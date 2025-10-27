Άνεργος στην Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε κενό εφαρμογής delivery και έτρωγε τζάμπα για πάνω από δύο χρόνια
Άνεργος στην Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε κενό εφαρμογής delivery και έτρωγε τζάμπα για πάνω από δύο χρόνια
Ο Takuya Higashimoto είναι άνεργος εδώ και αρκετά χρόνια, όμως κατάφερε να εντοπίσει ένα κενό στο σύστημα ακυρώσεων της εφαρμογής Demae-can, μιας από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες φαγητού στην Ιαπωνία.

Χρησιμοποιώντας 124 διαφορετικούς λογαριασμούς, πολλούς με ψεύτικα ονόματα και διευθύνσεις, ο Higashimoto παραλάμβανε το φαγητό και στη συνέχεια δήλωνε πως «δεν το είχε λάβει ποτέ », με αποτέλεσμα να παίρνει επιστροφή χρημάτων κάθε φορά που παράγγελνε.

