Ο παράξενος λόγος που ο 13ος όροφος λείπει από πολλά κτίρια της Νέας Υόρκης

Σε πολλούς ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης απουσιάζει ο 13ος όροφος για έναν ενδιαφέρον λόγο

Αν βρεθεί κάποιος στη Νέα Υόρκη θα διαπιστώσει ότι στα περισσότερα κτίρια δεν 13ος όροφος και υπάρχει ένας ενδιαφέρον λόγος γι’ αυτό.

Έρευνα του StreetEasy το 2020 διαπίστωσε ότι από τα 629 κατοικήσιμα κτίρια στη Νέα Υόρκη, πάνω από το 90% δεν έχουν 13ο όροφο και τον αποκαλούν με άλλο όνομα, όπως «12Α».

