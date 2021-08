Βλάχος: The last dance…

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έχει προηγηθεί, στη φάση των Ομίλων, η νίκη επί της ομάδας θρύλο, της Ουγγαρίας με τα 9 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση, ισοπαλία με τους παγκόσμιους πρωταθλητές, Ιταλούς και μάλιστα η Εθνική ισοφαρίστηκε στο τέλος του αγώνα και η νίκη κόντρα στις ΗΠΑ.Δεύτερη παρουσία για την Εθνική στη φάση των ημιτελικών. Η πρώτη ήταν το 2004 στην Αθήνα.Μετά την πρόκριση άρχισαν οι ευχές και οι προτροπές «άντε και το χρυσό». Τα γνωστά. Αντίπαλος πάλι η Ουγγαρία. Η πρόκληση μεγάλη. Να νικήσεις για δεύτερη φορά στην ίδια διοργάνωση μία υπέρ ομάδα.Οι διεθνείς κάνουν καταπληκτικές εμφανίσεις με τον Θοδωρή Βλάχο στο τιμόνι, τον πιο πετυχημένο Έλληνα προπονητή βάσει αποτελεσμάτων. Όμως για τον Βολιώτη τεχνικό είναι ο τελευταίος χορός. The last dance. Κάτι που ίσως δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι.Υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση στην ομάδα και όχι τόσο καλή επικοινωνία με τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Οι παίκτες έχουν συσπειρωθεί γύρω από τον Βλάχο. Η συγκέντρωσή τους, η πειθαρχία και η αποφασιστικότητά τους, εντυπωσιάζουν. Ο κόουτς έχει πάρει ήδη το μήνυμα ότι για να συνεχίσει στην Εθνική θα πρέπει να αφήσει τον Ολυμπιακό. Είναι η πολιτική που αποφάσισε να ακολουθήσει η Ομοσπονδία. Έβαλε ένα δίλημμα στον Ομοσπονδιακό προπονητή και μένει να αποδειχθεί στην πράξη αν έχει δίκαιο ή όχι. Γιατί η διοίκηση της ΚΟΕ γνώριζε ότι ο Βλάχος δεν θα μπορούσε να αφήσει τον Ολυμπιακό με τον οποίο κάνει πρωταθλητισμό σε διεθνές επίπεδο και είναι η… καθημερινή του δουλειά.Το παλμαρέ των επιτυχιών του με την Εθνική είναι μεγάλο. Από το 2014 στο τιμόνι της, έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Καζάν το 2015 , μετά από μια δεκαετία και το αντίστοιχο χάλκινο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μόντρεαλ το 2005. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο κάναμε ορισμένες τερμάτισε αήττητη στον όμιλο της κόντρα σε Σέρβους και Ούγγρους για να αποκλειστεί στον προημιτελικό από την Ιταλία.Ακολούθησε το χάλκινο μετάλλιο στην τελική φάση του World League, το 2016, η πρόκριση στην τετράδα του Ευρωπαϊκού του Βελιγραδίου στις αρχές εκείνου του έτους (2016), και η πρόκριση στην τετράδα του επόμενου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, το 2017 στη Βουδαπέστη, δεύτερη διαδοχική καταλαμβάνοντας την 4η θέση και στις δύο διοργανώσεις.Το 2021 η εθνική τερμάτισε πρώτη στο ευρωπαϊκό Γουόρντ Λίγκ αφήνοντας εκτός τελικής φάσης την Ισπανία, ενώ στο Σούπερ Φάιναλ της Τιφλίδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με νίκη επί της Ιταλίας στον αγώνα για την τρίτη θέση.Με τον Ολυμπιακό επί πέντε χρόνια προκρίνεται στην τελική φάση του Τσάμπιονς Λίγκ με συμμετοχή σε τρεις τελικούς και την κατάκτηση του τροπαίου επί της ιταλικής Προ Ρέκο και μάλιστα στην έδρα της στη Γένοβα.Το ερώτημα είναι πως αποφασίζεις να δείξεις, έστω και εμμέσως, την πόρτα εξόδου από την Εθνική σε έναν πετυχημένο προπονητή, να βγάλεις την ομάδα από τον ρυθμό της ενώ βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και να πας από την αρχή.Κάποιοι θυμήθηκαν την περίπτωση του Παναγιώτη Γιαννάκη μακράν του πιο επιτυχημένου κόουτς όλων των εποχών στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που απομακρύνθηκε γιατί ήταν προπονητής και στον Ολυμπιακό. Οι συνέπειες για την Εθνική ήταν σοβαρές και ακόμα τις πληρώνει. Κάποιοι άλλοι φέρνουν ως παράδειγμα την εθνική βόλεϊ που άρχισε να παίρνει τα πάνω της όταν την ανέλαβε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος προπονητής του Παναθηναϊκού.Είναι αποφάσεις των παραγόντων. Αυτοί έχουν το μαχαίρι αυτοί και το καρπούζι και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο νέος πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο άθλημα. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι και θα περιμένουμε να δούμε ποιος τελικά έχει δίκαιο.Oι Αμερικάνοι λένε «if it ain’t broken, don’t fix it»- «Αν κάτι δεν έχει σπάσει μην το…φτιάξεις».Μακάρι η νέα γραμμή της ΚΟΕ να μην έχει να κάνει με παραγοντικές κόντρες και στο τέλος την πληρώσει η Εθνική μας.Υπό αυτές τις συνθήκες, η ομάδα ρίχνεται στη μάχη του ημιτελικού αύριο Παρασκευή.