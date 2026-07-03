Καναδάς: Η μεγαλύτερη μονάδα επαναχρησιμοποιημένων μπαταριών στον κόσμο χτίστηκε σε ρεκόρ 6 εβδομάδων
Καναδάς: Η μεγαλύτερη μονάδα επαναχρησιμοποιημένων μπαταριών στον κόσμο χτίστηκε σε ρεκόρ 6 εβδομάδων
Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη μονάδα επαναχρησιμοποιημένων μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, που δίνει δεύτερη ζωή σε παλιές μπαταρίες και στηρίζει το ενεργειακό δίκτυο
Ο Καναδάς προχώρησε στη δημιουργία της μεγαλύτερης μονάδας επαναχρησιμοποίησης μπαταριών στον κόσμο, με την εγκατάσταση να ολοκληρώνεται σε μόλις έξι εβδομάδες.
Η νέα «megafactory» βρίσκεται στο Βανκούβερ και ήδη θεωρείται σημείο αναφοράς για την ενεργειακή βιομηχανία.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η νέα «megafactory» βρίσκεται στο Βανκούβερ και ήδη θεωρείται σημείο αναφοράς για την ενεργειακή βιομηχανία.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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