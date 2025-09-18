Κατέρρευσε 11χρονος στην Κίνα μετά από 14 ώρες διάβασμα: Τον επέβλεπαν οι γονείς του
Κατέρρευσε 11χρονος στην Κίνα μετά από 14 ώρες διάβασμα: Τον επέβλεπαν οι γονείς του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα