Τελικά και ο Μπέζος παθαίνει middle life crisis;

Ακόμα και όταν αυτή περιορίζεται στην εξωτερική εμφάνιση. Εδώ κοτζάμ Όσκαρ Ουάιλντ αναγνώρισε την αξία της ομορφιάς. Ποιός μπορεί να ξεχάσει το περίφημο ρητό του; «Η ομορφιά είναι ανώτερη από την ευφυΐα γιατί δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Είναι αυταπόδεικτη». Όλοι λίγο-πολύ αυτήν κυνηγάμε.Ο καθένας όπως και όσο μπορεί.Εξαίρεση στον κανόνα δεν αποτελούν ούτε οι ultra rich της τεχνολογίας, οι οποίοι στην πλειονότητά τους πριν δουν τα μηδενικά να υπερπολλαπλασιάζονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, απ΄ό,τι διηγούνται οι ίδιοι, ανήκαν στην κατηγορία των φυτών, των σπασίκλων.Για να είμαστε δίκαιοι, στο σχολείο δεν ξεχώριζαν ούτε για τις αθλητικές τους επιδόσεις, ούτε για τις κατακτήσεις τους. Από μαθηματικά, όμως, έσκιζαν. Παρόλα αυτά, η Σίλικον Βάλεϊ μοιάζει να επιδρά στη ματαιοδοξία τους, όπως ο καρκίνος στα κύτταρα.Υπερβολική ανάπτυξη! Όσο αδιάφοροι εμφανίζονται κατά την αφιξή τους στο νότιο τμήμα του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, που είναι συνώνυμο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, άλλο τόσο εμμονικοί με αυτήν είναι κατά την παντοκρατορία τους. Η περίπτωση του Τζεφ Μπέζος είναι από τις πλέον ενδεικτικές και τώρα τελευταία και ολίγον τί κραυγαλέα.Πόσοι από εμάς δεν είδαμε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τις πρωτοχρονιάτικες διακοπές του; Κάτι το φουσκωμένο σώμα του, κάτι το κολλητό πουκάμισο, που στέναζε μέσα σε αυτό με τα περίτεχνα σχέδια αλά 70’ς, το γυαλί, το επίσης επικίνδυνα στενό παντελόνι του. Κυρίως, όμως, το ύφος του, τα διάφορα σαλιαρίσματα με τη σύντροφό του.Και αν δεν αρκούν αυτά, ούτε, όμως και τα χαβανέζικα πουκάμισα που προηγήθηκαν, ο Μπέζος το περασμένο καλοκαίρι βγήκε από το φαλικού σχεδίου διαστημόπλοιό του New Shepard μετά από το ταξίδι του σε ύψος 100 χλμ από την επιφάνεια της γης που διήρκησε μόλις 11 λεπτά με ένα καουμπόϊκο καπέλο.Και αν βρίσκετε τον υπαινιγμό μου αβάσιμο, οι New York Times κυκλοφόρησαν την επόμενη ημέρα ένα άρθρο με τίτλο «are you a Bezos?» με υπότιτλο «όταν ο Μπέζος πέταξε με τον πύραυλό του, έγινε το παγκόσμιο σύμβολο της ανδρικής κρίσης μέσης ηλικίας. Είσαι 50χρονος οδοντίατρος που μόλις χώρισες τη γυναίκα σου και αγόρασες κόκκινο σπορ αμάξι; Μάντεψε, είσαι Μπέζος!»Πράγματι, κάτι συμβαίνει με τον τύπο αυτό και ας κονταροχτυπιέται για την πρώτη θέση του πλουσιότερου άνδρα παγκοσμίως. Ε… Δεν έχει παρουσιάσει με ιδιαίτερη επιτυχία, όπως ο Έλον Μασκ την ιδιαίτερα δημοφιλή σατυρική εκπομπή «Saturday Night Live». Δεν θεωρείται, όπως ο μακαρίτης ιδρυτής της Apple Στιβ Τζομπς οραματιστής. Δεν έχει περάσει την πανδημία με τον σύζυγο της Μπιγιονσέ Jay-Z, όπως ο Τζακ Ντόρσεϊ του Twitter.Όλοι οι παραπάνω, παρά τις εκκεντρικότητές τους, εμπνέουν σεβασμό κυρίως λόγω των προϊόντων και δημιουργημάτων τους τα οποία και αποκαλύπτουν τη συναισθηματική σύνδεση που έχουν οι άνθρωποι μαζί τους. Ο Μπέζος απλώς κεφαλαιοποίησε και το επιδεικνύει. Τον παρακολουθήσαμε καθώς πήγαινε στο γυμναστήριο και αποκτούσε δικέφαλους. Απαλλάχθηκε από ανεπιθύμητες τρίχες μέσω λέιζερ, αντάλλαξε τα άχρωμα t-shirts με εκκεντρικά ιταλικά πουκάμισα, τα οποία φρόντιζε να κρατάει ανοιχτά μέχρι τον αφαλό. Μυήθηκε στα στενά τζιν, ενώ κάποιος τον προέτρεψε να κυκλοφορεί και με δερμάτινα μπουφάν.Διαβάσαμε για το τέλος του γάμου του με την Μακένζι Σκοτ, μία μυθιστοριογράφο, και μετατράπηκε σε μέγα φιλάνθρωπο για τα μάτια της Λόρεν Τσάζες, πρώην ανταποκρίτρια στην ψυχαγωγική εκπομπή "Extra!" Έμοιαζε ολίγον τι κλισέ. Ο αδελφός της τελευταίας και καινούριος κουνιάδος του πούλησε τα προσωπικά μηνύματα του τότε παράνομου ζεύγους σε σκανδαλοθηρικό περιοδικό για 200 χιλιάδες δολάρια. Δεν βοήθησαν στη βελτίωση του προφίλ του. «Σ ’αγαπώ κορίτσι. Θα στο δείξω με το σώμα μου και με τα χείλη μου και με τα μάτια μου, πολύ σύντομα», φέρεται να λέει σε ένα από αυτά.Συνοδεύθηκε, μάλιστα, και από «αποκαλυπτικές» δικές του φωτογραφίες μπροστά στον καθρέφτη με μια πετσέτα τυλιγμένη στη μέση του. Εν ολίγοις και παρά τον αμύθητο πλούτο του, ο Μπέζος μετατράπηκε σε Ντόριαν Γκρέι των πλουσίων. Σε μία έξαρση ναρκισσισμού, ματαιοδοξίας και αλαζονείας δεν αποδέχτηκε το ποιός είναι. Κάποιος εξαιρετικά πλούσιος. Τόσο πλούσιος και πετυχημένος που θα όφειλε να έχει αποφύγει όλα τα παραπάνω.