Άνεργος στην Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε κενό εφαρμογής delivery και έτρωγε τζάμπα για πάνω από δύο χρόνια
Ιάπωνας άνεργος κατάφερε να ξεγελάσει εφαρμογή delivery για περισσότερο από δύο χρόνια και να φάει πάνω από 1.000 γεύματα χωρίς να πληρώσει... γεν
Ο Takuya Higashimoto είναι άνεργος εδώ και αρκετά χρόνια, όμως κατάφερε να εντοπίσει ένα κενό στο σύστημα ακυρώσεων της εφαρμογής Demae-can, μιας από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες φαγητού στην Ιαπωνία.
Χρησιμοποιώντας 124 διαφορετικούς λογαριασμούς, πολλούς με ψεύτικα ονόματα και διευθύνσεις, ο Higashimoto παραλάμβανε το φαγητό και στη συνέχεια δήλωνε πως «δεν το είχε λάβει ποτέ », με αποτέλεσμα να παίρνει επιστροφή χρημάτων κάθε φορά που παράγγελνε.
