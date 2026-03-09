Food miles: Πόσα χιλιόμετρα διανύει η τροφή μας;
Food miles: Πόσα χιλιόμετρα διανύει η τροφή μας;

Eρευνούμε τι συμβαίνει με τα διατροφικά μίλια (food miles), υπολογίζουμε μερικές από τις δημοφιλέστερες τροφές και αποκαλύπτουμε αν και πόσο βιώσιμη είναι τελικά η διατροφή μας.

Η κινόα διανύει περίπου 7.300 μίλια με πλοίο από το Περού, ενώ τα μάνγκο που ταξιδεύουν αεροπορικώς από το Μπαγκλαντές, παράγουν περισσότερα από *5.000 κιλά διοξειδίου του άνθρακα μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα.  Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι τροφές γράφουν ατελείωτα χιλιόμετρα πριν καταλήξουν στο πιάτο μας και η γαστρονομία βρίσκεται σε ένα πρωτόγνωρο αδιέξοδο.

