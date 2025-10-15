Οι πιο έξυπνες χώρες του κόσμου: Η θέση της Ελλάδας με βάση το Δείκτη Νοημοσύνης
BEST OF NETWORK

Οι πιο έξυπνες χώρες του κόσμου: Η θέση της Ελλάδας με βάση το Δείκτη Νοημοσύνης

Μέσω ανάλυσης των αποτελεσμάτων του μέσου δείκτη νοημοσύνης και της επιστημονικής παραγωγής ανέδειξε τις χώρες με τους πιο ευφυείς ανθρώπους

Οι πιο έξυπνες χώρες του κόσμου: Η θέση της Ελλάδας με βάση το Δείκτη Νοημοσύνης
Σύμφωνα με μελέτη της Trading Platforms, οι τελευταίοι διαθέσιμοι δείκτες της OECD (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για τις επιδόσεις στις επιστήμες, τα μαθηματικά και την ανάγνωση (PISA), σε συνδυασμό με τα ποσοστά επιστημονικών δημοσιευμάτων και τον μέσο δείκτη νοημοσύνης (IQ), επιτρέπουν στην ταξινόμηση των πιο έξυπνων χωρών του κόσμου.


Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης