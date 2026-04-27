Αμερικανίδα έστησε επιχείρηση των 1.000 ευρώ για τον ελεύθερο χρόνο της και να κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατ. το χρόνο

Μια γυναίκα από το Ντένβερ των ΗΠΑ αποφάσισε να «στήσει» μια επιχείρηση για να ασχολείται στον ελεύθερο χρόνο της ξοδεύοντας μόλις 1.000 ευρώ και τελικά έφτασε στο σημείο να της αποφέρει 1,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.Η Anne Marie Carroll ξόδεψε 580 ευρώ για μια βιντεοκάμερα Sony που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 ευρώ για να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα στο Squarespace, ως βάση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Μέχρι τα τέλη Μαΐου της ίδιας χρονιάς, είχε ήδη πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις.Η 29χρονη είναι η ιδρύτρια και CEO της Wedding Weekender, μιας υπηρεσίας που ενοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο.Αρχικά, η ιδέα προέκυψε μετά τον δικό της γάμο με τον σύζυγό της, Bryan, τον Αύγουστο του 2024. Όπως εξηγεί, δεν ήταν ικανοποιημένη με το κόστος των επιλογών βιντεογράφησης που βρήκε κι έτσι τελικά προσέλαβε έναν φοιτητή για την ημέρα του γάμου. Την ίδια περίπου περίοδο, η Carroll παρατήρησε ότι και άλλοι φίλοι της μείωναν τον προϋπολογισμό για τα βίντεο γάμου λόγω των υψηλών τιμών, δίνοντας προτεραιότητα στη φωτογραφία.Έτσι, μετά την αγορά της κάμερας, άρχισε να δημοσιεύει βίντεο στο TikTok για να εξηγήσει την ιδέα του Wedding Weekender. Πήρε τη βιντεοκάμερα σε κάποια ταξίδια για bachelorette parties τον Απρίλιο του 2025 και μοιράστηκε αποσπάσματα για να δείξει τις δυνατότητες της υπηρεσίας, αν και δεν διέθετε ακόμη υλικό από πραγματικό γάμο.Ισχυρή αύξηση παραγγελιώνΔύο βίντεο έγιναν viral, συγκεντρώνοντας 300.000 προβολές στο TikTok, γεγονός που προκάλεσε σημαντική αύξηση παραγγελιών τον Μάιο του 2025. Μέσα σε 10 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας, είχαν ήδη λάβει 50 παραγγελίες και πάνω από 31.000 ευρώ σε πωλήσεις, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το CNBC Make It. Από τον Μάρτιο του 2026, η επιχείρηση ξεπέρασε τις 850.000 ευρώ σε πωλήσεις.Πλέον, λίγο πριν συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Wedding Weekender έχει καταγράψει περισσότερες από 2.000 παραγγελίες και έχει παραδώσει πάνω από 650 βίντεο, σύμφωνα με την Carroll. Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις και η ιδρύτρια προβλέπει ότι θα φτάσει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τον Μάιο.Στην ερώτηση αν της ήταν δύσκολο να φτάσει ως εδώ, απάντησε στο CNBC ότι όχι όσο θα φανταζόταν κανείς: «Ήταν δύσκολο να αφήσω μια σταθερή εταιρική καριέρα για να επενδύσω στη δική μου επιχείρηση. Πάντα είχα στόχο να δουλεύω για τον εαυτό μου. Έτσι, όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία, και ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε αρκετή ζήτηση ώστε να αφοσιωθώ πλήρως και να έχω τέτοια έσοδα, δεν μου φάνηκε τόσο δύσκολο».Και πρόσθεσε: «Το πιο συχνό σχόλιο που λαμβάνουμε από τα ζευγάρια είναι το πόσο χαρούμενα είναι που βρήκαν την υπηρεσία μας, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να έχουν βίντεο από τον γάμο τους».