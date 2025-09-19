ΗΠΑ: «Στρατός» 100.000 ρομπότ για να αντιμετωπίσει την Κίνα
ΗΠΑ: «Στρατός» 100.000 ρομπότ για να αντιμετωπίσει την Κίνα
Η Figure AI σχεδιάζει 100.000 ανθρωποειδή ρομπότ για εμπορική και οικιακή χρήση, ανοίγοντας νέο τεχνολογικό πόλεμο με την Κίνα
Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή μας με τρόπους που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητοι. Από έξυπνες οικιακές συσκευές μέχρι ρομπότ που αναλαμβάνουν καθημερινές εργασίες, η πρόοδος είναι ραγδαία.
Στον τομέα της ρομποτικής, η κινεζική Zhiyuan Robotics έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ, με στόχο να διαθέσει 1.000 μονάδες πριν από το τέλος του έτους. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να παίρνουν σημαντικό προβάδισμα.
