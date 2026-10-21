Το τρίπτυχο που μας κρατά (προς το παρόν) μακριά από την καταιγίδα

H Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Κρ. Γκεοργκίεβα πριν από λίγες ημέρες στην ετήσια σύνοδο του Ταμείου στην Μπανγκόκ, εξέφρασε τον προβληματισμό της για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Ουσιαστικά το Ταμείο κομίζει γλαύκας εις Αθήνας, σχολιάζοντας δημοσίως αυτό που όλος σχεδόν ο δυτικός κόσμος αντιλαμβάνεται ιδιωτικά στην τσέπη του. Ειδικά για την Ευρώπη που είναι “δυσκίνητη” στις πολιτικές αποφάσεις και ταυτόχρονα ενεργειακά απροετοίμαστη, η κατάσταση είναι εξαιρετικά επίφοβη, καθώς το 2027 λόγω των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων προστίθενται και οι πολιτικές εξελίξεις που είναι απρόβλεπτες.Χωρίς αμφιβολία οι πλέον κρίσιμες εξελίξεις στην Ευρωζώνη έρχονται από τη Γαλλία, όπου τα πολιτικά και δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ έχουν αποκτήσει ανησυχητική δυναμική. Τα κρατικά ομόλογα κινούνται κοντά σε υψηλά 24 ετών, το χρηματιστήριο του Παρισιού αποτελεί προνομιακό πεδίο για τους short sellers, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές υιοθετούν μια συνεχώς και πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία.Η κρίση στον πυρήνα της Ευρωζώνης μπορεί να προκαλέσει κινδύνους που θα επηρεάσουν την Ελλάδα, χωρίς να έχει ευθύνη η χώρα. Το επεσήμανε χθες και ο εισηγητής της ΝΔ για τον Προϋπολογισμό 2027 Θ. Σκυλακάκης λέγοντας στη Βουλή πως “η ερχόμενη περίοδος είναι κρίσιμη για τη χώρα και για την Ευρώπη. Η πολιτική, ως συνήθης διαχείριση, δεν υπάρχει πια”. Ανέφερε τα πιθανά προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή διαδοχικές εκλογές στην Ελλάδα, πολιτική κρίση στην Ευρώπη, δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία, κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας, σύγκρουση του Κογκρέσου με την εκτελεστική εξουσία στις ΗΠΑ και σπάσιμο της χρηματιστηριακής φούσκας στην ΑΙ, για να καταλήξει πως το κάθε ένα από αυτά, από μόνο του, είναι διαχειρίσιμο, αλλά όλα μαζί κάνουν την τέλεια καταιγίδα.Μπορεί οι αποδόσεις στα ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας να έχουν ανέβει λόγω του γενικότερου κλίματος, αλλά αυτό που έχει προστατεύσει τη χώρα μας -που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ στην Ευρωζώνη- είναι η συνεχής βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της ελληνικής οικονομίας. Η δημοσιονομική πειθαρχία, η πολιτική των πρόωρων αποπληρωμών χρέους σε συνδυασμό με τη συνετή και ορθολογική διαχείριση των συστημικών τραπεζών όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια ομολόγων μας έχουν προφυλάξει από τα χειρότερα.Ας ελπίσουμε να εξακολουθήσουν να μας προφυλάσσουν και το 2027.