Καθαρά Δευτέρα στο σπίτι: Το must-have για τέλεια ψησίματα χωρίς καπνό

CANTINA

Προσφέρει ελεγχόμενο, ομοιόμορφο και υγιεινό ψήσιμο, χωρίς ταλαιπωρία.

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και φέρνει στο τραπέζι θαλασσινά, λαχανικά και γεύσεις που βασίζονται στην ποιότητα της πρώτης ύλης. Τα τελευταία χρόνια, όμως, αλλάζει και ο τρόπος που επιλέγουμε να ψήσουμε: λιγότερος καπνός, περισσότερη καθαριότητα, σταθερός έλεγχος θερμοκρασίας και σίγουρο αποτέλεσμα.

Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα δεν χρειάζεται κάρβουνα, φλόγες και καθάρισμα με τις ώρες. Η ηλεκτρική ψηστιέρα με καπάκι Roller Kappatos εξελίσσεται σε must-have της ημέρας, προσφέροντας ελεγχόμενο, ομοιόμορφο και υγιεινό ψήσιμο, χωρίς ταλαιπωρία.

