Η κουζίνα της Γροιλανδίας: Τι τρώνε στον πιο παγωμένο τόπο του πλανήτη

Η κουζίνα της Γροιλανδίας δεν μοιάζει με καμία άλλη ευρωπαϊκή διατροφή. Σε ένα νησί όπου το μεγαλύτερο μέρος της γης καλύπτεται από πάγο, οι καλλιέργειες είναι περιορισμένες και οι εισαγωγές τροφίμων ακριβές, το φαγητό βασίζεται ακόμη στη θάλασσα, στο κυνήγι και στη βαθιά γνώση του φυσικού κύκλου. Από το suaasat και το mattak έως τη σύγχρονη αρκτική κουζίνα της Nuuk, η γαστρονομία της χώρας αποτυπώνει πώς η ανάγκη, η τεχνική και η πολιτισμική ταυτότητα συνυπάρχουν σήμερα.

Στη γλώσσα των Inuit, η έννοια της γροιλανδικής διατροφής αποδίδεται με τον όρο kalaalimineq (καλάλιμινεκ), μια λέξη που περιγράφει όχι απλώς το φαγητό, αλλά τον τρόπο ζωής, τη συλλογή, τη συντήρηση και τη διαχείριση των πρώτων υλών σε ακραίες συνθήκες.



