Ο άλλοτε στόπερ της ΑΕΚ εξηγεί γιατί δεν «έπιασε» στην Μπαρτσελόνα – Τι είπε για Μέσι και Ιμπραΐμοβιτς
Λεπρομέρειες για το μικρό διάστημα που αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα (2009/2010) αποκάλυψε το μέλος του προπονητικού τιμ του Άρη και πρώην κεντρικός αμυντικός των ΑΕΚ και Ιωνικού, Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι
Μιλώντας στη «Mundo Deportivo» ο 39χρονος άλλοτε διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας και επί πέντε χρόνια στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ (2016-2021), μίλησε για τις εμπειρίες που είχε στ’ αποδυτήρια των Καταλανών και δεν θα μπορούσε να αφήσει… έξω τους Λιονέλ Μέσι και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.
Μπορεί να αγωνίστηκε σε μόλις 12 ματς πρωταθλήματος (22 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις), παρ’ όλα αυτά ο πολύπειρος στόπερ αποκάλυψε λεπτομέρειες για ορισμένες από τις προσωπικότητες με τις οποίες μοιράστηκε τα αποδυτήρια στο «Καμπ Νου».
