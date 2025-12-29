Ο μισθός πιλότου της American Airlines γίνεται viral: Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν πόσα κερδίζει

Κλείσιμο

Με το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής στις ΗΠΑ να μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, πολλοί θα ήθελαν να βρουν μια δουλειά που να κάνει τις οικονομικές τους ανησυχίες να ανήκουν στο παρελθόν.Μία από τις καλά αμειβόμενες εργασίες είναι αυτή του πιλότου ενός Boeing 737, καθώς ο ετήσιος μισθός μπορεί να φτάσει σε εξωπραγματικά επίπεδα.Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ένας πιλότος της American Airlines, ο ετήσιος μισθός του ήταν 457.894 δολάρια. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι δεν είναι καν στο υψηλότερο επίπεδο μισθοδοσίας, αφού οι πιο έμπειροι πιλότοι μπορούν να ανέβουν κι άλλο.Ο μισθός τρέλανε τους χρήστες των social mediaΜετά τη δημοσίευση του εντυπωσιακού μισθού του στο Reddit, ένας χρήστης σχολίασε: «Ο τύπος βγάζει όσα βγάζω εγώ σε ένα μήνα σε μία μέρα». Πολλοί άλλοι αναρωτήθηκαν αν είναι πολύ αργά για να αλλάξουν καριέρα, αφού συνειδητοποίησαν ότι ποτέ δεν θα κερδίσουν κάποιον μισθό κοντά σε έναν πιλότο, που βγάζει πάνω από 360 δολάρια την ώρα.Σύμφωνα με τις νομικές οδηγίες, οι πιλότοι μπορούν να πετάξουν μόνο μέχρι 1000 ώρες ετησίως, πράγμα που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος πιλότος συγκέντρωσε 457.000 δολάρια δουλεύοντας κατά μέσο όρο λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα. Και το πιο τρελό μέρος της ανώνυμης δημοσίευσης για τον μισθό, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, είναι ότι ο πιλότος δεν κερδίζει καν όσο άλλοι συνάδελφοί του.Το ταξιδιωτικό έντυπο «One Mile at a Time» επεσήμανε ότι ο πιλότος θα κέρδιζε 25% περισσότερα χρήματα αν μάθαινε να πετάει το μεγαλύτερο Boeing 777, κάτι που θα αύξανε τον βασικό μισθό του στα 447 δολάρια ανά ώρα, εκτός από άλλα επιδόματα που δικαιούται.Όπως αποκάλυψε η απόδειξη μισθοδοσίας του πιλότου της American Airlines, πολλοί επίσης λαμβάνουν μερίδιο κερδών από τον εργοδότη τους ως κίνητρο. Για ορισμένους πιλότους της Delta, αυτό σημαίνει ότι κερδίζουν πάνω από 600.000 δολάρια χάρη στα μεγάλα κέρδη της εταιρείας.Καθοριστικός παράγοντας η εμπειρίαΟι μισθοί των πιλότων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στις ισχυρές ενώσεις του κλάδου, με τους εργαζόμενους να αναμένεται να επωφεληθούν από ακόμα περισσότερες αυξήσεις που προβλέπονται για τον επόμενο και τον μεθεπόμενο χρόνο. Ωστόσο, η απόκτηση της εμπειρίας και των προσόντων για να πετάξει κάποιος αυτά τα μεγάλα αεροπλάνα παίρνει χρόνια και μπορεί να κοστίσει έως και 100.000 δολάρια για να πάρει τα σωστά πιστοποιητικά και ώρες πτήσης.Κι αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγάλει τόσα χρήματα αμέσως, καθώς οι αρχάριοι πιλοτάρουν μικρότερα περιφερειακά αεροπλάνα ή μεταφέρουν φορτίο για να αποκτήσουν τις απαραίτητες ώρες πτήσης πριν προχωρήσουν σε μεγαλύτερα και καλύτερα αμειβόμενα αεροσκάφη.Ένας Redditor εξήγησε: «Μπορεί να πάρει από 9 μήνες μέχρι 10 χρόνια ανάλογα με τα χρήματα και τον χρόνο που έχεις. Θα χρειαστείς πάνω από 100.000 δολάρια για όλα τα πιστοποιητικά και τις άδειες σου. Ένας FO (First Officer) στον πρώτο χρόνο σε μια περιφερειακή αεροπορική εταιρεία βγάζει περίπου 150.000 δολάρια τον χρόνο, αλλά αυτό είναι μακριά από την πρώτη σου πτήση».