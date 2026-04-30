Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη πολυτροπική γέφυρα στον κόσμο: Γιατί τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες απαγορεύονται ρητά
Μια νέα γέφυρα μήκους 1,19 χλμ που εγκαινιάστηκε στο Ελσίνκι έχει ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες
Η Φινλανδία σηματοδοτεί ένα ορόσημο στον τομέα των αστικών υποδομών με τα εγκαίνια μίας από τις μεγαλύτερες γέφυρες στον κόσμο αφιερωμένης στις σύγχρονες μετακινήσεις. Η νέα πολυτροπική (με την έννοια των πολλών ανοιγμάτων/καταστρωμάτων) γέφυρα του Ελσίνκι άνοιξε για το κοινό αυτόν τον Απρίλιο και έχει ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, όμως κανένα αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα δεν θα μπορέσει ποτέ να κυκλοφορήσει πάνω της.
Η γέφυρα Kruunuvuori ή Kruunuvuorensilta είναι ανοιχτή σε ποδήλατα, πεζούς και μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει μήκος περίπου 1,19 χιλιόμετρα και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου για τη σύνδεση των κατοικημένων περιοχών στα ανατολικά της πόλης με το κέντρο. Πρόκειται για συνδέσεις που επιτρέπουν στους κατοίκους να φτάνουν εύκολα στο κέντρο χωρίς να θυσιάζουν τον τρόπο ζωής τους, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με την απόλαυση του χρόνου στη φύση, καθώς το Ελσίνκι συγκαταλέγεται στις πιο πράσινες πόλεις του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα