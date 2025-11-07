ΟιΝοτικά Pro 2025: Η οινική ταυτότητα της Κρήτης στην Αθήνα
ΟιΝοτικά Pro 2025: Η οινική ταυτότητα της Κρήτης στην Αθήνα
Ένα διήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη οινική ταυτότητα της Κρήτης και στους επαγγελματίες του κρασιού διοργανώνει στις 10-11 Νοεμβρίου η Genius in Gastronomy, σε συνεργασία με το Wines of Crete, στο πλαίσιο του ΟιΝοτικά Pro 2025
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα Master Classes, μια επαγγελματική έκθεση κρητικών κρασιών, ένα δείπνο αφιερωμένο στους επαγγελματίες του κρασιού, αλλά και μία παράλληλη δράση σε εστιατόρια και wine bars της Αθήνας.
