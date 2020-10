Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Γνώση και ψυχαγωγία μέσα από πρωτότυπα σεμινάρια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την ανάγκη του κοινού του για διαρκή μάθηση, ειδικά στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, επιχειρεί να καλύψει τομέσα απόγια μικρούς και μεγάλους, προγράμματα αποκλειστικά για σχολεία αλλά και διαλέξεις για το ενήλικο κοινό που διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά.Τον Νοέμβριο (1.11.2020) παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «», μέσα από το οποίο μικροί και μεγάλοι θα μάθουν τα μυστικά της μουσικής, της όπερας, των οργάνων, αλλά και όλα τα επαγγέλματα που συνεργάζονται σε μια σκηνική παραγωγή. Το πρότζεκτ βασίζεται σε μια ιδέα της Μιχαέλλας Χατζηαγγέλου, η οποία υπογράφει το κείμενο και τη δραματουργία, ενώ την επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού έχει η υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΜΜΑ Σοφία Τοπούζη. Η σκηνοθετική και σκηνογραφική επιμέλεια είναι του Ηλία Καρελλά. Το οπτικό υλικό που συνοδεύει την παράσταση, σκηνοθέτησε η Ιωάννα Γιαννούλη, ενώ η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Αλέξανδρου Τσερέπα. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Δημήτρης Μακαλιάς και Αντιγόνη Ψυχράμη καθώς και οι τραγουδιστές Όλγα Παπακωνσταντίνου και Γιάννης Καλύβας. Τη μουσική προετοιμασία και συνοδεία έχει αναλάβει ο Γιάννης Αερινιώτης.Τον ίδιο μήναδιαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας The Pastoral Project, με πηγή έμπνευσης την «Ποιμενική» Συμφωνία αρ. 6 του Ludwig van Beethoven, θα δουν τα έργα τους να προβάλλονται στην κυριακάτικη πρωινή συναυλία της 29ης Νοεμβρίου στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Τη διάσημη σύνθεση του σπουδαίου μουσουργού θα ερμηνεύσει Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τον γνωστό μαέστρο Μιχάλη Οικονόμου. Την επιμέλεια, τα κείμενα και την παρουσίαση έχει αναλάβει η Σοφία Τοπούζη.Τον Νοέμβριο (14.11.2020) έχει επίσης προγραμματιστεί το workshop-διάλεξη του θρυλικού μαέστρουγύρω από το έργο του Νίκου Σκαλκώτα.» είναι ο τίτλος του επόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιείται στο Μέγαρο τον Δεκέμβριο (12.12.2020) και υλοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της καλλιτεχνικής παραγωγής λόγω του COVID-19. Σε αυτό το παραμύθι με μουσική που καταφέρνει να μιλήσει σε όλους, η αφήγηση γίνεται ταυτόχρονα στην Ελληνική και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ενώ θα προηγηθεί ακουστική περιγραφή για τα παιδιά με προβλήματα όρασης. Το κείμενο του παραμυθιού έγραψαν ο Κοσμάς Λαμπίδης και οι Σπύρος & Σταύρος Ρουμελιώτης, ενώ τους στίχους και τη μουσική των τραγουδιών υπογράφουν οι Κοσμάς Λαμπίδης και Σπύρος Ρουμελιώτης. Σε ρόλο αφηγήτριας αλλά και τραγουδίστριας, η Μαρία Παπαγεωργίου. Μαζί της τραγουδούν και συνοδεύουν οι Κοσμάς Λαμπίδης (νέι, κρουστά) και Σταύρος Ρουμελιώτης (κιθάρες, κρουστά). Οι ενδογλωσσικοί υπέρτιτλοι με υποκατάσταση του ακουστικού καναλιού και εισαγωγική ακουστική και απτική περιγραφή είναι της Εμμανουέλας Πατηνιωτάκη. Την ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έχει αναλάβει η Θεοδώρα Τσαποΐτη.Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μεγάρου συμπληρώνεται για το 2020 από το! (15.11 & 6.12.2020) που περιλαμβάνει δύο διαφορετικά τμήματα: το πρώτο απευθύνεται σε ηλικίες από 6 έως 8 ετών, και το δεύτερο από 9 έως 12 ετών. Οι μουσικοί σωλήνες boomwhackers μετατρέπονται με τη βοήθεια της ομάδας Novel Vox όχι μόνο σε πολύχρωμα σπαθιά, ατίθασα άλογα, μαγικά ραβδάκια και ανθρωπόμορφα δέντρα, αλλά και στα πιο πρωτότυπα μουσικά όργανα, σε ένα εργαστήριο για παιδιά στο οποίο δεν απαιτούνται μουσικές γνώσεις.Η αγαπημένη εκπαιδευτική δράση «» συνεχίζεται το 2021 με την πρωινή συναυλία «Παραδοσιακή μουσική από τους Ακρίτες ως σήμερα» (31.3. & 1–2.4.2021) που απευθύνεται αποκλειστικά σε σχολεία (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού). Οι νεαροί φίλοι του Μεγάρου συναντούν τις απαρχές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ήδη από την εποχή του Μεσαίωνα, μαθαίνουν για γεγονότα που σημάδεψαν την Ιστορία μας, ενώ ακούν χαρακτηριστικά μουσικά αποσπάσματα και γνωρίζουν τα παραδοσιακά μουσικά όργανα και τις τεχνικές τους. Η επιμέλεια και τα κείμενα είναι της Σοφίας Τοπούζη, η οποία παρουσιάζει και την εκδήλωση. Στη μουσική διδασκαλία, στην επιμέλεια και στην πολίτικη λύρα ο διεθνούς φήμης σολίστ Σωκράτης Σινόπουλος. Τη χορωδία δίδαξε η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η οποία επίσης τραγουδά στη συναυλία. Συμμετέχει μουσικό σύνολο από φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλη της Χορωδίας Δόμνας Σαμίου.Στα καινούργια εκπαιδευτικά προγράμματα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών συγκαταλέγονται επίσης οι συναυλίες κλασικής μουσικής για συμφωνική ορχήστρα και stand-up κωμικό σε κάμποσα μέρη και πολλά γέλια («Stand-Up Sympony»: 27, 28 & 29.1.2021)! Απευθύνονται σε οργανωμένες σχολικές ομάδες Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ θα υπάρξει και βραδινή συναυλία ανοιχτή σε όλο το κοινό. Πρόκειται για μια ιδέα του γνωστού stand-up κωμικού Δημήτρη Δημόπουλου, ο οποίος έχει αναλάβει την παρουσίαση, και της καταξιωμένης μαέστρου Ζωής Τσόκανου που θα διευθύνει στις συναυλίες την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.Επίσης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, παρουσιάζεται από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2021 η νέα πολυδιάστατη παράσταση «1821 σκιές» του Ηλία Καρελλά. Τα παιδιά, με συνοδοιπόρο τον Καραγκιόζη, γνωρίζουν τα σημαντικά γεγονότα του ’21 και «συναντούν» τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Παπαφλέσσα, την Μπουμπουλίνα, μέσα από φιγούρες παλιών και νεότερων ελλήνων καραγκιοζοπαικτών. Συνοδεύει η Αρετή Κετιμέ με τη φωνή και το σαντούρι της. Συμπαραγωγή: Θίασος Σκιών Ηλία Καρελλά – ΜΜΑ.Στο πλαίσιο των παιδικών δράσεων εντάσσεται μία ακόμα σειρά εργαστηρίων που συνδυάζουν τη μουσική με τα εικαστικά, για άλλη μια φορά με τη σύμπραξη της ομάδας Novel Vox, «Το καρναβάλι των ζώων», ένα εργαστήριο κατασκευής μάσκας εμπνευσμένο από το περίφημο έργο του Camille Saint-Saëns, και το εργαστήριο «Δύο M Δύο σπουδαίοι δημιουργοί – Mirό και Mozart», τα οποία θα μυήσουν τους μικρούς μας φίλους στη συνέργεια των τεχνών.Στον φετινό καλλιτεχνικό προγραμματισμό συμπεριλαμβάνονται όμως ακόμη περισσότερα, όπως ένα τμήμα ενηλίκων του εργαστηρίου «Δύο M Δύο σπουδαίοι δημιουργοί – Mirό και Mozart», αλλά και το ImproLab, ένα Εργαστήριο μουσικού αυτοσχεδιασμού για μέλη του προγράμματος απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, που διοργανώνεται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2021 στο πλαίσιο της πρώτης συνεργασίας του ΜΜΑ με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Με έμφαση στο στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, επιδιώκονται η μουσική έκφραση αλλά και η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε μια ιδέα του Νίκου Κορδέλη, που είναι και ο εμψυχωτής του εργαστηρίου.Και, όπως κάθε χρόνο, συνεχίζεται για μια ακόμη χρονιά τονέων ελλήνων συνθετών. Στη φετινή διοργάνωση (15.4.2021) πέντε νέοι δημιουργοί, οιΓιώργος Βάβουλας, Χάρης Γκατζόφλας, Αποστόλης Κοντογιάννης, Ανδρέας Παπακώστας-Σμύρης και Μενέλαος Πειστικός γράφουν για πολίτικη λύρα και ενόργανο σύνολο. Τα σολιστικά μέρη ερμηνεύει ο διεθνώς αναγνωρισμένος δεξιοτέχνης Σωκράτης Σινόπουλος. Το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής διευθύνει ο Ιάκωβος Κονιτόπουλος.Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, λειτουργεί για τρίτη χρονιά η Τ, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να μελετούν τακτικά στα όργανα του Μεγάρου. Διδάσκει η Ουρανία Γκάσιου, διακεκριμένη οργανίστα με διεθνή παρουσία και επιμελήτρια των εκκλησιαστικών οργάνων του ΜΜΑ. Η φημισμένη σολίστ θα υποδέχεται άλλωστε στη σκηνή της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης, από τον Ιανουάριο του 2021, τους επισκέπτες κάθε ηλικίας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη σειρά ξεναγήσεων «Γνωρίστε το εκκλησιαστικό όργανο».