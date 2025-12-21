Ποιο γλυκό και από πού να το πάρετε για τα γιορτινά καλέσματα
Ποιο γλυκό και από πού να το πάρετε για τα γιορτινά καλέσματα
Σε ένα τραπέζι Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς δεν μπορούμε να πάμε με άδεια χέρια.
Οι επιλογές είναι αμέτρητες, ενώ βγαίνουν και αρκετά κομμάτια, οπότε καλύπτουν τις ανάγκες των τραπεζιών. Μόνο που λόγω των ημερών και της ζήτησης καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε εκ των προτέρων και να ζητήσετε να σας κρατήσουν στην άκρη αυτό που λιγουρευτήκατε και βάλατε στο μάτι.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα