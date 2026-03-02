Προειδοποίηση από την αστυνομία: Η νέα απάτη με κέρματα στα πάρκινγκ που αδειάζει αυτοκίνητα

Κλείσιμο

Οι απάτες και οι κλοπές σε αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο συχνές και μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές. Η ισπανική αστυνομία, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο TikTok, προειδοποιεί εδώ και καιρό τους πολίτες για νέες παγίδες που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες.«Μεγάλη προσοχή σε αυτή την κλοπή σε χώρους στάθμευσης. Οι δράστες περιμένουν το θύμα να επιστρέψει στο όχημα και παρατηρούν αν αφήνει τα υπάρχοντά του σε κοινή θέα ή σε σημείο με εύκολη πρόσβαση», εξηγούν σε ένα από τα βίντεό τους.Το τρικ των κλεφτών με τα κέρματα που «ψαρώνει» και τους πιο υποψιασμένους οδηγούςΌπως περιγράφουν αναλυτικά, ένας από τους κλέφτες πλησιάζει το αυτοκίνητο και αφήνει μερικά κέρματα να πέσουν στο έδαφος ως δόλωμα. Με αυτό το πρόσχημα προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του θύματος ώστε να βγει από το όχημα.Εάν το άτομο πέσει στην παγίδα και εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, ο συνεργός εκμεταλλεύεται τη στιγμή για να αφαιρέσει τα αντικείμενα που έχουν μείνει στο εσωτερικό χωρίς το θύμα να το αντιληφθεί.Οι συμβουλές της αστυνομίας για προστασία«Για καταστάσεις όπως αυτή που μόλις είδαμε σε αυτό το βίντεο, είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε να κρατάτε τις πόρτες και τα παράθυρα του οχήματός σας σωστά κλειστά, είτε βρίσκεστε μέσα είτε έξω, έστω και για λίγο. Να έχετε τα υπάρχοντά σας πάντα υπό έλεγχο και, αν η κατάσταση σας φανεί ύποπτη, καλέστε αμέσως το 091 (αντίστοιχο 100 στην Ελλάδα)», καταλήγει η αστυνομία.Οι εμπειρίες των πολιτών από τέτοια περιστατικάΣτα σχόλια του βίντεο, ορισμένοι χρήστες διαβεβαιώνουν ότι εφαρμόζουν ήδη παρόμοια μέτρα προφύλαξης εδώ και καιρό: «Έχω τη συνήθεια να μπαίνω και να κλειδώνω αμέσως. Ίσως είναι υπερβολικό, αλλά πριν από χρόνια ένας γείτονας θέλησε να μου κάνει "πλάκα" και δεν μπόρεσε να μπει. Από τότε συνεχίζω να κλειδώνω πάντα», σχολιάζει.Άλλοι, ωστόσο, εμφανίζονται διαφωνούντες με τη σύσταση να καλούν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, αμφισβητώντας την ταχύτητα ανταπόκρισης. Χρήστρια διηγείται ότι, αφού έγινε μάρτυρας ατυχήματος με μοτοσικλέτα, το ασθενοφόρο έκανε μισή ώρα να φτάσει και η Πολιτοφυλακή δεν είχε εμφανιστεί ακόμα όταν εκείνη έφυγε από το σημείο.Υπάρχουν επίσης εκείνοι που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες απόπειρας κλοπής: «Πριν από πολύ καιρό πήγα για ψώνια, άφησα την τσάντα μου στο μπροστινό κάθισμα και, ενώ άδειαζα το καρότσι στο πορτμπαγκάζ, άκουσα έναν θόρυβο. Κοιτώντας, είδα έναν άνδρα να προσπαθεί να με κλέψει. Του φώναξα και έφυγε τρέχοντας. Από τότε, την τσάντα την έχω πάντα πάνω μου».