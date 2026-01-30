Η Ματίνα Παγώνη πήρε μαντηλάκια στον «αέρα» και έκανε αυτό που όλοι περιμέναμε
Η στιγμή που η Ματίνα Παγώνη πήρε τα μαντηλάκια στον «αέρα» θύμισε αντίδραση παιδιού που μόλις άνοιξε το δώρο του

Καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ήταν το πρωί της Παρασκευής η γνωστή λοιμωξιολόγος Ματίνα Παγώνη, προκειμένου να συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα μας γύρω από τη γρίπη και τη μεταδοτικότητά της.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, τόνισε την σημασία του εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων, ενώ ανέφερε ότι πάνω από 2.200.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη εμβολιαστεί.


