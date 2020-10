Δωρεάν εργαστήρια χορού και μόδας του αρχαίου δράματος από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Το εργαστήριο μόδας «Morphés» με τη γνωστή σχεδιάστρια Ιωάννα Κουρμπέλα απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας

Τοέρχεται στο προσκήνιο μέσα από δύοτης πλατφόρμας Open Plan που θα φιλοξενήσει τοκατά την φετινή,. Προσηλωμένο στην πεποίθηση πως το Αρχαίο Δράμα αποτελεί μία ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για κάθε μορφή τέχνης και πως η επίδρασή του δεν περιορίζεται στο Θέατρο, επεκτείνεται και στην τέχνη του Χορού, τη Ζωγραφική, τον Κινηματογράφο, την Γλυπτική κ.α. Φεστιβάλ φέρνει σε επαφή το κοινό όλων των ηλικιών μαζί του αποκαλύπτοντας τον πλούσιο και μαγικό κόσμο του.Τοκαι τον μουσικό Γιώργο Μιζήθρα εμπνέεται από τις μορφές της Αντιγόνης του Σοφοκλή και της Ελένης του Ευριπίδη για να δημιουργήσει νέα, αυτόνομα χορογραφικά κομμάτια, ενώ τοαπευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας και θα καθοδηγήσει τις/τους έξι συμμετέχουσες/οντες στην σύλληψη και την κατασκευή ενδυμάτων, εμπνευσμένων από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι και την Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη.Και τα δύο εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί για το ευρύτερο κοινό,. Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου έχει προνοήσει ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον COVID-19 και οι συναντήσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν και διαδικτυακά, εφόσον καταστεί απαραίτητο.Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εδώ.Δείτε το βίντεο του εργαστηρίου Ancient Future Solo εδώ.Αριθμός συμμετεχόντων: έως 8Ηλικίες: 14 - 17 ετώνΧώρος διεξαγωγής: Πειραιώς 260 - Xώρος ΒΔιάστημα διεξαγωγής: Οκτώβριος - ΔεκέμβριοςΚάθε Σάββατο 11:00 - 15:00 από τις 24.10 έως τις 19.12.2020Οκτώ έφηβοι, 14-17 ετών, χωρίς απαραίτητη προηγούμενη εκπαίδευση στο χορό, θα δημιουργήσουν τους δικούς τους χορευτικούς χαρακτήρες και το δικό τους σόλο, με αφετηρία δύο έργα αρχαίου δράματος από τη διδακτέα ύλη του Γυμνασίου και του Λυκείου: την Ελένη του Ευριπίδη και την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Με την καθοδήγηση της χορογράφου Μαριάννας Καβαλλιεράτου, το “Ancient Future Solo” θα εισάγει τους εφήβους στη δημιουργική γλώσσα του χορού, τη διαδικασία της έρευνας και της πρόβας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της προσωπικής έκφρασης μέσω της κίνησης, με άξονα τα ερωτήματα που προκύπτουν από τις τραγωδίες: Tι σημαίνει υπέρβαση; Ποια πράξη είναι ηρωική; Πώς η πίστη σε μια ιδέα και η απόφαση για δράση επηρεάζουν το σώμα; Τι σημαίνει ευθύνη, προσωπικό κόστος; Πώς είναι το σώμα που αντιστέκεται; Πώς είναι το σώμα που επαναστατεί; Για τη δραματουργική προσέγγιση των κειμένων, η Μαριάννα Καβαλλιεράτου θα συνεργαστεί με θεατρολόγο. Βασικός συντελεστής του εργαστηρίου θα είναι και ο συνθέτης Γιώργος Μιζήθρας, που θα συνθέσει πρωτότυπη μουσική για τα χορευτικά σόλο. Οι τελικές δημιουργίες των εφήβων θα μαγνητοσκοπηθούν και θα παρουσιαστούν στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα και τα social media του Φεστιβάλ.Βιογραφικά στοιχεία για τους εμψυχωτές του Ancient Future SoloΗ Μαριάννα Καβαλλιεράτου σπούδασε χορό και χορογραφία στο The Place London Contemporary Dance School και συνέχισε της σπουδές της στο Purchase College - State University New York, με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Από το 1992 συνεργάζεται με τον Robert Wilson στο Watermill Center της Νέας Υόρκης, ως χορεύτρια (έχει εμφανιστεί σε πάνω από 10 παραγωγές του), ως χορογράφος και ως διδάσκουσα σε εργαστήρια χορού. Από το 2010 παρουσιάζει τα δικά της έργα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, τον οργανισμό ΝΕΟΝ, την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ ως χορογράφος έχει συνεργαστεί και πολλές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου και του Φεστιβάλ Αθηνών. Έχει διδάξει χορογραφία / αυτοσχεδιασμό στο Εθνικό Θέατρο, στην ΚΣΟΤ, σε επαγγελματικές δραματικές σχολές καθώς και σε πολλαπλά στούντιο χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.O Γιώργος Μιζήθρας είναι ενεργός ως συνθέτης και μουσικός στα πεδία της «ακουσματικής» μουσικής, του αυτοσχεδιασμού, της ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής, της μουσικής για θεατρικές παραστάσεις και των οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων. Ασχολείται ερευνητικά με την αρχαιολογία των μέσων (media archaeology) στον ήχο και τη μουσική και με τον μετασχηματισμό παλαιών μέσων παραγωγής και αποθήκευσης ήχου. Έχει φοιτήσει στο τμήμα Music Technology and Innovation του De Montfort University (Leicester), είναι απόφοιτος του τομέα της Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Μουσικολογία: Μουσική Τεχνολογία» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 16 Οκτωβρίου εδώ.Δείτε το βίντεο του εργαστηρίου Morphés εδώ.Αριθμός συμμετεχόντων: 6Ηλικίες: 18 +Χώρος διεξαγωγής: online και στο Ατελιέ της Ιωάννας ΚουρμπέλαΔιάστημα διεξαγωγής: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Ιωάννα Κουρμπέλα, υποδέχεται στο εργαστήριό της ανθρώπους χωρίς προαπαιτούμενη εμπειρία στη μόδα, για τους καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, δημιουργίας και εκτέλεσης ενός ενδύματος. Με έμπνευση από την μορφή της τραγικής ηρωίδας Ιφιγένειας, οι συμμετέχοντες θα φτάσουν να δημιουργήσουν ο καθένας το δικό του πρωτότυπο ένδυμα, μετά από μαθήματα για την ιστορία του κοστουμιού και της μόδας, τη μελέτη των υφασμάτων και των χρωμάτων, τη σύλληψη της ιδέας, τον σχεδιασμό του πατρόν και την κοπή και τη ραφή του ρούχου. Στο εργαστήριο, μαζί με την Ιωάννα Κουρμπέλα, θα συμμετάσχουν ως εισηγητές και η εικαστικός Μαριάννα Κατσουλίδη, η μοντελίστ Τζέλα Μητροπάνου, η σκηνογράφος-ενδυματολόγος Μίκα Πανάγου, η στυλίστρια Alex Petsetakis και η διευθύντρια του περιοδικού Marie Claire Γαλάτεια Λασκαράκη. Βοηθός στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου θα είναι η Fashion Artist, Μελισσάνθη Σπέη. Τα έξι πρωτότυπα ενδύματα θα παρουσιαστούν σε ένα ξεχωριστό «φεστιβαλικό» editorial του περιοδικού Marie Claire.Βιογραφικά στοιχεία για τις εμψυχώτριες του εργαστηρίου “Morphés”Με σπουδές στο σχέδιο μόδας και μαθήματα ενδυματολογίας και σκηνογραφίας, οι συλλογές της Ιωάννας Κουρμπέλα έχουν άμεσες επιρροές από τις καλές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική και τα trends της παγκόσμιας σκηνής της μόδας ξεχωρίζοντάς την ανάμεσα στους σύγχρονους εκπροσώπους της ελληνικής δημιουργίας. Η κίνηση του σώματος και η δυναμική αλληλεπίδραση με το ένδυμα αποτελούν το θεμέλιο της σχεδιαστικής της σκέψης. Από το 2003 που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της εταιρείας και παρουσίασε τη συλλογή IOANNA KOURBELA BASICS, η οποία και βραβεύτηκε με το Emerging Designer Award στη διεθνή έκθεση PURE του Λονδίνου, οι δημιουργίες της Ιωάννας Κουρμπέλα αριθμούν πάνω από 100 συνεργασίες. Τα ενδύματα παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα και οι συνεργάτες της μοιράζονται μια κοινή αισθητική και έναν αμοιβαίο σεβασμό απέναντι σε θεμελιώδεις αξίες ελληνικής φιλοσοφίας και σκέψης.H Αθηναία Fashion Artist Μελισσάνθη Σπέη είναι απόφοιτος του London College of Fashion (MA Fashion Artefact, 2013) και από τότε έχει βραβευτεί ή έχει υπάρξει φιναλίστ για πολυάριθμα διεθνή βραβεία (μεταξύ των οποίων OpenMyMed Prize 2020-21 του La Maison Mode Méditerranée στην Μασσαλία, «Find Your Inner North – Μοντέρνα Εθνική Φορεσιά» από την Nordic Design Society 2019, International Research Award φιναλίστ στο Ancient & Modern Prize 2014 κ.α.). Έχει επίσης λάβει μέρος στην έκθεση «Καινοτόμο κουστούμι του 21ου αιώνα» στο μουσείο A.A. Bakhrushin State Central Theatre Museum της Μόσχας το 2019, στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2018, στη Μπιενάλε Μόδας του Άρνεμ 2013, “Fetishism in Fashion” το 2013 και “FETISHISM: Obsessions in Fashion & Design” στο Μουσείο Τράπχολτ το 2015 (τις δύο εκθέσεις έχει επιμεληθεί η διάσημη Lidewij Edelkoort).