσιμες στις διαδικτυακές προβολές τους.

Θα προβληθούν επίσης, οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΝΕΜΑ

Το 61ο ΦΚΘ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το ελληνικό σινεμά με δύο νέα βραβεία για ελληνικά πρότζεκτ στην Αγορά, μέσα από τη δράση Meet the Future που παρουσιάζει οκτώ ανερχόμενους διευθυντές φωτογραφίας ελληνικών ταινιών, με το εργαστήριο Agora Lab για ελληνικά πρότζεκτ, με τη συμμετοχή έξι επαγγελματιών από την Ελλάδα στο Thessaloniki Locarno Industry Academy International και μέσα από τη στενότερη συνεργασία με το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών της Δράμας.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

To πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει το 61ο ΦΚΘ τις 12 ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού είναι η Οικειότητα, Μια Σύγχρονη Τυραννία, εμπνευσμένη από το βιβλίο του Αμερικανού κοινωνιολόγου Ρίτσαρντ Σέννετ, Η τυραννία της οικειότητας (εκδόσεις Νεφέλη). Στο τμήμα συμμετέχουν και τρεις ελληνικές ταινίες. Πρόκειται για τα Μήλα του Χρήστου Νίκου, το Kala Azar της Τζάνις Ραφαηλίδου και το Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors, συμμετέχουν 10 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Πρόκειται για τις ταινίες Daniel ’16 του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, All the Pretty Little Horses του Μιχάλη Κωνσταντάτου και Πρόστιμο του Φωκίωνα Μπόγρη. Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν νέοι δημιουργοί από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, της μεγάλης «γειτονιάς μας».

Παράλληλα, ο δυναμικός και πρωτοποριακόςς κινηματογράφο φιλοξενείται στους Ανοιχτούς Ορίζοντες, καθώς και στην ενότητα Ανοιχτοί Ορίζοντες – Another Take ενώ παρουσιάζονται και οι καλύτερες βαλκανικές ταινίες στις Ματιές στα Βαλκάνια.

Ανάμεσα στις προστάσεις του φεστιβάλ είναι επίσης οι συναντήσεις με αγαπημένους δημιουργούς στις Ειδικές Προβολές, οι προτάσεις ριζοσπαστικών ταινιών στο >>Film Forward αλλά και τα μεταμεσονύχτια ραντεβού στη ζώνη ’Round Midnight.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Παρακολουθούμε τις πιο cult, αστείες, συναρπαστικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας μέσα από το μεγάλο αφιέρωμα του 61ου Φεστιβάλ με τίτλο «Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)».

Γνωρίζουμε το έργο της νορβηγίδας δημιουργού Άνια Μπρέιεν, πρωτοπόρου του φεμινιστικού σινεμά στη Σκανδιναβία.

Ανακαλύπτουμε το ανατρεπτικό έργο της Τσέχας Βέρα Χιτίλοβα από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του «τσεχικού νέου κύματος».

ΑΓΟΡΑ

Δυναμικές δράσεις, βραβεία και συνεργασίες φιλοξενούνται φέτος στην Αγορά που θα πραγματοποιηθεί online. Με ambassador την αγαπημένη ηθοποιό Κάτια Γκουλιώνη, η Αγορά θα φέρει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του χώρου με την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα. Η Αγορά του ΦΚΘ, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και στην οποία δίνονται βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί online από τις 6 έως τις 14 Νοεμβρίου 2020.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού προγράμματος διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο - Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Θόδωρος Αγγελόπουλος» (χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ), τον Αργυρό Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (8.000 ευρώ), τον Χάλκινο Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία, το οποίο από φέτος ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ COSMOTE TV υποστηρίζει με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, καθώς και τα Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας και Καλλιτεχνικής Επίτευξης ή Σεναρίου.

Οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο (χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ), τον Αργυρό Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (3.000 ευρώ) και τον Χάλκινο Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία.

Το βραβείο «Mermaid Award» απονέμεται στην καλύτερη ταινία LGBTQI θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ.

Επίσης, στο Φεστιβάλ απονέμονται: το Βραβείο «Ανθρωπίνων Αξιών» της Βουλής των Ελλήνων, τα τέσσερα βραβεία κοινού Fischer στις ταινίες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους των θεατών, τα βραβεία της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου – FIPRESCI στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού και στην καλύτερη ελληνική ταινία που πραγματοποιεί πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, το βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου σε ταινία του ελληνικού προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, τα δύο βραβεία της ΕΡΤ (ένα στην ελληνική ταινία που θα κερδίσει το βραβείο της FIPRESCI, ύψους 3.000 ευρώ, και ένα σε ελληνικό πρότζεκτ του τμήματος Works in Progress ή του Agora Lab, ύψους 2.000 ευρώ), το βραβείο του ΕΚΚ σε ταινία πρωτοεμφανιζόμενου έλληνα σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης ελληνίδας σκηνοθέτιδας (ύψους 5.000 ευρώ) και το βραβείο Best Location Award, το οποίο απονέμεται από́ τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ ύψους 1.500 ευρώ, τα βραβεία Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και το βραβείο WIFT GR σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού ή του Meet the Neighbors για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

-Έκθεση «Οικειότητα, μια σύγχρονη τυραννία» εμπνευσμένη από έργα του Διεθνούς Διαγωνιστικού δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά, στο MOMus - Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης). Ωστόσο, μπορείτε να δείτε αναπαραστάσεις σε μουσαμάδες σε αναπάντεχα σημεία της πόλης. Με το «Βρες το Φεστιβάλ» πραγματοποιούμε μια διαδρομή στο μοναδικό, σύνθετο αστικό τοπίο του σήμερα. Επίσης, 12 μεγάλες αναπαραστάσεις σε μουσαμάδες, θα εκτεθούν σε εξωτερικούς τοίχους κτηρίων της προβλήτας του λιμανιού, διεκδικώντας μια θέση στον δημόσιο χώρο. Παράλληλα, φωτογραφίες από τη βιντεοεγκατάσταση του Γιώργου Δρίβα, Γεγονότα Συντελεσμένου Μέλλοντος, θα τυπωθούν σε banner και θα εκτεθούν στο Λιμάνι, όπως και τα έργα των 12 εικαστικών.

-Εγκατάσταση στον Πρώην Βρεφονηπιακό Σταθμό, Τhe Glasshouse project του visual artist και φωτογράφου, Νίκου Ράκκα.

-Οπτική εγκατάσταση: Η Όλγα Σφέτσα σχεδιάζει, αποκλειστικά για το 61ο ΦΚΘ, μια οπτική εγκατάσταση (3D projection mapping installation) στην προβλήτα του λιμανιού.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

Από τη Δευτέρα 9 έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, γνωρίστε τους σκηνοθέτες από τα τμήματα Διεθνές Διαγωνιστικό, Meet the Neighbors και από τις ελληνικές ταινίες του προγράμματος, μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις στη δράση Directors’ Corner που θα διεξαχθεί live στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι προβολές Youth Screen του online 61ου Φεστιβάλ θα είναι δωρεάν διαθέσιμες το Σαββατοκύριακο 7-8 και το Σαββατοκύριακο 14-15 Νοεμβρίου σε παιδιά και εφήβους από όλη την Ελλάδα για να τις παρακολουθήσουν από το σπίτι, για περιορισμένο αριθμό προβολών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει δύο ειδικές εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν σε όλα τα βιβλιοπωλεία, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Νεφέλη:Τον πρωτοποριακό και αγαπημένο Α-Κατάλογο που αποτυπώνει το στίγμα της 61ης διοργάνωσης και την ειδική έκδοση για το αφιέρωμα στην επιστημονική φαντασία, «Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)».

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Το Φεστιβάλ εκτός από το εισιτήριο των 3 ευρώ/θέαση, προσφέρει και ειδικά πακέτα προβολών, σε προνομιακές τιμές:

Masterpieces by Mastercard

Ανακαλύψτε δέκα επιλεγμένες ταινίες από το πρόγραμμα του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε προνομιακή τιμή για μια κινηματογραφική εμπειρία με την υπογραφή της Mastercard. Τιμή πακέτου: 20 ευρώ.

Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)

Απολαύστε 13 απρόσμενες, cult, συναρπαστικές, σπάνιες ταινίες επιστημονικής φαντασίας μέσα από το μεγάλο αφιέρωμα «Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)». Τιμή πακέτου: 26 ευρώ.

Πρωτοποριακές δημιουργοί: Άνια Μπρέιεν – Βέρα Χιτίλοβα

Ανακαλύψτε δύο κορυφαίες φωνές του ευρωπαϊκού σινεμά μέσα από 12 ταινίες που θα σας μείνουν αξέχαστες: τη Νορβηγίδα Άνια Μπρέιεν που άνοιξε δρόμους στο φεμινιστικό σινεμά της Σκανδιναβίας και την «αναρχική» του τσέχικου σινεμά Βέρα Χιτίλοβα. Τιμή πακέτου: 24 ευρώ.

Ανοιχτοί Ορίζοντες

Εξερευνήστε τον παγκόσμιο ανεξάρτητο κινηματογράφο μέσα από τις 17 ταινίες του τμήματος «Ανοιχτοί Ορίζοντες» που δίνουν το στίγμα του ανήσυχου σινεμά που μας σαγηνεύει. Τιμή πακέτου: 34 ευρώ.

Another Take

Οι πιο τολμηρές νέες φωνές του σινεμά είναι εδώ. Δείτε ό,τι πιο φρέσκο και καινοτόμο έχει να προσφέρει ο σύγχρονος ανεξάρτητος κινηματογράφος μέσα από 15 δυνατές ταινίες που εντυπωσιάζουν και συγκινούν. Τιμή πακέτου: 30 ευρώ.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΑ

Στο e-shop του φεστιβάλ αλλά και στο γυάλινο περίπτερο στην πλατεία Αριστοτέλους οι θεατές μπορούν να αγοράσουν τα φετινά συλλεκτικά του αντικείμενα που θα τους φέρουν κοντά στο σινεμά με κάθε τρόπο: μάσκες, συλλεκτικές τσάντες, T-shirt, φεστιβαλικές κάλτσες, σημειωματάρια και πολλά άλλα!

ΛΙΣΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ / THE WHALER BOY, Philipp YURYEV, Russia-Poland-Germany, 2020, 94’

ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΧΙΟΝΙΣΕΙ / NEVER GONNA SNOW AGAIN, Małgorzata SUMOWSKA & Michał ENGLERT, Poland-Germany, 2020, 113’

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ / THE HUMAN VOICE, Pedro ALMODÓVAR, Spain-USA, 2020, 30’ ( δεν είναι διαθέσιμη online)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Κυρίως πρόγραμμα

ΜΕΤΑ THN ΑΓΑΠΗ / AFTER LOVE, Aleem KHAN, United Kingdom, 2020, 89’

ΜΗΛΑ / APPLES, Christos NIKOU, Greece-Poland-Slovenia, 2020, 89’

DIGGER, Georgis GRIGORAKIS, Greece-France, 2020, 101’

ΓΑΖΑ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ / GAZA MON AMOUR, Tarzan & Arab NASSER, France-Germany-Portugal-Palestine-Qatar, 2020, 87’

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ / GHOSTS, Azra Deniz OKYAY, Turkey-France-Qatar, 2020, 87’

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ / IDENTIFYING FEATURES, Fernanda VALADEZ, Mexico-Spain, 2020, 100’

KALA AZAR, Janis RAFA, The Netherlands-Greece, 2020, 91’

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΧΤΥΠΑ ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΤΗΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙΣ / MY HEART CAN’T BEAT UNLESS YOU TELL IT TO, Jonathan CUARTAS, USA, 2020, 89’

Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ / NIGHT OF THE KINGS, Philippe LACÔTE, France-Ivory Coast-Canada-Senegal, 2020, 92’

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ, ΑΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΠΟΣΟ / PREPARATIONS TO BE TOGETHER FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME, Lili HORVÁT, Hungary, 2020, 95’

SHORTA, Anders ØLHOLM & Frederic Louis HVIID, Denmark, 2020, 108’

ΣΠΕΡΝΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ / SOW THE WIND, Danilo CAPUTO, Italy-France-Greece, 2020, 91’

Εκτός συναγωνισμού

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ / DEATH ON THE STREETS, Johan CARLSEN, Germany-Denmark-Greece, 2020, 93’

ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ / HONEY CIGAR, Kamir AÏNOUZ, France-Algeria-Belgium, 2020, 100’

ΣΑΛΒΑΔΟΡ / SALVADOR, César Heredia CRUZ, Colombia, 2020, 86’

ΣΟΥΠΕΡΝΟΒΑ / SUPERNOVA, Harry MACQUEEN, United Kingdom, 2020, 93’ ( δεν είναι διαθέσιμη online)

δεν είναι διαθέσιμη online) ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ / THE WHALER BOY, Philipp YURYEV, Russia-Poland-Germany, 2020, 94’

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΑ / THE WORLD TO COME, Mona FASTVOLD, USA, 2020, 104’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Επίσημη Πρώτη

DANIEL ’16, Dimitris KOUTSIABASAKOS, Greece, 2020, 101’

DIGGER, Georgis GRIGORAKIS, Greece-France, 2020, 101’

KALA AZAR, Janis RAFA, The Netherlands-Greece, 2020, 91’

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ / GYM, Alexandros VOULGARIS (The Boy), Greece, 2020, 166’

ΕΝΑΣ ΗΣΥΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ / A SIMPLE MAN, Tassos GERAKINIS, Greece-France-Serbia, 2019, 95’

ΜΗΛΑ / APPLES, Christos NIKOU, Greece-Poland-Slovenia, 2020, 89’

ΜΙΚΡΑ ΟΜΟΡΦΑ ΑΛΟΓΑ / ALL THE PRETTY LITTLE HORSES, Michalis KONSTANTATOS, Greece-Belgium-Germany, 2020, 107’

ΠΟΙΟΣ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΦΑΓΩΘΕΙ / WHO WILL BE EATEN, Elpiniki VOUTSA-RENTZEPOPOULOU, Greece, 2020, 70’

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ / SENIOR CITIZEN, Marinos KARTIKKIS, Cyprus, 2020, 84’

ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / GREEN SEA, Angeliki ANTONIOU, Greece-Germany, 2020, 95’

ΠΡΟΣΤΙΜΟ / AMERCEMENT, Fokion BOGRIS, Greece, 2020, 101’

ΡΑΦΤΗΣ / TAILOR, Sonia Liza KENTERMAN, Greece-Germany-Belgium, 2020, 100’

ΣΑΡΜΑΚΟ - ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ / SARMAKO - A TALE OF THE NORTH, Marco PAPADOPOULOS, Greece, 2020, 115’

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΗ / VASY’S ODYSSEY, Vasilis PAPATHEOCHARIS, Spain, 2020, 104’

ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ / SISTERS APART, Daphne CHARIZANI, Germany-Greece, 2020, 93’

Δεύτερη ματιά

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΥΠΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ / BALLAD FOR A PIERCED HEART, Yannis ECONOMIDES, Greece-Cyprus-France-Germany, 2019, 140’

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΩΡΑ ΝΤΟΥΡΑΝΤ / IN THE STRANGE PURSUIT OF LAURA DURAND, Dimitris BAVELLAS, Greece, 2019, 98’

PARI, Siamak ETEMADI, Greece-France-The Netherlands-Bulgaria, 2020, 101’

Ειδική προβολή

ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ, ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / A CRAZY, CRAZY FAMILY, Dinos DIMOPOULOS, Greece, 1965, 100’

Βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας

ANTIVIRUS, Anastasia SIMA, Greece, 2020, 15’

BELLA, Thelyia PETRAKI, Greece, 2020, 24’

DAKAR, Stelios MORAITIDIS, Greece, 2020, 12’

GOADS, Iris BAGLANEA, Greece, 2020, 15’

MADONNA F64.0, Stavros MARKOULAKIS, Greece, 2020,17’

PASHKA, Oltjon LIPE, Greece, 2020, 22’

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ / ANTHOLOGY OF A BUTTERFLY, Kostis CHARAMOUNTANIS, Greece, 2020, 12’

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ / ESCAPING THE FRAGILE PLANET, Thanassis TSIMPINIS, Greece, 2020, 17’

ΤΟ ΒΑΖΟ / THE JAR, Kyriakos RONTSIS, Greece-United Kingdom, 2020, 10’

ΒΙΟΛΕΤΤΑ / VIOLETTA, Fivos IMELLOS, Greece, 2019, 15’

ΒΟΥΤΑ / VOUTA, Dimitris ZAHOS, Greece, 2020, 18’

Η ΚΛΗΣΗ / THE CALL, Marios PSARAS, Cyprus, 2020, 10’

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ / MELATONIN, Nikos PASTRAS, Greece, 2020, 13’

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / THE MEANING OF AUGUST, Manos PAPADAKIS, Greece, 2020, 26’

ΟΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ / AS IF UNDERWATER, Anthi DAOUTAKI, Greece, 2020, 18’

ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΤΑΣ / PREMIER AMOUR, Haris RAFTOGIANNIS, France-Greece, 2019, 15’

ΡΟΖΑ ΚΑΪΡΟ / ROSA CAIRO, Jacques SIMHA, Greece, 2020, 14’

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ / IN HER STEPS, Anastasia KRATIDI, Greece, 2020, 24’

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ (ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ) / THE END OF SUFFERING (A PROPOSAL), Jacqueline LENTZOU, Greece, 2020, 14’

ΤΕΟ, Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΟΥ / TEO, MY NEIGHBOR, Christos KARTERIS, Greece, 2020, 14’

ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΑΝ / HARMONICA MAN, Alexandros SKOURAS, Greece, 2020, 19’

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ: SCI-FI KAI CLI-FI (1950-1990)

ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ / THE DAY THE EARTH STOOD STILL, Robert WISE, USA, 1951, 92’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

THEM!, Gordon DOUGLAS, USA, 1954, 94’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ / THE SKY CALLS, Mikhail KARYUKOV & Alexandr KOZYR, USSR, 1959, 71’

ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ / THE DAY THE EARTH CAUGHT FIRE, Val GUEST, United Kingdom, 1961, 99’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΚΙΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΚΟΤΖΙΛΑ / KING KONG VS. GODZILLA, Ishiro HŌNDA, Japan, 1962, 90’

ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΘΥΜΑ / THE 10 th VICTIM, Εlio PETRI, Italy-France, 1965, 93’

VICTIM, Εlio PETRI, Italy-France, 1965, 93’ ΓΙΟΝΓΚΑΡΙ, ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ / YONGARI, MONSTER FROM THE DEEP, Kim KEE-DUK, South Korea, 1967, 80’

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ / SILENT RUNNING, Douglas TRUMBULL, USA, 1972, 89’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

NEA ΥΟΡΚΗ, ΕΤΟΣ 2022 μ.Χ. / SOYLENT GREEN, Richard FLEISCHER, USA, 1973, 97’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

Ο ΣΑΝ ΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ / SPACE IS THE PLACE, John CONEY, USA, 1974, 81’

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΔΟΣ / LOGAN’S RUN, Michael ANDERSON, USA, 1976, 118’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ / THE HAMBURG SYNDROME, Peter FLEISCHMANN, West Germany-France, 1979, 105’

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ: ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑΣ / THE WAR OF THE WORLDS: NEXT CENTURY, Piotr SZULKIN, Poland, 1981, 98’

ΣΕ-Ξ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ / SEXMISSION, Juliusz MACHULSKI, Poland, 1983, 121’

ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ / THE BROTHER FROM ANOTHER PLANET, John SAYLES, USA, 1984, 110’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΓΚΑΛΑΞ, Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΥΚΛΑ / GALAX, THE MAN-DOLL, Ion POPESCU-GOPO, Romania, 1983, 81’

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΝΟΣ ΝΕΚΡΟΥ / DEAD MAN’S LETTERS, Konstantin LOPUSHANSKY, USSR, 1986, 86’

KIN-TZA-TZA! / ΚΙΝ-DZA-DZA!, Georgiy DANELIYA, USSR, 1986, 133’

ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ / MORNING PATROL, Νikos NIKOLAIDIS, Greece, 1987, 105’

ΜΙΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ / HALF WORLD, Florian FLICKER, Austria, 1993, 81’

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΙΑ ΜΠΡΕΪΕΝ

ΒΙΑΣΜΟΣ / RAPE, Norway, 1971, 97’

ΣΥΖΥΓΟΙ / WIVES, Norway, 1975, 84’

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΞΙΑΣ / GAMES OF LOVE AND LONELINESS, Sweden-Norway, 1977, 100’

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ / NEXT OF KIN, Norway, 1979, 96’

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ / WITCH HUNT, Sweden-Norway, 1981, 93’

ΣΥΖΥΓΟΙ - ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ / WIVES - TEN YEARS AFTER, Norway, 1985, 88’

ΣΥΖΥΓΟΙ ΙΙΙ / WIVES III, Norway, 1996, 74’

ΓΕΖΙΝΤΙ / YEZIDI, Norway, 2009, 52’

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΒΕΡΑ ΧΙΤΙΛΟΒΑ

ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ / SOMETHING DIFFERENT, Czechoslovakia, 1963, 81’

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ / DAISIES, Czechoslovakia, 1966, 73’

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ / FRUIT OF PARADISE, Czechoslovakia, 1969, 95’

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ / THE APPLE GAME, Czechoslovakia, 1976, 91’

ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ / A HOOF HERE, A HOOF THERE, Czechoslovakia, 1988, 129’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

>> FILM FORWARD

ΨΥΧΡΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ / COLD MERIDIAN, Peter STRICKLAND, Hungary-United Kingdom, 2020, 7’

ΦΑΟΥΝΑ / FAUNA, Nicolás PEREDA, Mexico-Canada, 2020, 70’

ΞΕΧΝΑ ΤΟ ΚΑΙ ΦΥΓΕ / KILL IT AND LEAVE THIS TOWN, Mariusz WILCZYŃSKI, Poland, 2020, 88’

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ / LAST AND FIRST MEN, Jóhann JÓHANNSON, Iceland, 2020, 71’

ΑΓΩΓΟΙ / LOS CONDUCTOS, Camilo RESTREPO, France-Colombia-Brazil, 2020, 70’

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ / RED MOON TIDE, Lois PATIÑO, Spain, 2020, 84’

ΜΙΑ ΤΣΙΧΛΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΖΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ / A THRUSH FLAPPING ITS WINGS AGAINST THE WIND, Alexandre HALDEMANN, Switzerland, 2020, 16’

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ / THE TROUBLE WITH NATURE, Illum JAKOBI, Denmark-France, 2020, 95’

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ / WHEN FOREVER DIES, Peet GELDERBLOM, The Netherlands, 2020, 109’

MEET THE NEIGHBORS

Kυρίως πρόγραμμα

200 MΕΤΡΑ / 200 METERS, Ameen NAYFEH, Palestine-Jordan-Qatar-Italy-Sweden, 2020, 96’

ΟΛΑ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΑΛΟΓΑ / ALL THE PRETTY LITTLE HORSES, Michalis KONSTANTATOS, Greece-Belgium-Germany, 2020, 107’

ΠΡΟΣΤΙΜΟ / AMERCEMENT, Fokion BOGRIS, Greece, 2020, 101’

DANIEL ’16, Dimitris KOUTSIABASAKOS, Greece, 2020, 101’

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ / THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO, Dani ROSENBERG, Israel, 2020, 105’

ΛΟΥΞΟΡ / LUXOR, Zeina DURRA, Egypt-United Kingdom, 2020, 85’

ΟΑΣΗ / OASIS, Ivan IKIĆ, Serbia-Slovenia- The Netherlands-France-Bosnia and Herzegovina, 2020, 123’

ΟΤΑΝ ΚΟΠΑΣΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ / SHOULD THE WIND DROP, Nora MARTYROSIAN, France-Armenia-Belgium, 2020, 100’

ΔΙΝΗ / SPIRAL, Cecília FERMÉLI, Hungary, 2020, 98’

ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / UNIDENTIFIED, Bogdan George APETRI, Romania, 2020, 123’

Εκτός συναγωνισμού

ΑΣΙΑ / ASIA, Ruthy PRIBAR, Israel, 2020, 86’

ΔΥΣΒΑΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ / BAD ROADS, Natalya VOROZHBIT, Ukraine, 2020, 105’

ΕΝ ΑΡΧΗ / BEGINNING, Déa KULUMBEGASHVILI, Georgia-France, 2020, 125’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΕΔΕΜ / EDEN, Ágnes KOCSIS, Hungary-Romania-Belgium, 2020, 153’

ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ / PREDATORS, Pietro CASTELLITO, Italy, 2020, 109’

Ματιές στα Βαλκάνια

Η ΤΥΧΑΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΡΕΜΠΟΥΣ / ACCIDENTAL LUXURIANCE OF THE TRANSLUCENT THE WATERY REBUS, Dalibor BARIĆ, Croatia, 2020, 81’

ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ / EXILE, Visar MORINA, Germany-Belgium-Kosovo, 2020, 121’

FATHER, Srdan GOLUBOVIĆ, Serbia-France-Germany-Croatia-Slovenia-Bosnia and Herzegovina, 2020, 120’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / FEBRUARY, Kamen KALEV, Bulgaria-France, 2020, 125’

ΜΑΛΜΚΡΟΓΚ / MALMKROG, Cristi PUIU, Romania-Serbia-Switzerland-Sweden-Bosnia and Herzegovina-North Macedonia, 2020, 200’

ΜΑΡΕ / MARE, Andrea ŠTAKA, Switzerland-Croatia, 2020, 84’

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ / UPPERCASE PRINT, Radu JUDE, Romania, 2020, 128’

Ματιές στα Βαλκάνια: Ταινίες μικρού μήκους

ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΑΠΟ ΨΗΛΑ / BUCHAREST AS SEEN FROM ABOVE, Andrei RĂUȚU, Romania, 2020, 17’

ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ / LETTER OF FORGIVENESS, Alina ȘERBAN, Romania, 2020, 15’

ΜΙΚΡΟΚΑΣΕΤΑ - Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΣΕΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑ / MICROCASSETTE - THE SMALLEST CASSETTE I’VE EVER SEEN, Igor BEZINOVIĆ & Ivana PIPAL, Croatia-Serbia, 2020, 20’

NINA, Hristo SIMEONOV, Bulgaria, 2020, 20’

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ / STICKER, Georgi M. UNKOVSKI, North Macedonia, 2020, 19’

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυρίως πρόγραμμα

ΜΠΕΡΛΙΝ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΠΛΑΤΣ / BERLIN ALEXANDERPLATZ, Burhan QURBANI, Germany-The Netherlands, 2020, 183’

ΗΜΕΡΕΣ / DAYS, Tsai MING-LIANG, Taiwan, 2020, 127’

ENFANT TERRIBLE, Oskar ROEHLER, Germany, 2020, 134’

FALLING, Viggo MORTENSEN, Canada-United Kingdom, 2020, 112’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΠΡΩΤΗ ΑΓΕΛΑΔΑ / FIRST COW, Kelly REICHARDT, USA, 2020, 121’ ( δεν είναι διαθέσιμη online)

δεν είναι διαθέσιμη online) ΜΑΚΡΙΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ / HIDDEN AWAY, Giorgio DIRITTI, Italy, 2019, 118’

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ / THE HUMAN VOICE, Pedro ALMODÓVAR, Spain-USA, 2020, 30’ ( δεν είναι διαθέσιμη online)

δεν είναι διαθέσιμη ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟ / IN THE DUSK, Sharunas BARTAS, Lithuania-France-Czech Republic-Serbia-Portugal-Latvia, 2020, 128’

KAJILLIONAIRE, Miranda JULY, USA, 2020, 106’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ / LAST WORDS, Jonathan NOSSITER, Italy-France, 2020, 126’

ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΧΙΟΝΙΣΕΙ / NEVER GONNA SNOW AGAIN, Małgorzata SUMOWSKA & Michał ENGLERT, Poland-Germany, 2020, 113’

ΠΟΤΕ, ΣΠΑΝΙΑ, ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΠΑΝΤΑ / NEVER, RARELY, SOMETIMES, ALWAYS, Eliza HITTMAN, USA, 2020, 101’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΜΑΝΑ ΜΗΤΕΡΑ / TRUE MOTHERS, Naomi KAWASE, Japan, 2020, 140’

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΤΡΕΧΕ / ΤΗΕ WOMAN WHO RUN, Sang-soo HONG, South Korea, 2019, 77’ ( δεν είναι διαθέσιμη online)

Ντοκιμαντέρ

ΓΚΟΥΝΤΑ / GUNDA, Victor KOSSAKOVSKY, Norway-USA, 2020, 93’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ / LITTLE GIRL, Sébastien LIFSHITZ, France, 2020, 85’

Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ / THE AND THE THIEF, Benjamin REE, Norway, 2020, 106’

ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΣ ΩΣΠΟΥ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΑΛΑΖΙΑ / SWIMMING OUT TILL THE SEA TURNS BLUE, Zia ZHANG-KE, China, 2020, 112’

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ / THE TRUFFLE HUNTERS, Michael DWECK & Gregory KERSHAW, Italy-USA-Greece, 2020, 84’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ROUND MIDNIGHT

ΑΝΩΝΥΜΑ ΖΩΑ / ANONYMOUS ANIMALS, Baptiste ROUVEURE, France, 2020, 64’

ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ / BOYS FROM COUNTY HELL, Chris BAUGH, Ireland-United Kingdom, 2020, 89’

ΟΠΟΥ ΦΥΓΕΙ, ΦΥΓΕΙ / GET THE HELL OUT, Wang I-FAN, Taiwan, 2020, 95’

ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΗ / HUNTED, Vincent PARRONAUD, Belgium-France-Ireland, 2020, 87’

ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙ / RELIC, Natalie Erika JAMES, Australia, 2019, 89’

ΑΓΙΟΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ / SAINT NARCISSE, Bruce LABRUCE, Canada, 2020, 101’

ΥΠΝΟΣ / SLEEP, Michael VENUS, Germany, 2020, 102’

ΤΕΝΤΙ / TEDDY, Ludovic & Zoran BOUKHERMA, France, 2019, 88’

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Κυρίως πρόγραμμα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ / À L’ABORDAGE, Guillaume BRAC, France, 2020, 96’

ΚΙ ΑΥΡΙΟ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ / AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD, Julia VON HEINZ, Germany-France, 2020, 111’

THE AUDIENCE, Mariano PENSOTTI, Greece, 2020, 83’

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ / CHARTER, Amanda KERNELL, Sweden, 2020, 94’

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ / DELETE HISTORY, Benoît DÉLEPINE & Gustave KERVERN, France, 2019, 106’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

DNA, MAÏWENN, France, 2020, 90’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΟΥ / EYIMOFE - THIS IS MY DESIRE, Arie & Chuko ESIRI, Nigeria 2020, 116’

ΓΕΛΑΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FUNNY FACE, Tim SUTTON, USA, 2019, 95’

Ο ΚΗΠΟΣ / THE GARDEN, Ragnar BRAGASON, Iceland-Poland, 2020, 115’

ΕΝΑΣ ΣΩΣΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ / A GOOD MAN, Marie-Castille MENTION-SCHAAR, France, 2020, 108’

ΔΕΝ ΚΛΑΙΩ ΠΟΤΕ / I NEVER CRY, Piotr DOMALEWSKI, Poland-Ireland, 2020, 97’

ΟΣΑ ΛΕΜΕ ΚΙ ΟΣΑ ΚΑΝΟΥΜΕ / LOVE AFFAIR(S), Emmanuel MOURET, France, 2020, 97’

ΣΑΓΟΝΙΑ / MANDIBLES, Quentin DUPIEUX, France, 2019, 77’ ( δεν είναι διαθέσιμη online)

δεν είναι διαθέσιμη online) ΓΛΥΚΕ ΜΟΥ ΜΑΤΑΔΟΡ / MY TENDER MATADOR, Rodrigo SEPÚLVEDA, Chile-Argentina-Mexico, 2020, 93’

ΜΙΑ ΚΑΘΟΛΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / A PERFECTLY NORMAL FAMILY, Malou REYMANN, Denmark, 2020, 93’

Η ΡΟΟΥΖ ΥΠΟΔΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΖΟΥΛΙ / ROSE PLAYS JULIE, Christine MOLLOY & Joe LAWLOR, Ireland, 2019, 100’

ΥΠΗΡΕΤΕΣ / SERVANTS, Ivan OSTROCHOVSKÝ, Slovakia-Romania-Czech Republic-Ireland, 2020, 80’

ΓΛΗΝΙ / TENCH , Patrice TOYE, Belgium-The Netherlands, 2019, 99’

ΟΥ ΜΙΣΗΣΕΙΣ / THOU SHALT NOT HATE, Mauro MANCINI, Italy-Poland, 2020, 95’

ΤΙΓΡΕΙΣ / TIGERS, Ronnie SANDAHL, Sweden, 2020, 116’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΠΥΡΚΑΓΙΑ / WILDFIRE, Cathy BRADY, United Kingdom-Ireland, 2020, 85’

Another Take

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ / THE BOOK OF VISION, Carlo S. HINTERMANN, Italy-United Kingdom-Belgium, 2020, 99’

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ / THE CARE OF OTHERS, Mariano GONZÁLEZ, Argentina, 2019, 68’

Η ΡΕΒΑΝΣ / THE COMEBACK, Patrik EKLUND, Sweden, 2019, 93’

ΛΙΒΑΣ / DRY WIND, Daniel NOLASCO, Brazil, 2020, 110’

ΤΖΑΜΠΟ / JUMBO, Zoé WITTOCK, Belgium-France-Luxembourg, 2020, 94’

LAPSIS, Noah HUTTON, USA, 2020, 108’

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ / LAST DAYS OF SPRING, Isabel LAMBERTI, The Netherlands-Spain, 2020, 77’

ΑΚΟΥ / LISTEN, Anna Rocha DE SOUSA, United Kingdom-Portugal, 2020, 73’

MAINSTREAM, Gia COPPOLA, USA, 2020, 94’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

Ο ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ / MEMORY HOUSE, João Paulo MIRANDA MARIA, Brazil-France, 2020, 93’

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΡΟΛΟΣ / MY BEST PART, Nicolas MAURY, France, 2020, 111’

ΕΝΝΙΑ ΗΜΕΡΕΣ / NINE DAYS, Edson ODA, USA, 2020, 124’ (δεν είναι διαθέσιμη online)

ΦΤΩΧΟΔΙΑΒΟΛΟΣ / RASCAL, Peter DOUROUNTZIS, France, 2020, 96’

ΣΛΑΛΟΜ / SLALOM, Charlène FAVIER, France, 2020, 92’

STARDUST, Gabriel RANGE, United Kingdom, 2020, 109’

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΡΧΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ / THE TROUBLE WITH BEING BORN, Sandra WOLLNER, Austria-Germany, 2020, 94’

ΑΓΡΙΟΤΟΠΟΙ / WILDLAND, Jeanette NORDAHL, Denmark, 2020, 88’

AGORA SUCCESS STORIES

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ / AS I OPEN MY EYES, Leyla BOUZID, France-Tunisia-Belgium-UAE, 2015, 102’

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ / KING OF BELGIANS, Peter BROSENS & Jessica WOODWORTH, Belgium-The Netherlands-Bulgaria, 2016, 94’

ΑΤΙΘΑΣΕΣ / MUSTANG, Deniz Gamze ERGÜVEN, Turkey-France-Germany-Qatar, 2015, 94’

ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ / SECRET INGREDIENT, Gjorce STAVRESKI, North Macedonia-Greece, 2017, 104’

NEANIKH ΟΘΟΝΗ

ΜΠΟΓΙΕ / BOJE, Andreas CORDES & Robert KÖHLER, Germany, 2019, 10’

Η ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ ΑΣΧΗΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / THE CLUB OF UGLY CHILDREN, Jonathan ELBERS, The Netherlands, 2020, 90’

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΤΖΕΡΙΜΑΓΙΑ - ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΗΣΤΗ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ / JERRYMAYA’S DETECTIVE AGENCY - THE SECRET OF THE TRAIN ROBBER, Moa GAMMEL, Sweden, 2020, 82’

ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / ONE FOR ALL, David ILLUNDAIN, Spain, 2020, 91’

ΠΕΛΕ Ο ΚΟΛΟΒΟΣ / PELLE NO-TAIL, Christian RYLTENIUS, Sweden, 2019, 67’

Η ΡΟΚΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ / ROCCA CHANGES THE WORLD, Katja BENRATH, Germany, 2019, 101’

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ / SCHOOL TRIP TO THE FUTURE, Josephine EHLERT, Germany, 2019, 7’

ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ / SCHOOLGIRLS, Pilar PALOMERO, Spain, 2020, 97’

ΑΔΕΡΦΕΣ: ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ / SISTERS: THE SUMMER WE FOUND OUR SUPERPOWERS, Silje SALOMONSEN & Arild Østin OMMUNDSEN, Norway, 2020, 77’

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ / SPACE GIRLS, Karys WATFORD, USA, 2018, 10’

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ / SUMMER REBELS, Martina SAKOVÁ, Germany-Slovakia, 2020, 92’

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ ΣΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ / THERE IS NO LOVE STRONGER THAN OURS, Laure Bourdon ZARADER, France, 2018, 13’

WHEN HITLER STOLE PINK RABBIT, Caroline LINK, Germany, 2019, 119’





