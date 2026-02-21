Ταραμάς: Τι είναι, από τι φτιάχνεται και πώς τον επιλέγουμε (+συνταγές)

Στο σαρακοστιανό τραπέζι ο ταραμάς μοιάζει αυτονόητος, σχεδόν δεδομένος. Λίγη λαγάνα, λεμόνι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και μια ταραμοσαλάτα που ανοίγει την όρεξη πριν από όλα τα υπόλοιπα. Πίσω όμως από αυτή τη γνώριμη γεύση κρύβεται μια πρώτη ύλη με μεγάλη ιστορία. Τι είναι πραγματικά, γιατί άλλος είναι λευκός και άλλος έντονα ροζ, και τι αξίζει να προσέχουμε πριν τον βάλουμε στο καλάθι μας;