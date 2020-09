Τζένιφερ Λόπεζ και Maluma μαζί σε μουσική και κινηματογράφο

Δύο από τους πιο διάσημους σταρ της παγκόσμιας μουσικής, η Jennifer Lopez και ο Maluma ενώνουν τις φωνές τους αλλά και τις ακαταμάχητες παρουσίες τους σε δύο ολοκαίνουργια τραγούδια. Πρόκειται για τα κομμάτια «Pa Ti» και «Lonely» που φέρουν τις υπογραφές των δύο τραγουδιστών και θα ακουστούν στην ταινία «Marry Me», στην οποία συμπρωταγωνιστούν και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου 2021.









Η Jennifer Lopez είναι βραβευμένη τραγουδίστρια, ηθοποιός, παραγωγός και επιχειρηματίας και έχει καθιερωθεί τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο. Έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους και πρόσφατα ολοκλήρωσε την παγκόσμια sold out περιοδεία της «It’s My Party». Από την άλλη πλευρά οι ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει έχουν συγκεντρώσει έσοδα άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Lopez είναι μια από τις γυναίκες τραγουδίστριες με την μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία. Ως καλλιτέχνης, fashion icon, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, έχει βρεθεί στην Top100 λίστα του TIME, στην λίστα του περιοδικού Forbes με τους ισχυρότερους celebrities, στην κορυφή της λίστας του περιοδικού People ως η «Πιο Όμορφη Γυναίκα στον Κόσμο».



Σε ηλικία μόλις 26 χρονών, ο Maluma θεωρείται ως ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της λάτιν μουσικής και ένα παγκόσμιο νεανικό είδωλο. Γεννημένος στην Κολομβία, δημιούργησε το όνομα Maluma από τα πρώτα δύο γράμματα των ονομάτων της μητέρας του, του πατέρα του και της αδερφής του. Ο νικητής του βραβείου Latin Grammy για το καλύτερο σύγχρονο Pop Vocal Album (F.A.M.E) είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς καλλιτέχνες στα social media με εκατομμύρια fans στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία, το 2017, κατά την διάρκεια της περιοδείας του «Maluma World Tour» πουλώντας πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια στις 105 συναυλίες που έδωσε σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2018 έσπασε το ρεκόρ του, καταφέρνοντας να κάνει sold-out όλα τα shows του σε Ευρώπη και Αμερική. To 2018, o Maluma μπήκε στην βιομηχανία της μόδας με το εκκεντρικό, νεανικό και αυθεντικό στυλ του.



Ειδήσεις σήμερα:



Νέα μέτρα για να μπει «φρένο» στη διασπορά - Κλείνουν 12- 5 το πρωί περίπτερα, κάβες και μίνι μάρκετ



Λουκέτο σε πέντε παιδικoύς σταθμούς στο Ίλιον - Θετικά κρούσματα σε εργαζόμενους



Εκπρόσωπος Ερντογάν: Σε τρία επίπεδα οι διερευνητικές με την Ελλάδα