Τύπος ζήτησε από γυναίκα να πει 3 τραγούδια από το μπλουζάκι της και έγινε ρεζίλι: Ήταν η τραγουδίστρια της μπάντας
Τύπος στο TikTok αμφισβήτησε γυναίκα που φορούσε μπλουζάκι μπάντας. Δεν ήξερε ότι ήταν η τραγουδίστρια των Bad Habits. Το βίντεο έγινε viral
Ένα απίστευτο και ταυτόχρονα ξεκαρδιστικό περιστατικό έχει γίνει viral στο TikTok, όταν ένας άντρας προσπάθησε να "πιάσει στα πράσα" μια γυναίκα επειδή φορούσε μπλουζάκι συγκροτήματος. Δεν ήξερε, όμως, ότι είχε μπροστά του την ίδια την τραγουδίστρια της μπάντας.
Το βίντεο, που μέσα σε λίγες μέρες ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια views, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, σχόλια, memes και —φυσικά— αμηχανία για τον πρωταγωνιστή της ιστορίας.
