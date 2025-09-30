Τι συμβολίζει το μάτι των Illumitati: Η αλήθεια πίσω από τη θεωρία συνωμοσίας (vid)

Όποιος έχει κοιτάξει το απόκοσμο μάτι στο σύμβολο των «Illuminati» μέσα στο λαμπερό τρίγωνο που σχηματίζει την κορυφή μιας πυραμίδας, σίγουρα έχει αναρωτηθεί από που προήλθε και τι συμβολίζει