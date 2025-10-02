Υπάλληλος πιτσαρίας έφαγε πίτσα ανταγωνιστή μπροστά σε πελάτες και απολύθηκε
Μια υπόθεση από το Βίγκο της Ισπανίας προκαλεί συζητήσεις γύρω από τα όρια της επαγγελματικής συμπεριφοράς
Ένας υπάλληλος γνωστής αλυσίδας εστίασης απολύθηκε όταν όχι μόνο παραποίησε επανειλημμένα το ωράριό του, αλλά και παρήγγειλε πίτσα από ανταγωνιστικό κατάστημα, την οποία κατανάλωσε μπροστά σε πελάτες!
Οι παρατυπίες με το ωράριο
Ο εργαζόμενος, ο οποίος είχε προσληφθεί το 2022, καταγράφηκε δύο φορές να πλαστογραφεί τις ώρες παρουσίας του. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίστηκε στη δουλειά με καθυστέρηση 40 λεπτών, καταχωρώντας ωστόσο την κανονική ώρα άφιξης. Στη δεύτερη, αποχώρησε δύο ώρες νωρίτερα λόγω αδιαθεσίας, αλλά στο φύλλο καταγραφής φαινόταν ότι ολοκλήρωσε κανονικά τη βάρδιά του. Σύμφωνα με την απόφαση, τέτοιου είδους παραβάσεις δημιουργούν «άμεση ζημία για την εταιρεία», η οποία έχει νομική υποχρέωση να παρακολουθεί τις ώρες εργασίας.
