Οι πιο έξυπνες χώρες του κόσμου: Η θέση της Ελλάδας με βάση το Δείκτη Νοημοσύνης
Οι πιο έξυπνες χώρες του κόσμου: Η θέση της Ελλάδας με βάση το Δείκτη Νοημοσύνης
Μέσω ανάλυσης των αποτελεσμάτων του μέσου δείκτη νοημοσύνης και της επιστημονικής παραγωγής ανέδειξε τις χώρες με τους πιο ευφυείς ανθρώπους
Σύμφωνα με μελέτη της Trading Platforms, οι τελευταίοι διαθέσιμοι δείκτες της OECD (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για τις επιδόσεις στις επιστήμες, τα μαθηματικά και την ανάγνωση (PISA), σε συνδυασμό με τα ποσοστά επιστημονικών δημοσιευμάτων και τον μέσο δείκτη νοημοσύνης (IQ), επιτρέπουν στην ταξινόμηση των πιο έξυπνων χωρών του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα