Ρονάλντο, Μπενζεμά και πολλά ακόμη «αστέρια» βλέπουν… την πλάτη του Φορτούνη

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στα 33 του αποδεικνύει πως είναι σε τρομερή κατάσταση, καθώς σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχει σκοράρει 6 φορές και έχει δώσει 10 ασίστ, όντας πρώτος στην σχετική κατηγορία σε όλοκληρο το πρωτάθλημα.Μάλιστα με 16 γκολ/ασίστ σε 14 παιχνίδια για το εγχώριο πρωτάθλημα είναι και στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζοάο Φέλιξ της Αλ Νασρ που έχουν 15/1 και και 13/3 αντίστοιχα.Το «Sofascore», μία ιστοσελίδα που εκτός από αποτελέσματα αγώνων, αξιολογεί την απόδοση των ποδοσφαιριστών δίνοντάς τους βαθμολογία με άριστα το 10, έχει βαθμολογήσει μέχρι στιγμής στη σεζόν τον Φορτούνη με μέσο όρο 7.97 και είναι στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας πάνω από τον Ρούμπεν Νέβες της Αλ Χιλάλ που είναι στην 2η θέση με βαθμολογία 7.91.Καταλαβαίνει κανείς πως με τη σταθερότητα των εμφανίσεών του σε εκπληκτικό επίπεδο ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, έχει καταφέρει να ξεπεράσει κατόχους της «Χρυσής Μπάλας», όπως ο Ρονάλντο και ο Μπενζεμά, αλλά και πλήθος «αστέρων» που έχουν μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια.