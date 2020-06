Το Summer Nostos Festival RetroFuture ανοίγει τις πύλες του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα 24ωρο μάς χωρίζει από την έναρξη του φετινού διαδιακτυακότου. Από αύριο και για μία ολόκληρη εβδομάδα το φεστιβάλ θα προσφέρει στο κοινό μια σειρά από ενδιαφέρουσεςόπως συναυλίες, ομιλίες αλλά και δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες.18.30-19.30: Kids’ HourΈνας cowboy από το Bronx που πετάει λάσο, εκπαιδευτές ζώων, ζογκλερικά και ασκήσεις για το σώμα και για το μυαλό! Μεταξύ άλλων θα δείτε τον Γιώργο Καραγιάννη, τον πρώτο Έλληνα απόφοιτο της École nationale de cirque του Μόντρεαλ του Καναδά, τη νεαρή Sofia Tepla από την Ουκρανία που θα σας εντυπωσιάσει με την εκπληκτική ελαστικότητά της, και τον John Collins που θα σας δείξει ένα κόλπο, που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, χρησιμοποιώντας μόνο ένα φύλλο χαρτί. Εάν νομίζετε ότι το Kids’ Hour είναι μόνο για παιδιά, είστε γελασμένοι. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο Λάμπρος Φισφής, σε επιμέλεια του μάγου Mark Mitton.19.30-20.30: Choir! Choir! Choir!H δυναμική χορωδία των Choir! Choir! Choir! επιστρέφει για να σας ξεσηκώσει με τα τραγούδια και τις εκπλήξεις της, σε ένα μοναδικό show μαζί με το μουσικό ντουέτο από τον Καναδά, τον Κωστή Μαραβέγια και όλους εσάς που στείλατε το βίντεό σας! Θα παρακολουθήσετε επίσης best of στιγμές από παλαιότερα SNFestivals με ερμηνείες αγαπημένων τραγουδιών των ABΒΑ, Βeatles και Queen. Το show θα παρουσιάσουν ο Άκης Σακελλαρίου και ο Γιώργος Χατζηπαύλου.21.00-21.15: Burna BoyΧαρακτηριστικός και αυθεντικός πρωτοπόρος της σύγχρονης αφρικανικής μουσικής σκηνής, ο Burna Boy ξεσηκώνει το κοινό και συγκεντρώνει βραβεία και διακρίσεις ανά τον κόσμο. Ο Νιγηριανός Burna Boy σας υποδέχεται στο σαλόνι του σπιτιού του από το Lagos χαρίζοντάς σας μια σύντομη αλλά δυνατή εμπειρία.21.15-22.00: DJ Decay a.k.a. Cardi MonáeΗ Darlyne Komukama είναι multi-media artist από την Ουγκάντα και βασικό μέλος της συλλογικότητας Nyege Nyege. Σε αυτό το DJset, ως DJDecay, εξυμνεί τη δύναμη της θηλυκότητας και σας ξεσηκώνει με τον ρυθμό της ανερχόμενης μουσικής σκηνής από την Αφρική.22.00-24.00: Acid AB x Tshetshe - DJ setΒραδινά DJ Sets σε συνεργασία με το Nyege Nyege Festival. Σε αυτό το DJ set θα ακούσετε τους Acid AB x Tshetshe για μια γερή δόση Trip Hop.SNF ConferenceΤο συνέδριο παρουσιάζει και συντονίζει η Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και Δημοσιογράφος, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.18.30-19.30: Με το βλέμμα στραμμένο στο Παρελθόν και στο Μέλλον Ομιλητές: Ανδρέας Δρακόπουλος, Ruth Faden, Bill T. Jones, Eric Klinenberg, Alan StogaΤο SNF Conference ξεκίνησε το 2012, εν μέσω μίας άλλης μεγάλης ανατροπής –της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Προσκαλέσαμε ξανά ορισμένους από τους προηγούμενους ομιλητές, για να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες που μοιράστηκαν σε προηγούμενα συνέδρια σχετικά με κρίσιμα ζητήματα μπορούν να εφαρμοστούν στην παρούσα κατάσταση και στις πιθανές εκδοχές του μέλλοντός μας. Θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος χώρος αλλάζει και αμφισβητείται, τον ρόλο της φιλανθρωπίας και των πολιτιστικών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση των κρίσεων, και τον ρόλο της ηθικής στη διαμόρφωση των δημόσιων επιλογών μας.19.30-21.00: Αναγέννηση, Επαναδημιουργία, και Επιστροφή: Διατύπωση Ερωτήσεων για την μετά-COVID ΕποχήΟμιλητές: Νικόλας Χρηστάκης, Hilary Cottam, Aarathi Krishnan, Andrew ZolliΠώς μπορεί να μοιάζει ο κόσμος μας, και ποιες επιλογές μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην μετά-COVID εποχή; Πώς μπορεί να αλλάξει η πρακτική της δημόσιας υγείας; Πώς μπορεί να αλλάξουν και να εξελιχθούν –θετικά ή αρνητικά– τα θεσμικά όργανα της κοινωνίας μας; Πώς μπορεί να αλλάξει ο χώρος της εργασίας; Πώς μπορεί να αλλάξει το παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο; Και, πώς μπορούμε να κάνουμε το άλμα προς τα μπρος, προς ένα νέο και πιο βιώσιμο μέλλον;21.00-22.00:William Kentridge – Studio visitΟ κορυφαίος Νοτιοαφρικανός εικαστικός και σκηνοθέτης William Kentridge σας ξεναγεί στο εργαστήριό του και μιλάει για το έργο του Waiting for the Sibyl. Τι πιο συναρπαστικό από το να έχετε την ευκαιρία να «μπείτε» στον χώρο αλλά ίσως και στον τρόπο σκέψης, ενός τόσο σημαντικού δημιουργού;22.00-24.00: DJ Makossiri -DJ setΒραδινά DJ Sets σε συνεργασία με το Nyege Nyege Festival. Σε αυτό το DJ set θα ακούσετε την DJ Makossiri και θα αφεθείτε σε ρυθμούς Jazz και Nu Jazz.