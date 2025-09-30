Τι συμβολίζει το μάτι των Illumitati: Η αλήθεια πίσω από τη θεωρία συνωμοσίας (vid)
Όποιος έχει κοιτάξει το απόκοσμο μάτι στο σύμβολο των «Illuminati» μέσα στο λαμπερό τρίγωνο που σχηματίζει την κορυφή μιας πυραμίδας, σίγουρα έχει αναρωτηθεί από που προήλθε και τι συμβολίζει
Το Business Insider σημειώνει ότι μάτι των Illuminati, πέρα από το χαρτονόμισμα του 1 δολαρίου, εμφανίζεται επίσης και στο πίσω μέρος της Μεγάλης Σφραγίδας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία απεικονίζει έναν αετό στο μπροστινό μέρος.
Κάποιοι λένε ότι το σύμβολο είναι ουσιαστικά ο τρόπος των Illuminati να πουν: «Κατασκοπεύω με το αετοειδές μου μάτι ό,τι κάνεις». Τι σχέση έχει το χαρτονόμισμα του 1 δολαρίου με αυτό; Το How Stuff Works εξηγεί ότι οι άνθρωποι συνδέουν το μάτι του Illuminati με τον Τεκτονισμό, ο οποίος υποτίθεται ότι συμπίπτει με αυτούς, που θεωρούνταν για καιρό μια μυστική, πιθανώς υπερφυσική κοινωνία που έχει δεσμούς με διασημότητες και έχει ως στόχο την παγκόσμια κυριαρχία.
