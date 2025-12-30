Το 2025 ήταν η χρονιά που η ανθρωπότητα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην εύρεση εξωγήινης ζωής (vid)
Το 2025 ήταν η χρονιά που η ανθρωπότητα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην εύρεση εξωγήινης ζωής (vid)

Το 2025 έφερε νέα ευρήματα, επιστημονικές αναλύσεις και μεγάλες αποστολές που μας φέρνουν πιο κοντά στην απάντηση του διαχρονικού ερωτήματος: υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη;

Το 2025 ήταν η χρονιά που η ανθρωπότητα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην εύρεση εξωγήινης ζωής (vid)
Για να αξιολογεί τα ευρήματα, η NASA έχει δημιουργήσει την κλίμακα Confidence of Life Detection (CoLD) με επτά επίπεδα:

Εντοπισμός πιθανού σήματος
Αποκλεισμός επιμόλυνσης
Επιβεβαίωση ότι θα μπορούσε να είναι βιολογικό
Αποκλεισμός μη βιολογικής εξήγησης
Ανεξάρτητες ενδείξεις
Αποκλεισμός εναλλακτικών υποθέσεων
Ανεξάρτητη επιβεβαίωση
Κλείσιμο
Μέχρι σήμερα, μόνο μία ανακάλυψη έχει φτάσει σε αυτή την κλίμακα και αφορά τον Άρη.

Δείτε Επίσης