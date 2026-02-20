Καθαρά Δευτέρα στο σπίτι: Το must-have για τέλεια ψησίματα χωρίς καπνό

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και φέρνει στο τραπέζι θαλασσινά, λαχανικά και γεύσεις που βασίζονται στην ποιότητα της πρώτης ύλης. Τα τελευταία χρόνια, όμως, αλλάζει και ο τρόπος που επιλέγουμε να ψήσουμε: λιγότερος καπνός, περισσότερη καθαριότητα, σταθερός έλεγχος θερμοκρασίας και σίγουρο αποτέλεσμα.

Roller Kappatos εξελίσσεται σε must-have της ημέρας, προσφέροντας ελεγχόμενο, ομοιόμορφο και υγιεινό ψήσιμο, χωρίς ταλαιπωρία.



Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα δεν χρειάζεται κάρβουνα, φλόγες και καθάρισμα με τις ώρες. Η ηλεκτρική ψηστιέρα με καπάκιεξελίσσεται σε must-have της ημέρας, προσφέροντας ελεγχόμενο, ομοιόμορφο και υγιεινό ψήσιμο, χωρίς ταλαιπωρία.