Οι τρεις σταρ που κάνουν τα… πάντα για να υπογράψουν στην Μπαρτσελόνα

Παρά τα οικονομικά δεσμά που συνεχίζουν να περιορίζουν τις κινήσεις της, η Μπαρτσελόνα παραμένει ένας μαγνήτης για την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

Το όνομα, η ιστορία και η αγωνιστική αναγέννηση υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ αρκούν για να πείσουν κορυφαίους ποδοσφαιριστές να πιέζουν ανοιχτά για μια μεταγραφή στην Καταλονία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του footmercato.net, τρεις διεθνείς σταρ είναι έτοιμοι να κάνουν τα… πάντα ώστε να υπογράψουν στη Μπαρτσελόνα, είτε άμεσα τον χειμώνα είτε το ερχόμενο καλοκαίρι.



Η άμυνα σε πρώτο πλάνο και ο «εκλεκτός» Φλικ

Η αμυντική γραμμή αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του Γερμανού τεχνικού, ο οποίος έχει ζητήσει ξεκάθαρα ενίσχυση. Πρώτο όνομα στη λίστα είναι ο Νίκο Σλότερμπεκ. Ο στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με συμβόλαιο έως το 2027, δεν δείχνει καμία διάθεση ανανέωσης, γεγονός που βάζει πίεση στη γερμανική ομάδα να εξετάσει άμεσα την πώλησή του. Ο Φλικ γνωρίζει άριστα τον παίκτη και τον θεωρεί ιδανικό για να ηγηθεί της άμυνας της Μπάρτσα τα επόμενα χρόνια. Από την πλευρά του, ο Σλότερμπεκ βλέπει στο «Καμπ Νου» το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του και δεν το κρύβει.

