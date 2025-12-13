«Απόψε πεθαίνεις»: Το σοκαριστικό μήνυμα που έλαβε η Laura Woods από stalker που την περίμενε έξω από το σπίτι της
Η Βρετανή αθλητική παρουσιάστρια μιλά για πρώτη φορά για τον εφιάλτη τριών ετών που έζησε, με απειλές θανάτου, παρακολούθηση και φόβο μέσα στο ίδιο της το σπίτι
Η Laura Woods είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της αθλητικής δημοσιογραφίας στη Βρετανία. Πίσω όμως από τις κάμερες, η 38χρονη παρουσιάστρια και μητέρα ζούσε επί τρία χρόνια έναν αληθινό εφιάλτη, καθώς δεχόταν συστηματική παρενόχληση από μία γυναίκα stalker, η οποία έφτασε μέχρι και να την απειλεί με θάνατο.
Για πρώτη φορά, η Woods μίλησε δημόσια για όσα βίωσε, περιγράφοντας πώς η εμμονή μιας άγνωστης γυναίκας την ανάγκασε να ζει σε μόνιμο φόβο. Όπως αποκάλυψε, ανάμεσα στα δεκάδες μηνύματα και πακέτα που λάμβανε, υπήρχε και μια κάρτα γενεθλίων με το ανατριχιαστικό μήνυμα: «Σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκες και απόψε είναι η νύχτα που θα πεθάνεις».
