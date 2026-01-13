Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp και είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί
Η νέα απάτη που κυκλοφορεί στο WhatsApp και είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί
Νέα μέθοδος επιτρέπει σε επιτήδειους να συνδέουν τον λογαριασμό WhatsApp σε άλλη συσκευή μέσω κωδικού, κλέβοντας μηνύματα, φωτογραφίες και στέλνοντας μηνύματα χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης
Το «Ghost Pairing» εκμεταλλεύεται τη λειτουργία του WhatsApp που επιτρέπει τη σύνδεση του λογαριασμού σε δεύτερη συσκευή, όπως υπολογιστή ή τάμπλετ. Οι απατεώνες στέλνουν μηνύματα που μοιάζουν νόμιμα, προειδοποιώντας για υποτιθέμενα προβλήματα ασφαλείας ή εμφανιζόμενα να προέρχονται από έναν έμπιστο επαφή, και ζητούν έναν κωδικό επαλήθευσης.
Αν η θύμα στείλει τον κωδικό, χωρίς να το γνωρίζει, επιτρέπει στον απατεώνα να συνδέσει τον λογαριασμό της/του στο δικό του συσκευή. Από εκεί μπορεί να διαβάζει μηνύματα, να βλέπει φωτογραφίες και να στέλνει μηνύματα εκ μέρους του χρήστη, ακόμη και χωρίς να αποσυνδέσει τον νόμιμο χρήστη.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Αν η θύμα στείλει τον κωδικό, χωρίς να το γνωρίζει, επιτρέπει στον απατεώνα να συνδέσει τον λογαριασμό της/του στο δικό του συσκευή. Από εκεί μπορεί να διαβάζει μηνύματα, να βλέπει φωτογραφίες και να στέλνει μηνύματα εκ μέρους του χρήστη, ακόμη και χωρίς να αποσυνδέσει τον νόμιμο χρήστη.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα