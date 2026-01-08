Απόλυτη κυριαρχία: Τα δύο «θηρία» που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο
Απόλυτη κυριαρχία: Τα δύο «θηρία» που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο
Μια επιχείρηση αστραπή βασισμένη στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στη χειρουργική ακρίβεια, οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο χωρίς περιθώριο αντίδρασης
Στις 3 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Βενεζουέλα η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών που σχεδιάστηκε με βάση το δόγμα της «ταχύτητας και της ελεγχόμενης βίας». Το εναέριο σκέλος της αποστολής έπαιξε καθοριστικό ρόλο από τα πρώτα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι καμία εχθρική κίνηση δεν θα μπορούσε να αιφνιδιάσει τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στο έδαφος.
Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν δύο εξειδικευμένα αεροσκάφη, τα F-22 και F-35, με αποστολή να επιβάλουν πλήρη αεροπορική υπεροχή. Ο βασικός τους στόχος ήταν η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η αποτροπή οποιασδήποτε απογείωσης από πλευράς της Βενεζουέλας χωρίς άμεσο εντοπισμό.
