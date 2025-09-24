Batard ή αλλιώς δυο Glorious Bastards αρτοποιούν στο Παγκράτι

Ο Δήμος Μπαλόπουλος και ο Γιώργος Κηρύκος αφήνουν τις κουζίνες για να χαρίσουν στους Αθηναίους λίγη από την μαγεία της τέχνης του ψωμιού στο ολοκαίνουριο micro bakery της οδού Πύρρωνος στο Παγκράτι. Ο λόγος για το Batard