«Hawai»: Ο Maluma και ο The Weeknd τρέλαναν τα παγκόσμια τσαρτ με την συνεργασία τους

Δύο σταρ παγκόσμιου βεληνεκούς, ο Maluma και οένωσαν τις δυνάμεις τους στο νέο ρεμίξ του παγκόσμιου χιτ «» και ενθουσίασαν το παγκόσμιο κοινό. Το τραγούδι έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή των τσαρτ πολλών αγγλόφωνων αλλά και λατινόφωνων χωρών συνεχίζοντς ακάθεκτο την ανοδική πορεία τους.Αξίζει να σημειωθεί πως τα χαρακτηριστικά φωνητικά του The Weeknd, ακούγονται σε δύο διαφορετικές γλώσσες και αυτή είναι η πρώτη φορά που ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης τραγουδάει στα Ισπανικά.«Πάντα θαύμαζα των The Weeknd οπότε νιώθω πως ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα με αυτή την συνεργασία. Έφερε μία νέα πνοή στο κομμάτι και τραγούδησε στα Αγγλικά και στα Ισπανικά, κάτι που είναι αξιοθαύμαστο» δήλωσε ο Maluma.Το μελωδικό κομμάτι που γράφτηκε από τον Maluma, τον The Weeknd, τον Keityn, τον Edgar Barrera και τον Bull Nene, είναι σε παραγωγή των Rude Boyz. Μιλάει για μία κλασσική ιστορία χωρισμού στην σύγχρονη εποχή του Instagram, όπου αυτά που παρουσιάζει κάποιος online δεν είναι απαραίτητα η αλήθεια.